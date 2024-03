USA po Netanjahuově ústupku znovu organizují zrušené rozhovory s Izraelem ve Washingtonu

28. 3. 2024

čas čtení 4 minuty

Podle lékařů jedno batole zemřelo na poranění mozku způsobené izraelským úderem, který mu rozbil lebku, zatímco jeho malá sestřenice bojuje o život s částí obličeje utrženou stejným úderem.



Tým uvedl, že desetiletý chlapec, který nebyl příbuzný, křičel bolestí po svých rodičích, aniž by věděl, že byli při zásahu zabiti; svou sestru vedle sebe nepoznal, protože popáleniny pokrývaly téměř celé její tělo, uvedli.







Bílý dům sděluje, že pracuje na změně termínu návštěvy izraelské delegace ve Washingtonu, kterou Benjamin Netanjahu náhle zrušil po rozhodnutí USA nevetovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k okamžitému příměří v Gaze.







Karine Jean-Pierreová, tisková tajemnice Bílého domu, potvrdila zprávy, že izraelský premiér ve věci návštěvy nyní ustoupil a souhlasil s jejím přeložením. "Teď s Izraelem pracujeme na nalezení vhodného termínu, který bude vyhovovat oběma stranám," řekla.



Netanjahu se na domácí scéně stal terčem sžíravé kritiky kvůli svému postupu ve vztazích s USA, nejdůležitějším izraelským vojenským a diplomatickým spojencem, která se po pondělním hlasování v Radě bezpečnosti vyostřila.



Po hlasování Netanjahuův úřad zrušil návštěvu delegace vedené izraelským ministrem pro strategické záležitosti Ronem Dermerem a poradcem pro národní bezpečnost Cachim Hanegbim ve Washingtonu, která měla jednat o plánované vojenské operaci Izraele proti městu Rafáh na jihu Gazy, proti níž se USA staví.



Nejnovější diplomatické kroky přišly v době, kdy OSN oznámila, že hladomor je "stále blíže tomu, aby se stal v severní Gaze skutečností", a že zdravotnický systém na tomto území kolabuje v důsledku pokračujících bojů a "omezeného přístupu".



Bombardování a boje v Gaze pokračovaly i ve čtvrtek navzdory přijetí závazné rezoluce Rady bezpečnosti, která požadovala "okamžité příměří" a propuštění rukojmích držených ozbrojenci.



Boje v okolí tří nemocnic v pásmu vyvolaly obavy o pacienty, zdravotnický personál a vysídlené osoby v nich. Izraelská armáda opět obvinila bojovníky Hamásu, že se skrývají ve zdravotnických zařízeních a využívají civilisty jako štíty.



Nemocnice Al-Amal v Chán Júnisu nedaleko Rafáhu přestala fungovat, uvedl počátkem týdne Palestinský červený půlměsíc po evakuaci civilistů.



Počátkem čtvrtka izraelská armáda uvedla, že militanti stříleli na vojáky z vnitřních i vnějších prostor pohotovostního oddělení nemocnice al-Šifa ve městě Gaza.



Vojáci začali podnikat útoky na nemocnici al-Šifa počátkem minulého týdne a ve středu večer provedli útok na pohotovostní oddělení, "přičemž se vyhnuli poškození civilistů, pacientů a zdravotnických týmů", uvedla armáda. Toto tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.



OSN informovala o intenzivních přestřelkách mezi izraelskou armádou a ozbrojenými Palestinci. Citovala ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které uvedlo, že izraelská armáda shromáždila zdravotnický personál a pacienty v jedné budově a nedovolila jim odejít.



Izraelská armáda uvedla, že vojáci evakuovali civilisty, pacienty a personál "do náhradních zdravotnických zařízení", která zřídila.



Izraelské tanky a obrněná vozidla se rovněž shromáždily kolem Násirovy nemocnice, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze a dodalo, že se střílelo, ale žádný útok zatím nebyl zahájen. Červený půlměsíc uvedl, že uvnitř uvízly tisíce lidí.



Zprávy o pokračujících bojích přišly v době, kdy mezinárodní tým lékařů, který navštívil nemocnici al-Aksá ve městě Deir al-Balah v centrální části Gazy, popsal agentuře Associated Press otřesné scény. Podle lékařů jedno batole zemřelo na poranění mozku způsobené izraelským úderem, který mu rozbil lebku, zatímco jeho malá sestřenice bojuje o život s částí obličeje utrženou stejným úderem.



Tým uvedl, že desetiletý chlapec, který nebyl příbuzný, křičel bolestí po svých rodičích, aniž by věděl, že byli při zásahu zabiti; svou sestru vedle sebe nepoznal, protože popáleniny pokrývaly téměř celé její tělo, uvedli.



"Většinu času tu trávím oživováním dětí," řekla Tanya Haj-Hassanová, dětská lékařka intenzivní péče z Jordánska, která má v Gaze bohaté zkušenosti a často hovoří o ničivých dopadech války. "Co to vypovídá o všech ostatních nemocnicích v pásmu Gazy?" ptá se.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0