O přebytcích, spekulantech a venkovské idyle

18. 3. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty



Z nedělních Otázek V. Moravce jsem nabyl dojmu, že hlavní problém našeho zemědělství je nadprodukce obilí. A to zvláště v dnešní době, kdy je obilí prý celosvětově hodně, protože – podle zástupce organizace drobných zemědělců pana Šebka – v Austrálii a Americe se více hnojilo. Naše obilí, pokud se brzy nedostane ze sýpek, může blokovat uskladnění příští sklizně. Jaká je varianta k tomuto neutěšenému vývoji? Pan Šebek ji nabídl naprosto jasně: platit drobné zemědělce za to, že vytvářejí dobré mezilidské vztahy na venkově a produkují mladé lidi ochotné dělat prostřednictvím péče o půdu to samé. Proti tomu stála teze paní poslankyně Balaštíkové z ANO, která kladla důraz na produkci a ekonomickou návratnost investic.

Do tohoto rozporu pak vstupoval moderátor s důrazem na to, že malé farmy jsou prý skupovány velkými investory – což ale pan Šebek popíral, na druhou stranu to připustil, když mluvil o tom, že vlastníci prodávají půdu kvůli vyšší dani – jimž vůbec nejde o zemědělství, ale o zisky. Že hrozí zneužití dotací pro zemědělce pouhými spekulanty, potvrzoval i pan Šebek za využití konkrétního případu.

A k tomu všemu se vyjadřoval pan ministr zemědělství, který proti sobě měl jak velké podniky v podobě paní Balaštíkové, tak drobné farmáře v podobě pana Šebka. Šebek naléhal na plnění vládního programu směrem k zastropování dotací pro velké firmy. Ministr připouštěl, že v Česku vláda nemá nástroj na to, jak zjistit majetkovou provázanost firem. Prý je to důležité a vláda s přípravou takového zákona začne brzy, ale podle ministra to není možné stihnout do konce volebního období.

Paní Balaštíková zase pana ministra obvinila na základě jakýchsi čísel, kterým jsem nerozuměl, jak moc vláda vzala zemědělcům peněz a jak málo jim je ochotna vrátit. Ministr připustil, že neví, zda zdanění půdy v Česku se nějak vymyká průměru Unie. Nicméně na tzv. ozdravný balíček, který mimo jiné zvedá právě daň z nemovitostí, se sahat podle něj nedá. Když moderátor tlačil na odpověď, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že daň z půdy je u nás vyšší než v Unii, ministr neměl odpověď. Bylo zjevné, že počítá s tím, že se ukáže opak. V každém případě to, že obce mohou zvednout daně z nemovitostí, je podle pana ministra cesta k tomu, aby zemědělci pěstovali s obcemi dobré vztahy, takže obce pak třeba nebudou zvedat daně. To by ostatně dokonale odpovídalo koncepci pana Šebka.

Řeč přišla i na ruské obilí v Unii. Tam se všichni shodli, že nemá v Unii co dělat. Pan ministr nám prozradil, že to mohou Španělé a Italové. Prostě potřebovali obilí, tak si vzali… člověk by řekl, že by se jim mohly hodit přebytky v našich sýpkách. Ale ty asi nejsou tak levné. K tomu pan Šebek zdůraznil, že si velmi přeje, aby se ukrajinské obilí vyváželo do světa, ale v žádném případě ne do Unie. V souvislosti s ruským obilím stojí za zmínku snad i to, že moderátor se celkem neúspěšně snažil otevřít téma, nakolik by případné omezení dovozu obilí do EU z Ruska a Ukrajiny zvedlo cenu potravin.

Zakončit můžeme bizarní událostí, když moderátor a pak i ministr tlačili na paní Balaštíkovou, aby informovala svého šéfa o tom, že šíří nesmysly o ukrajinském obilí. Šlo o reakci na video, kde je Babiš s kohoutem, o němž říká, že prý nežere ukrajinské obilí, ale jen české. O ruském ani zmínka. Paní Balaštíková se kroutila, až vymyslela tohle: nebude Babišovi říkat, že šíří nesmysly, protože ona sama neví, co se může ukázat v budoucnosti. Touto sofistikou lze obhájit téměř jakýkoli nesmysl. Pokud by třeba někdo nařkl veřejně paní Balaštíkovou ze zlodějiny, může se logicky bránit proti jejím protestům v jejím stylu: ano, nejsou žádné důkazy, ale co kdyby se v budoucnosti ukázaly?

Celkově jsem vlastně neměl pocit, že by situace v zemědělství byla opravdu napjatá, spíše podivná. Přebytky, spekulanti, neznalost majetkové provázanosti – a proti tomu dokonalá idyla v podání pana Šebka, kdy český zemědělec produkuje pohodu na venkově a mladé lidi produkující tutéž pohodu do budoucnosti. A my můžeme konečně bez špatného svědomí jíst kvalitní potraviny ze západní Evropy, pokud se k nám ovšem vůbec dostanou.

3