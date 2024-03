Rusko chválí mučení, což bylo nemyslitelné - nyní je na to hrdé

26. 3. 2024

čas čtení 6 minut





Hrdá propagace Moskvy brutálního zacházení s muži obviněnými z útoku na Krokus představuje přelomový okamžik





Nebyla žádná snaha skrýt důkazy o mučení. Ve skutečnosti jeho pachatelé - sloužící důstojníci ruské armády a zpravodajských služeb - již možná obdrželi státní vyznamenání za statečnost.



Když se muži obvinění z vraždy 137 lidí na pátečním koncertě v neděli večer objevili u moskevského soudu, měli opuchlé a znetvořené tváře a prázdné oči.



Jeden z nich, jmenovaný jako Saidakrami Murodali Rachabalizoda, přišel s gázou přes ucho. Na videu zveřejněném na internetu bylo vidět, jak mu jeden z jeho únosců, který vypadal jako ruský vojenský personál, odřezává ucho, strká mu ho do úst a říká, aby ho snědl. Ostatní ho bili pažbami svých pušek.

Nebyla žádná snaha skrýt důkazy o mučení. Ve skutečnosti jeho pachatelé - sloužící důstojníci ruské armády a zpravodajských služeb - již možná obdrželi státní vyznamenání za statečnost.Když se muži obvinění z vraždy 137 lidí na pátečním koncertě v neděli večer objevili u moskevského soudu, měli opuchlé a znetvořené tváře a prázdné oči.Jeden z nich, jmenovaný jako Saidakrami Murodali Rachabalizoda, přišel s gázou přes ucho. Na videu zveřejněném na internetu bylo vidět, jak mu jeden z jeho únosců, který vypadal jako ruský vojenský personál, odřezává ucho, strká mu ho do úst a říká, aby ho snědl. Ostatní ho bili pažbami svých pušek.



Po svém zatčení se Šamsidin Fariduni objevil na fotografii, jak leží na podlaze školní tělocvičny, kalhoty má stažené kolem kolen a drátem má spojenou oblast genitálií. Fotografii zveřejnil kanál Telegram napojený na polovojenskou skupinu Wagner a naznačoval, že Fariduni byl zasažen 80 volty a pro "zesílení účinku" mu bylo tělo poléváno vodou.



Dalerdžon Barotovič Mirzojev přišel po výslechu s novými modřinami. Kolem krku měl také omotaný igelitový sáček, o kterém se pozorovatelé domnívají, že mohl být použit k jeho dušení.



Muhammadsobir Fajzov byl do soudní síně přivezen na invalidním vozíku a zdálo se, že během slyšení ztratil vědomí. Na fotografiích, které kolují po internetu, se zdálo, že mu chybí jedno oko, uvedla agentura Reuters.



Ozbrojenci, kteří v pátek večer vtrhli na radnici v Krokusu a provedli nejhorší teroristický útok na ruském území od obléhání beslanské školy v roce 2004, se v Rusku těší jen malému pochopení.



Video, které natočili sami muži a které zveřejnil Islámský stát, ukazuje, jak chladnokrevně zabíjejí zraněné muže a ženy, kteří se účastnili rockového koncertu, a přitom sami sebe nabádají, aby "neměli slitování" a "všechny je zabili".



Propagace brutálního zacházení s podezřelými ze strany orgánů činných v trestním řízení a vysoce postavených ruských představitelů po jejich dopadení však překvapila i zkušené pozorovatele ruských bezpečnostních služeb.



Po dvou letech války na Ukrajině se v Rusku stala videa se smrtí a mučením běžnou záležitostí. A metody mučení, o nichž se dříve mluvilo jen ve výpovědích svědků, nyní propagují na internetu sami pachatelé, kteří zveřejňují fotografie a videa brutality, aby se mohli chlubit.



Výzkumníci v oblasti lidských práv uvedli, že není žádným objevem, že ruské bezpečnostní služby používají mučení proti osobám podezřelým z terorismu. V roce 2017, po bombovém útoku IS na stanici petrohradského metra, organizace Human Rights Watch zjistila, že jednomu podezřelému bylo během zadržení vyhrožováno znásilněním holí; dva dostali elektrické šoky do genitálií.



Tyto skutečnosti však byly zjištěny prostřednictvím výpovědí badatelům a nebyly zveřejněny jako videa samotnými mučiteli.



"Co je nyní jiné, je jasná demonstrativnost mučení," řekla Tanya Lokšina, zástupkyně ředitele Human Rights Watch pro Evropu a střední Asii. "Zdá se, že záběry mučení nejsou sdíleny náhodou, ale s cílem varovat ostatní, kteří plánují útoky na Rusko, že budou čelit stejným následkům. Ruské úřady se již nestydí ukazovat, že jejich bezpečnostní služby mučí lidi.



Taková videa ukazují, na jakou úroveň se v Rusku za poslední dva roky války normalizovalo násilí; dříve se sice šířila obvinění ze systematického mučení ze strany ruských bezpečnostních složek, ale bylo by nemyslitelné, aby hrdě zveřejňovaly videodůkazy."



Posádka proti mučení, ruská nevládní organizace, která byla dříve známá jako Výbor proti mučení, uvedla, že "všichni odpovědní musí být za tento zločin potrestáni".



Ve skutečnosti se stal pravý opak. Ruské ministerstvo obrany v pondělí zveřejnilo záběry ze slavnostního předávání ocenění, na nichž je vidět několik členů elitní pohraniční jednotky, kteří ozbrojence dopadli a mohli se podílet na jejich brutálním zacházení.



VChK-OGPU, účet na Telegramu, z něhož pravidelně unikají informace ruských zpravodajských služeb, uvedl, že vojáci pohraniční stráže uřízli Rachabalizodovi ucho. Na mučení se podíleli také příslušníci bezpečnostní služby FSB a vojenské rozvědky GRU. "Všichni se s teroristy 'bavili', jak jen mohli," tvrdilo se v něm.



Velitel Leningradského vojenského okruhu "předal vojákům zasloužená ocenění a všem osobně poblahopřál". Muži dostali medaile "za statečnost" a "za vojenská vyznamenání".



Vzhledem k tomu, že Rusko hledá záminky, jak svalit vinu za teroristický útok na Ukrajinu, Lokšina poznamenala, že vynucená přiznání získaná mučením jsou notoricky nedůvěryhodná. "Je zřejmé, že jakékoli svědectví podané mučením nelze považovat za důvěryhodné," uvedla. "Někdo, kdo má na genitáliích připevněné dráty s elektrickým proudem, se přizná v podstatě k čemukoli."



Kreml odmítl reagovat na obvinění, že muži byli mučeni.



Ruští představitelé brutální zacházení s podezřelými veřejně chválili. Ruský premiér Michail Mišustin prohlásil, že podezřelí "si nezaslouží žádné slitování".



"Dobrá práce všem, kteří je dopadli," řekl exprezident Dmitrij Medveděv.



Dodal: "Měli by být zabiti? Měli by být. A budou. Ale mnohem důležitější je zabít všechny zúčastněné. Všechny. Ty, kteří zaplatili, kteří s nimi sympatizovali, kteří jim pomáhali. Zabijte je všechny."



V důsledku útoku někteří ruští poslanci vyzvali k obnovení trestu smrti. Od roku 1996 platí moratorium na popravy. Mluvčí Dmitrij Peskov se od těchto výzev distancoval a řekl: "V tuto chvíli se diskuse neúčastníme."



Důstojník, který Rachabalizodovi uřízl ucho, měl vojenské nášivky včetně krajně pravicového Totenkopfu (hlava mrtvého člověka), který dříve nosily nacistické jednotky SS.



Nůž, který použil, byl podle Jevgenije Rasskazova, příslušníka krajně pravicového polovojenského praporu Rusič, který prodej zprostředkoval, vydražen v internetové aukci jako "řezák na uši".





"Aukce je uzavřena, zásilka byla prodána [státním] zaměstnancem soukromě," napsal. "Gratuluji šťastnému majiteli řezačky na uši."









Podrobnosti v angličtině ZDE

0