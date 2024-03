Izraelští obhájci lidských práv svědčí v Ženevě o týrání Palestinců v izraelských věznicích

16. 3. 2024

čas čtení 13 minut

- Obhájci práv odsuzují "systematické týrání" v izraelských věznicích



Rekordní počet palestinských vězňů zaplňuje izraelské věznice, kde čelí "systematickému týrání" a mučení, varovali obhájci práv a vyzvali k mezinárodní akci, informuje agentura AFP.



Členové několika izraelských nevládních organizací se tento týden vydali do Ženevy, aby před OSN vyjádřili obavy z velké "krize" uvnitř věznic v zemi.



"Jsme nesmírně, nesmírně znepokojeni," řekla Tal Steinerová, výkonná ředitelka Veřejného výboru proti mučení v Izraeli (PCATI). "To, na co se díváme, je krize," řekla agentuře AFP.



Dodala, že podle izraelských zdrojů zemřelo od 7. října za mřížemi údajně devět lidí. "V izraelské vazbě je nyní téměř 10 000 Palestinců, ... což je 200% nárůst oproti jakémukoli normálnímu roku," řekla.



Ačkoli OSN a další organizace již dlouho vyjadřují znepokojení nad podmínkami palestinských vězňů v izraelských věznicích, Steinerová uvedla, že situace se dramaticky zhoršila po vypuknutí války v Gaze.



"Během vojenského útoku na Gazu došlo v izraelských zadržovacích zařízeních a věznicích ke krizi, která byla ignorována," řekla agentuře AFP Miriam Azemová z právního centra Adalah. Toto centrum se zabývá ochranou práv palestinských občanů Izraele.



Její organizaci se jen od 7. října podařilo zdokumentovat "19 jasných případů" mučení v izraelském vězeňském systému, včetně sexuálního násilí, řekla AFP.



"Jsme svědky skutečně rozsáhlého a systémového používání mnoha a mnoha nástrojů za účelem mučení a špatného zacházení s Palestinci."



Tato krize podle ní "vyžaduje okamžitý zásah mezinárodního společenství". Steinerová souhlasila a varovala, že se jedná o "pokračující krizi.



"Lidé (nyní) trpí ve vazbě... Je velmi nutný naléhavý zásah," řekla.



Izraelská vězeňská služba sdělila agentuře AFP: "Všichni vězni jsou zadržováni v souladu se zákonem."



Služba si není "vědoma stížností", které jsou proti ní vznášeny, uvedl mluvčí, ale zdůraznil, že veškeré stížnosti podané zadrženými "budou plně prozkoumány a řešeny oficiálními orgány".





- "Každé třetí dítě mladší dvou let je nyní v severní Gaze akutně podvyživené," konstatuje UNRWA



Agentura OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky (UNRWA) v sobotu v příspěvku na Twitteru uvedla, že "každé třetí dítě mladší dvou let je nyní v severní Gaze akutně podvyživené".



"Podvýživa dětí se v Gaze rychle šíří a dosahuje bezprecedentní úrovně. Hrozí hladomor. Není času nazbyt," dodal.



Humanitární agentury opakovaně uvedly, že dovážení pomoci do Gazy po moři a prostřednictvím leteckých výsadků nebude stačit k tomu, aby nahradilo obtíže s dopravou zásob po souši.



Agentura AFP uvádí, že ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem zaznamenalo v posledních týdnech nejméně 27 úmrtí na podvýživu a dehydrataci, většinou dětí.

-Podle ministerstva zdravotnictví bylo při izraelských úderech za posledních 24 hodin zabito 63 Palestinců



Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které řídí Hamás, bylo za posledních 24 hodin při izraelských úderech zabito 63 Palestinců a 112 jich bylo zraněno.





Podle tohoto prohlášení bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 31 553 Palestinců a 73 5469 jich bylo zraněno.







Takové kroky poukazují na "obrovskou propast mezi [palestinskou] samosprávou a lidem, jeho obavami a touhami", uvedli.





To podle nich vedlo k "ještě strašnější a krutější katastrofě než v roce 1948". "Skutečné odtržení od reality a palestinského lidu má na svědomí vedení Hamásu," uvedl Fatah a obvinil Hamás, že se před zahájením útoku na Izrael sám "neporadil" s ostatními palestinskými představiteli.





Napětí mezi vysoce postavenými členy Bidenovy administrativy, včetně prezidenta a viceprezidentky Kamaly Harrisové, a pravičákem Netanjahuem se zvyšuje, protože dohoda o příměří stále není uzavřena.



Schumerův projev byl pro mnohé překvapením a vyvolal kritiku ze strany amerických republikánských zákonodárců a izraelské vládnoucí strany.



"Nebudu se k projevu blíže vyjadřovat. Pronesl dobrý projev," řekl Biden na začátku setkání v Oválné pracovně s irským taoiseachem Leem Varadkarem a dodal, že byl na Schumerovy výroky předem upozorněn.



"Myslím, že vyjádřil vážné obavy ohledně izraelského jednáníá, které sdílí nejen on, ale i mnoho Američanů," řekl Biden.





- Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v pátek uvedl, že schválil plán armády na operaci v jižním městě Rafáh, kam se uchýlila většina obyvatel Gazy, aniž by uvedl podrobnosti nebo časový plán.



Při jednáních, jejichž cílem je zajistit nové příměří a dohodu o rukojmích, předložil Hamás nový návrh na šestitýdenní příměří a výměnu několika desítek izraelských rukojmích za palestinské vězně, uvedl představitel militantní skupiny. Netanjahu však návrh Hamásu na příměří a výměnu rukojmích za vězně odmítl s tím, že jeho požadavky "jsou stále absurdní".



Netanjahu však uvedl, že vyšle izraelské delegáty do Kataru, aby pokračovali v úsilí o příměří, "jakmile bezpečnostní kabinet projedná izraelské stanovisko".



- Svědci hlásili letecké údery a boje v hlavním městě Chán Júnis na jihu pásma Gazy a také v oblastech na severu, kde jsou humanitární podmínky obzvláště zoufalé. Mluvčí ministerstva zdravotnictví území ovládaného Hamásem v sobotu brzy ráno uvedl, že za posledních 24 hodin bylo v celé Gaze zabito 123 lidí, včetně 36 osob při útoku na dům ukrývající vysídlené osoby v centrálním Nuseiratu.



- Ústřední velení USA v pátek uvedlo, že Húsíové vypálili tři protilodní balistické střely z oblastí kontrolovaných Húsíi v Jemenu směrem k Rudému moři. Uvedlo, že nebyla hlášena žádná zranění ani škody.



- Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) oznámil, že příští měsíc bude projednávat žalobu Nikaraguy proti Německu za poskytování zbraní Izraeli a za zrušení financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA). Podle Nikaraguy Německo porušuje úmluvy o genocidě z roku 1948 a Ženevské úmluvy z roku 1949 týkající se válečného práva v Gaze, kde izraelské síly od loňského října zabily více než 30 000 palestinců.



- USA potřebují vidět jasný a proveditelný plán v Rafáhu, včetně toho, jak dostat civilisty z nebezpečí, uvedl v pátek americký ministr zahraničí Antony Blinken, jehož komentář přišel poté, co Netanjahuův úřad uvedl, že schválil plány na invazi do Rafáhu na jihu Gazy, rovněž řekl, že USA takové plány zatím neviděly.



- Vysoký představitel Hamásu Sámí abú Zuhrí řekl agentuře Reuters, že izraelské odmítnutí jeho posledního protinávrhu na příměří ukazuje, že Netanjahu je "odhodlán pokračovat v agresi proti našemu lidu a podkopat veškeré úsilí vynaložené na dosažení dohody o příměří". Podle něj je na Washingtonu, aby svého spojence Izrael přiměl k přijetí příměří.



Hamás kritizoval "jednostranné" jmenování spojence a předního podnikatele Mohammada Mustafy palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem premiérem s mandátem pomoci reformovat palestinskou samosprávu a obnovit Gazu.



- Německý kancléř Olaf Scholz měl o víkendu odcestovat do Jordánska a Izraele, aby lobboval za poskytnutí větší pomoci Gaze, uvedl v pátek jeho mluvčí. Německý vůdce by měl také zopakovat své varování před pozemní ofenzívou v Rafáhu.



V Dublinu a Belfastu se konaly protestní akce, na nichž demonstranti naléhali na Bidena, aby požadoval trvalé příměří na Blízkém východě. Demonstrace Amnesty International se konaly v době, kdy se irský premiér Leo Varadkar setkal s americkým prezidentem v Bílém domě v rámci tradiční páteční návštěvy na Den svatého Patrika.



- Centrální velitelství USA provedlo jedenáctý výsadek pomoci do Gazy. Centcom o tom informoval v pátek: "Americké letouny C-17 a C-130 vysadily na severu Gazy, v oblasti, kde je to velmi potřebné, více než 35 700 amerických jídel připravených k jídlu a 31 800 lahví vody, což umožnilo přístup civilistů k této důležité pomoci."



Americká charitativní organizace v sobotu oznámila, že její tým ve válkou zničeném pásmu Gazy dokončil vykládku první námořní zásilky pomoci, která se dostala na obléhané území, informuje agentura AFP."Veškerý náklad byl vyložen a je připraven k distribuci v Gaze," uvedla organizace World Central Kitchen (WCK) ve svém prohlášení s tím, že se jedná o "téměř 200 tun potravin".Skupina připravuje druhou loď s 240 tunami potravin, která vypluje z Kypru, výchozího bodu nové námořní trasy pomoci přes východní Středomoří.Humanitární akce má zmírnit nedostatek potravin, kvůli kterému OSN a humanitární pracovníci varovali před hladomorem v Gaze."Tato zásilka obsahuje palety s konzervami a sypkými produkty včetně fazolí, mrkve, konzervovaného tuňáka, cizrny, konzervované kukuřice, povařené rýže, mouky, oleje a soli," uvedla WCK. Dodala, že součástí druhé zásilky bude také vysokozdvižný vozík a jeřáb, které pomohou s dodávkami.Podle agentury AFP musela americká charitativní organizace postavit molo jihozápadně od města Gazy, aby mohla pomoc doručit.Izraelská armáda v pátek potvrdila, že první plavidlo, provozované španělskou charitativní organizací Open Arms, dorazilo, a uvedla, že byli nasazeni vojáci, aby zabezpečili oblast a provedli bezpečnostní inspekci.Armáda rovněž uvedla, že dodávka humanitární pomoci po moři nepředstavuje porušení její dlouholeté námořní blokády Gazy, kterou od roku 2007 ovládá Hamás.José Andrés, zakladatel WCK, v pátek naTwitteru uvedl, že první zásilka byla "testem" a že "bychom mohli přivážet tisíce tun každý týden"., informuje agentura AFP.Abbás ve čtvrtek jmenoval premiérem Mohammeda Mustafu, dlouholetého poradce pro ekonomické záležitosti, a pověřil ho sestavením nové vlády.Frakce však v pátečním prohlášení uvedly, že "přijímání individuálních rozhodnutí a zapojování se do formálních kroků, které postrádají podstatu, jako je sestavení nové vlády bez národního konsensu, je posilováním politiky vylučování a prohlubováním rozdělení".Palestinský prezident Mahmúd Abbás ve čtvrtek jmenoval Mohammada Mustafu předsedou vlády Palestinské samosprávy.Podle agentury AFP byly dalšími signatáři Islámský džihád, druhá největší militantní skupina v Gaze, levicová Lidová fronta pro osvobození Palestiny a Palestinská národní iniciativa, politická strana, která hledá třetí cestu mezi Fatahem a Hamásem.Mustafa nahradil Mohammeda Shtayyeha, který odstoupil před necelými třemi týdny s odvoláním na potřebu změny poté, co útok Hamásu 7. října vyvolal v Gaze válku s Izraelem.Mustafa jmenování přijal a v dopise Abbásovi, který byl zveřejněn v pátek, uvedl, že si je "dobře vědom závažnosti ... strašlivých okolností, kterými palestinský lid prochází".Fatah v pátek pozdě večer vrátil Hamásu úder a v prohlášení obvinil islamistické hnutí, že "podniknutím dobrodružství ze 7. října" "způsobilo návrat izraelské okupace Gazy"., píše list Times of Israel.Americký prezident sice neoznámil žádné změny v politice své administrativy vůči Izraeli, ale jeho názory na Schumerův čtvrteční projev z půdy amerického Senátu, kde je newyorský demokrat vůdcem většiny, by mohly předznamenávat širší změnu nálad.