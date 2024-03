BBC: Izrael používá hladomor jako válečnou zbraň

28. 3. 2024

čas čtení 4 minuty

Proč nemůže Česká televize informovat takto objektivně? Všimněte si, že děsivé záběry umírajících dětí, vysílané v televizích všude po světě, v České televizi nenajdete.

Jeremy Bowen je slavný reportér BBC, který informuje o Izraeli a o Blízkém východě už mnoho let. (JČ)







Moderátorka, televize BBC: Existují hodnověrné důkazy, že Izrael používá hladomor jako válečnou zbraň. Konstatuje to nejvyšší představitel OSN pro lidská práva Volker Türk. Pokud by se to prokázalo, jednalo by se podle něj o válečný zločin. Humanitární organizace vyzývají k okamžitému příměří a rozsáhlým dodávkám pomoci do Gazy, kde hrozí hladomor. Izrael trvá na tom, že pouští veškerou potřebnou humanitární pomoc. Z Jeruzaléma je tu náš mezinárodní redaktor Jeremy Bowen. Jeho reportáž obsahuje znepokojivé záběry.





Jeremy Bowen: Gaza není místo, kde by člověk měl být nemocný. Nura Mohammed měla před válkou problémy s plícemi a játry. Nyní, po měsících hladovění a bez správné lékařské péče, se její stav rychle zhoršuje. Gaza není místo, kde by člověk měl být nemocný. Nura Mohammed měla před válkou problémy s plícemi a játry. Nyní, po měsících hladovění a bez správné lékařské péče, se její stav rychle zhoršuje.

Moje dcera se nedokáže hýbat, říká její matka. Je chudokrevná, stále spí a nemá nic výživného k jídlu.







Jen o několik kilometrů dál je spousta jídla v nákladních autech, která se hromadí na egyptské straně hranice, a ještě mnohem více jídla by mohlo přijít z Izraele, kdyby ho Izraelci do Gazy pustili.





Ze Ženevy. Volker Türk, nejvyšší úředník OSN pro lidská práva, mi řekl, že existují věrohodné důkazy, že Izrael používá hladomor jako válečnou zbraň.









Volker Türk: Podívejte se, pokud jde o humanitární pomoc. Řekněme si to jasně. Izrael jako okupační mocnost má povinnost poskytovat humanitární pomoc, a pokud tato humanitární pomoc nepřichází v tom rozsahu, v té rychlosti a předvídatelnosti, která je požadována. Ano, vyvstávají velmi vážné otázky.

Jeremy Bowen: Ujasněme si tedy, že vinu nese Izrael.





Volker Türk: Izrael nese vinu významným způsobem, ano.





Jeremy Bowen: Jistě víte, že Izrael tvrdí, že na tom vůbec nenese vinu, že poskytuje maximální možnou pomoc, že jestli je někdo na vině, tak je to OSN a zejména Hamás.





Volker Türk: Je naprosto jasné, že to, co se stalo 7. a 8. října ze strany Hamásu a některých dalších ozbrojených skupin, je hanebné. Jedná se o flagrantní porušení mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních lidských práv. Brutalita útoku ze strany Izraele a způsob vedení války zároveň vyvolává otázku přiměřenosti reakce.





Jeremy Bowen: Říkáte, že o Hamásu není pochyb? Existují nějaké pochybnosti o Izraeli?





Volker Türk: Vždycky musíte prokázat úmysl, ale jak jsem řekl, kolektivní trest, kolektivní trest, který byl vyhlášen obléháním, se skutečně rovná válečnému zločinu a jako takový musí být řešen.





Jeremy Bowen: Na sociálních sítíchv Izraeli kolují nepravdivá tvrzení, že hladomor v Gaze je lež. Hebrejský titulek říká, že v Gaze je více šavanu než v izraelské Haifě, a izraelská vláda obvinění OSN odmítá.









Jeremy Bowen: Kolik je podle vás v Gaze nevinných lidí?





Nir Barkat: Nebudu uvádět žádné číslo. V podstatě říkám, že více než 70 % Gazanů podporuje masakr ze sedmého října.





Jeremy Bowen: Takže nejsou nevinní?





Nir Barkat: Lidé, kteří podporují Hamás, mají jiný názor. Jsou to nepřátelé. Děkuji našim přátelům po celém světě za podporu našeho strategického cíle. A říkám vám.







Jeremy Bowen: Jenže jim se nelíbí, co tam děláte.







Nir Barkat: To mají problém. My tu válku dokončíme. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zabili teroristy z Hamásu a co nejvíce minimalizovali vedlejší škody.





Jeremy Bowen: Důkazy o humanitární katastrofě v Gaze jsou zdrcující a prohlubují mezinárodní tlak na Izrael.





0

96

Naprostý nesmysl. Naprosto nezodpovědné tvrzení. Izrael přijímá veškerou pomoc, kterou USA a svět poskytují nevinným lidem v Gaze. Velká část z ní jde na prodlužování války.Oteklé klouby, vyhublé končetiny a dermatitida jsou klasickými příznaky akutní podvýživy. Tyto děti se dostaly do nemocnice. Většina z něco málo přes milionu Gazanů, o nichž se tvrdí, že akutně potřebují pomoc, tuto možnost mít nebude. Jeremy Bowen, BBC News, Jeruzalém.