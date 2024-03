Emise spojené s předními ropnými a plynárenskými společnostmi mohou do roku 2100 způsobit miliony úmrtí v důsledku horka, varuje studie

21. 3. 2024

Analýza Global witness naznačuje, že spalování fosilních paliv do roku 2050 by mohlo způsobit 11,5 milionu úmrtí



Podle nové analýzy by emise ze spalování ropy a zemního plynu produkované předními světovými společnostmi vyrábějícími fosilní paliva mohly do konce století způsobit miliony úmrtí v důsledku nadměrného tepla.



Studie organizace Global Witness zjistila, že kombinované emise z fosilních paliv produkovaných společnostmi Shell, BP, TotalEnergies, ExxonMobil a Chevron a spalovaných do roku 2050 by mohly způsobit 11,5 milionu nadměrných úmrtí v důsledku tepla do roku 2100. Podle nové analýzy by emise ze spalování ropy a zemního plynu produkované předními světovými společnostmi vyrábějícími fosilní paliva mohly do konce století způsobit miliony úmrtí v důsledku nadměrného tepla.Studie organizace Global Witness zjistila, že kombinované emise z fosilních paliv produkovaných společnostmi Shell, BP, TotalEnergies, ExxonMobil a Chevron a spalovaných do roku 2050 by mohly způsobit 11,5 milionu nadměrných úmrtí v důsledku tepla do roku 2100.





Tato zjištění představují první pokus o vyčíslení úmrtí na horko v důsledku plánované těžby ropy velkými ropnými společnostmi a dodávají váhu výzvám k drastickému omezení těžby fosilních paliv.



Sarah Biermann Beckerová, vedoucí vyšetřovatelka organizace Global Witness, uvedla: "Každé oteplení o 0,1 °C bude smrtelné. Pokud supervelmoci rychle nezmění kurz, bude počet obětí srovnatelný s některými z nejbrutálnějších válek v historii. Nemůžeme to nechat na nich. Vlády musí zasáhnout, zmírnit dopady extrémních veder a urychleně urychlit přechod od fosilních paliv."



Ve zprávě byl použit model úmrtnostních nákladů uhlíku, který vypracovali akademici z Kolumbijské univerzity a který používá - mimo jiné - i organizace Oxfam. Vypočítal, že v případě scénáře vysokých emisí - který se předpokládá, že nastane s klimatem, pokud nebudou přijata další společná opatření k rychlému snížení oteplování - bude na každý milion tun uvolněného uhlíku připadat 226 úmrtí v důsledku nadměrného tepla na celém světě.



K výpočtu předpokládaných emisí z fosilních paliv produkovaných ropnými společnostmi pak použila údaje předních analytiků Rystad Energy. Vypočítala, že dohromady do roku 2050 vypustí do atmosféry 51 miliard tun emisí oxidu uhličitého. Na základě scénáře vysokých emisí by to do konce století vedlo k 11,5 milionu úmrtí v důsledku nadměrného tepla.



Analýza zjistila, že pokud by se svět řídil scénářem nižších emisí a do roku 2050 by celosvětově dosáhl čisté nuly, nadměrná úmrtnost spojená s produkcí těchto společností by činila přibližně 5,5 milionu lidí.



Intenzivní a smrtící vlny veder zasáhly v posledních několika letech téměř všechny kontinenty, vyvolaly požáry a způsobily statisíce nadměrných úmrtí. V Evropě spalující vedra zabila v roce 2022 více než 60 000 lidí a v USA se počet úmrtí v důsledku veder zvýšil mezi lety 2010 a 2022 o 95 %.



Horko často nejvíce zasahuje nejchudší a nejzranitelnější členy každé společnosti, přičemž nejvíce ohroženi jsou bezdomovci, lidé pracující venku a starší lidé.



Shouro Dasgupta, environmentální ekonom z Evropsko-středomořského centra pro změnu klimatu, uvedl, že je třeba přijmout opatření na ochranu těch nejzranitelnějších.



"Již nyní vidíme dopady tepelného stresu na pracovníky po celém světě, zejména na lidi pracující venku nebo v těžkých průmyslových odvětvích, jako je zemědělství a stavebnictví.



"S dalším oteplováním planety se to pravděpodobně ještě zhorší. Potřebujeme politiky ochrany práce, které budou přizpůsobeny místním potřebám, a ne univerzální přístup. Není to jen morální otázka - je také v ekonomickém zájmu zaměstnavatelů, aby svým pracovníkům poskytli odpovídající ochranu."



Odborníci poukazují na to, že úmrtí v důsledku horka budou vedle dalších katastrof, jako je nedostatek potravin, záplavy a politické a hospodářské otřesy, jen jedním z důsledků neschopnosti rychle přejít od fosilních paliv.



Velké ropné koncerny nadále investují miliardy do nových zásob ropy a zemního plynu a společnosti BP a Shell nedávno oslabily své klimatické závazky.



V reakci na středeční analýzu společnost TotalEnergies uvedla, že pokračuje v investicích do nových ropných projektů, aby vyrovnala "přirozený pokles" stávající produkce a uspokojila tak rostoucí globální poptávku.



Spolu se společnostmi Shell a BP uvedla, že investuje do obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie, aby podpořila spravedlivý přechod na nízkouhlíkový energetický systém.



Společnost BP dodala, že vzhledem k tomu, že nestanovila svou těžbu ropy a zemního plynu po roce 2030, jsou předpovědi založené na jejích plánech do roku 2050 neplatné.



Společnosti BP a Shell uvedly, že dosáhly pokroku ve snižování emisí ze svých provozů. Společnost Shell zpochybnila některé metodiky použité v analýze.



Mluvčí společnosti Shell dodal: "Tempo přechodu závisí na opatřeních v mnoha oblastech, včetně vládní politiky, měnící se poptávky zákazníků a investic do nízkouhlíkové energie. Naším cílem je podílet se na vyvážené energetické transformaci, při níž svět dosáhne čistých nulových emisí, aniž by byly ohroženy dodávky bezpečné a cenově dostupné energie, která zlepšila život mnoha lidí a kterou budou lidé potřebovat dnes i v příštích letech."





Společnosti Exxon a Chevron na žádosti o komentář nereagovaly.





