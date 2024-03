Konec dobrý, všechno špatně

25. 3. 2024 / Petr Haraším

Z mimořádné schůze Poslanecké sněmovny



Vládní nezodpovědná a ekonomicky nevzdělaná koalice si v časech neblahých výsledků volebních výzkumů nechala svolat pro svou slávu mimořádnou schůzi. Chtěla volebnímu publiku jasně ukázat, jak je na tom v oblasti slušnosti, morálky a čestného jednání, aby procenta letěla nezvratně vstříc výšinám. Zle nedobře fungující koalice už vzdala jakékoli pokusy o dobrou vládu věcí veřejných a opět zkouší metodu, volte nás, jinak bude nám a s námi i vámi zle.

Agent StB vládní koalici nahrál na smeč vlastní tupostí a vulgaritou hodnou nejmenovaného soudruha hulváta Zemana. Jak je u této vlády již zvykem, nabízenou šanci skórovat pohrdla a místo toho ukázala občanům, že stojí za to samé, za co stojí jejich opoziční političtí bratři v poslaneckém trikotu.

Jak v podání infantilní koalice vypadá správné čestné jednání proti starým nečestným praktikám zneužití moci? Aby to bylo všem jasné, šla vládní koalice až donaha. Trapným fíglem z kategorie podvodu pod vedením odbornice na teplé oblečky Markéty Pekarové Adamové zabrala prvních 15 přednostních slotů pro vystoupení na vyhlášené mimořádné schůzi. Pochopitelně i se stupidním dodatkem bojovnice Pekarové válečnice Adamové, že kdo dřív přijde, ten si dřív umele. Záhadou, pokud je to pravda, může se jeviti, kterak se asistenti vládních politruků dostali do kanceláře madam Pekarové paní Adamové před sprintujícími asistenty opozičních politruků.

Další díl seriálu: „To se vysvětlí, soudruzi!“ by se směle mohl zaobírat záhadou zmizení 15 asistentů vládních šéfů z uzavřené kanceláře předsedkyně Poslanecké sněmovny, nebo, kde se probůh tak rychle schovali a jak se do té skříně všichni vecpali. Leccos stran viny předsedkyně vypověděl její roztřesený projev na oné mimořádné schůzi, kdy se v nejedné větě zabreptala v každém slůvku.

Tak či tak, nebo i tak. Druhá strana zhrzená podvody jedné miniaturní vládní strany na protest proti nečestnému jednání čestně opustila jednací sál nechajíce po sobě němé papírové pomníky vládní zvůle. Já nemaje tolik odvahy jsem se rozhodl, že si vládní litanie poslechnu. Špatně, Haraším, měl jsi rovněž užít metodu nastrčeného papíru, ten by mnohahodinové tlachání koalice snesl neskonale lépe.

Je na místě zde napsat, že je už zbytečné psát o obsahu vládních či opozičních projevů. S péčí dobrého hospodáře o Českou republiku to už velmi dávno nemá nic společného. Handrkování kdesi na východním bazaru je srozumitelnější, smysluplnější a jeden si může i něco kvalitního pořídit. Při sledování dění mimořádné schůze šlo pořídit tak max neutuchající bolehlav.

Vy to děláte špatně, my dobře. Ne, vy špatně, my dobře a dobře jsme dělali i před vámi. Nikoli, my vám zajistili, aby vy mohli týt z naší píle a my po vás musíme uklízet. Vy jste chtěli protlačit Rosatom, ne, ne, vy jste málem protlačili rosatom. My budujeme infrastrukturu nejvíce nejvíc, ne, to my vám vše nachystali. Vy můžete za inflaci, ne vy. Vy můžete za chudobu a bídu, ne vy. Vy jste bezpečnostní riziko, ne vy jste bezpečnostní riziko. My platíme vaše dluhy, ne, to my ty vaše tedy naše dluhy. My pomáháme důchodcům, ne to my. Vy jste rozdávali důchodcům a my vlastně taky, ale vy jste jim dávali, aby vás volili a my, aby nás nevolili. Vy jste nepřidali zdravotně postiženým, my také. Vy jste rozdali v covidu hrozně miliard, ne, vlastně ano, ale vy jste chtěli, abychom rozdali ještě mnohem víc. My na lidi kašleme, my taky.

Zajímavosti ze schůze ústředního výboru:

Na veřejnoprávní čt24 se snesla kritika, že přerušila přenos projevu vládních žvanilů v Poslanecké sněmovně, aby místo toho přenášela totéž žvanění opozice na exilové tiskové konferenci. Odvážní posluchači si leč mohli pustit přímý přenos ze sněmovny na mobilu a na bedně ČT sledovat tiskovku opozice. Ale jen na vlastní nebezpečí a s připraveným doktorem Chocholouškem na stráži.

Bezpečnostní riziko agenta Babiše prokázáno nebylo. Nepomohly ani tajné a tajemné služby, které nepotvrdily a raději mlčely jako zařezané. Poslanecká sněmovna nakonec odhlasovala objevné heslo, že je Rusko nepřítel, bezpečnostní riziko první kategorie, a pak šli domů, nebo tam, kam po tvrdé práci chodí spokojení zástupci všeho lidu českého. Jeden den provozu PS vyjde na 4 mega, dva dny tudíž na 8 mega, na což by se měli poslanci složit a státu ze svého dluh zaplatit.

Ministr Stanjura ve své bohorovnosti, která nás přijde zatraceně draho, řekl, že mu kdosi řekl, když byl ještě politické trdlo, že je potřeba poslouchat slova za ale. Třeba jako v ANO jsme pro Ukrajinu, ale nechceme posílat zbraně, chceme přeci mír. To, aby zcela názorně ukázal, koho tím a proč myslel. Jakože nevěřte planým větám před ale.

My bychom chtěli přidat všem zdravotně postiženým, ale nemůžeme. Chtěli bychom mít vyšší platy, ale nejde to. Všichni musíme trpět, ale někteří naopak slaví. Lepší časy se už blíží, ale. Minimální plat je mizivý, ale. Přidali bychom potřebným sociálně slabým, ale musíme na nich šetřit. V Orlové máme fakt jako málo peněz, ale pivo desítka tady vyjde stejně jako v Praze, bratru už 63 Kč.

Nejpřekvapivější však byla absence jakékoli kritiky na ministra Blažka, absolutně nejhoršího a nejnebezpečnějšího ministra ODS i vlády. Přitom na kauzách ministra spravedlnosti mohlo hnutí ANO utržit nejedno další procento k dobru.

Jenže, ne nadarmo, ne zadarmo je Blažek zván synonymem ohrožení právního státu, což by agentovi hnutí ANO mohlo zajistit dobré holuby se vracejí. A možná už garantuje Pablo současné dohody o budoucí společné vládě. Možná, a právě proto je jakkoli zapovězeno na Pabla Pabloviče jakkoli kritikou sahati, natož kauzami makati.

Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na pokleslou Poslaneckou sněmovnu

