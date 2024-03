Bidenova vina: Nařízení Talibanu o obnovení kamenování žen se setkává s hrůzou

29. 3. 2024

čas čtení 4 minuty

Taliban oznámil, že obnovuje veřejné kamenování žen k smrti. Bylo to umožněno mlčením mezinárodního společenství, uvedly skupiny na ochranu lidských práv.Safia Arefiová, právnička a vedoucí afghánské organizace na ochranu lidských práv Women's Window of Hope, uvedla, že toto oznámení odsoudilo afghánské ženy k návratu do nejtemnějších dob vlády Talibanu v 90. letech 20. století.