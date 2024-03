Izrael je v izolaci: Rada bezpečnosti OSN požaduje okamžité příměří v Gaze

26. 3. 2024

Palestinský velvyslanec uvítal "hlasování o převaze lidskosti" poté, co se USA zdržely hlasování, a vyjádřil naději na pokrok v jednáních o rukojmích





Rada bezpečnosti OSN poprvé od začátku války mezi Izraelem a Hamásem odhlasovala požadavek na okamžité příměří v Gaze poté, co USA upustily od hrozby veta, čímž se Izrael dostal na světové scéně téměř do úplné izolace. Rada bezpečnosti OSN poprvé od začátku války mezi Izraelem a Hamásem odhlasovala požadavek na okamžité příměří v Gaze poté, co USA upustily od hrozby veta, čímž se Izrael dostal na světové scéně téměř do úplné izolace.





Spojené státy se zdržely hlasování a všech 14 ostatních členů rady hlasovalo pro rezoluci Rady bezpečnosti o příměří, kterou předložilo 10 zvolených členů rady, kteří vyjádřili svou frustraci z více než pět měsíců trvající patové situace mezi velmocemi. Po hlasování se v sále ozval potlesk.



Text požadoval "okamžité příměří na měsíc ramadán vedoucí k trvalému udržitelnému příměří". Požadoval rovněž propuštění rukojmích, ale nepodmiňoval příměří jejich osvobozením, jak dříve požadoval Washington.



"Tato rezoluce musí být realizována. Neúspěch by byl neodpustitelný," napsal generální tajemník OSN Antonio Guterres na Twitteru.



Mluvčí Bílého domu John Kirby později uvedl, že hlasování nepředstavuje změnu v politice USA, ale rezoluce signalizuje významný rozchod mezi Bidenovou administrativou a izraelskou vládou - a představuje dlouho odkládaný projev mezinárodní jednoty v otázce Gazy poté, co je hlášeno více než 32 000 mrtvých Gazanů, další tisíce jsou pohřešovány a agentury OSN varují, že hrozí velký hladomor.





V úterý předloží expert OSN na lidská práva zprávu, v níž vyzve k uvalení zbrojního embarga na Izrael s odůvodněním, že v Gaze provádí "genocidu".

Izolace izraelské vlády byla v pondělí ještě více zdůrazněna, když deník Israel Hayom zveřejnil rozhovor s Donaldem Trumpem, blízkým politickým spojencem Netanjahua, který řekl: "Musíte ukončit svou válku. Izrael musí být velmi opatrný, protože ztrácíte velkou část světa, ztrácíte velkou podporu," řekl Trump.





Rezoluce Rady bezpečnosti rovněž "zdůrazňuje naléhavou potřebu" rozšířit přísun humanitární pomoci do Gazy a zajistit ochranu civilistů, čímž bere na vědomí obrovský počet mrtvých civilistů a varování OSN před hladomorem.







Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na palestinských územích, ve své zprávě uvedla, že existují "rozumné důvody" domnívat se, že Izrael provádí tři z pěti činů definovaných jako genocida.Palestinský vyslanec při OSN Rijád Mansúr označil hlasování Rady bezpečnosti za opožděné "hlasování o tom, aby zvítězila lidskost"."Musí to být bod obratu. Musí to vést k záchraně životů na místě," řekl Mansúr v Radě. "Omlouvám se těm, které svět zklamal, těm, kteří mohli být zachráněni, ale nebyli."Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdil, že USA pondělním zdržením se hlasování "opustily svou politiku v OSN", čímž daly Hamásu naději na příměří, aniž by se vzdal svých rukojmích, a tím "poškodily jak válečné úsilí, tak snahu o propuštění rukojmích".Hamas rezoluci uvítal a prohlásil, že je připraven k okamžité výměně vězňů s Izraelem, což zvýšilo naději na průlom v jednáních probíhajících v Dauhá, kde se šéfové zpravodajských služeb a další představitelé USA, Egypta a Kataru snaží zprostředkovat dohodu, která by zahrnovala propuštění nejméně 40 z odhadovaných 130 rukojmích držených Hamasem za několik stovek palestinských zadržených a vězňů a příměří, které by trvalo prvních šest týdnů.Po hlasování Netanjahuův úřad zrušil návštěvu dvou svých ministrů ve Washingtonu, která měla být věnována jednání o plánované izraelské ofenzivě na nejjižnější město Gazy Rafáh, proti níž se staví USA. Bílý dům uvedl, že je tímto rozhodnutím "velmi zklamán". Dříve dohodnutá návštěva izraelského ministra obrany Joava Gallanta se však uskutečnila.Gallant ve Washingtonu trval na tom, že Izrael bude pokračovat v boji, dokud nebudou rukojmí propuštěni."Nemáme morální právo zastavit válku, dokud jsou v Gaze stále drženi rukojmí," řekl Gallant před svým prvním setkáním, a to s americkým poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem. "Nedostatek rozhodujícího vítězství v Gaze nás může přiblížit k válce na severu.""Válka na severu" se zdála být narážkou na hrozící konflikt s Hizballáhem v Libanonu a náznakem, že Hizballáh bude nedostatek vítězství v Gaze považovat za známku slabosti.Zdržení se hlasování ze strany USA následovalo po třech vetováních dřívějších rezolucí o příměří, a to v říjnu, prosinci a únoru. Znamená to výrazné prohloubení roztržky s Netanjahuovou vládou, která odráží rostoucí frustraci Washingtonu z premiérova vzdorovitého trvání na tom, že izraelské síly budou pokračovat v útoku na Rafáh, a z přetrvávajících izraelských překážek v dodávkách humanitární pomoci.Několik minut před hlasováním v pondělí ráno USA požádaly o pozměňovací návrh, který by doplnil odsouzení Hamásu za jeho útok na Izrael 7. října, což vedlo k naléhavému shromáždění diplomatů na půdě sněmovny, ale od tohoto požadavku upustily, když bylo jasné, že pozměňovací návrh bude odmítnut. Spojené státy nicméně o víkendu zvítězily, když v popisu příměří, které bylo konečným cílem rezoluce, nahradily slovo "permanentní" slovem "dlouho trvající".Linda Thomas-Greenfieldová, vyslankyně USA při OSN, uvedla: "Některé klíčové úpravy byly ignorovány, včetně našich požadavků na doplnění odsouzení Hamásu, a nesouhlasili jsme se vším, co bylo v rezoluci uvedeno. Z tohoto důvodu jsme bohužel nemohli hlasovat pro. Jak jsem však již uvedla dříve, některé zásadní cíle této nezávazné rezoluce plně podporujeme."Její tvrzení, že rezoluce je nezávazná, bylo rychle zpochybněno odborníky OSN. Rezoluce přijaté Radou bezpečnosti OSN jsou obecně považovány za právně závazné, zejména pokud jejich text požaduje přijetí opatření a odráží jednoznačnou vůli mezinárodního společenství. Spojené státy se ve své vlastní poražené rezoluci z minulého týdne vyhnuly slovu "požaduje", ale spíše označily za "nezbytně nutné" příměří a propuštění rukojmích.Rezoluci o příměří, která uspěla tam, kde tři předchozí pokusy selhaly, vypracovalo deset zvolených členů rady: Alžírsko, Ekvádor, Guyana, Japonsko, Malta, Mosambik, Korejská republika, Sierra Leone, Slovinsko a Švýcarsko. Několik jejich zástupců si postesklo nad dlouhou patovou situací mezi velmocemi, která od října paralyzovala Radu bezpečnosti v otázce Gazy.Spojené království se zdrželo hlasování o třech předchozích rezolucích o příměří, ale hlasovalo pro pondělní text. Britská velvyslankyně Barbara Woodwardová při vysvětlování hlasování neobjasnila, co umožnilo změnu britského hlasování. Britští představitelé však uvedli, že politikou Downing Street je nezaujímat v OSN stanoviska, která jsou v přímém rozporu s Washingtonem."Tato rezoluce musí být okamžitě realizována," odpověděla Woodwardová na otázku, zda je text závazný. "Vysílá jasný signál rady, jednotný signál rady, a my očekáváme, že všechny rezoluce rady budou implementovány."Thomas-Greenfieldová rovněž trvala na tom, že znění rezoluce "znamená, že příměří jakéhokoli trvání musí být spojeno s propuštěním rukojmích". Znění rezoluce, o němž se o víkendu intenzivně diskutovalo, však požaduje příměří a propuštění rukojmích souběžně. Nepodmiňuje jedno druhým.