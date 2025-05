Kelogg by mohl hrát Zelenského a Witkoff Putina při jednání v Istanbulu

14. 5. 2025 / Boris Cvek

V Istanbulu mají být Rubio, Kellogg a Witkoff za americkou stranu. Co tam budou dělat, není jasné. Moskva možná nepošle nikoho. Putin své rozhodnutí prý oznámí, až to uzná za vhodné. Navrhuji, aby Kellogg hrál Zelenského a Witkoff Putina, pak mohou spolu jednat.

Rusko posílá dále na Ukrajinu vražedné drony a rakety. Odpověď Západu? Žebrání o účast v Istanbulu, aby se mohly mediální lži o blízkém míru něčím živit. V Rijádu proběhlo jednání, kterého se účastnil Lavrov. Výsledek? Nula. Co čekáte od Istanbulu? Že si Putin se Zelenským pohlédnou do očí a bude mír?

Prý je Rusko na tahu. Ano, už tři roky. Prý máme nějaké sankce, které ho budou bolet. My jsme je nepoužili po masakru v Buči a dalších hrůzách? Nebo jsou to pořád ty samé lži z jara 2022, kdy se tvrdilo, jak Rusko ekonomicky zkolabuje, až bude vyloučeno ze SWIFTu?

Víme, že Moskva jako podmínku míru požaduje vyřešení základních příčin války. Tedy požaduje kompletní kapitulaci Ukrajiny, návrat NATO před rok 1997 atd. Chce pořád to samé od začátku útoku přímo na Kyjev v únoru 2022. Zdálo se, že to začíná chápat už i Trump. Elysejský palác to oznámil, tedy že Putin chce celou Ukrajinu, už na začátku března 2022 po telefonátu Macron-Putin. Je téměř jisté, že pokud Zelenskyj tlačí na to, aby Putin jednal přímo s ním, Putin to neudělá. Proč taky?





Za předpokladu, že by Putina při jednání v Istanbulu hrál Witkoff a Kellogg Zelenského, lze ovšem očekávat příznivý výsledek, protože Witkoff zahraje Putina jako lidumila, který od počátku netouží po ničem jiném než po míru. Proto na Ukrajinu taky zaútočil a proto na ní vraždí lidi dodnes.

