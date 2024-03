Čínská armáda roste tak rychle, že by mohla napadnout Tchaj-wan do tří let

29. 3. 2024

Rychlé budování čínské armády je rozsáhlejší než cokoli od 2. světové války, což znamená, že je na dobré cestě ke svému cíli do roku 2027 být připravena na invazi na Tchaj-wan, řekl admirál amerického námořnictva John Aquilino. Rychlé budování čínské armády je rozsáhlejší než cokoli od 2. světové války, což znamená, že je na dobré cestě ke svému cíli do roku 2027 být připravena na invazi na Tchaj-wan, řekl admirál amerického námořnictva John Aquilino.

"Vše nasvědčuje tomu, že se LOA sejde se směrnicí prezidenta Si Ťin-pchinga, aby byla připravena napadnout Tchaj-wan do roku 2027," napsal Aquilino ve výpovědi před výborem Sněmovny reprezentantů ozbrojených sil USA, píše Matthew Loh.

"Kromě toho akce ČLOA naznačují jejich schopnost splnit Si Ťin-pchingem preferovaný časový plán pro sjednocení Tchaj-wanu s pevninskou Čínou silou, pokud to bude nařízeno," dodal admirál, odcházející šéf amerického indo-pacifického velitelství.

Je pozoruhodné, že Aquilino řekl zákonodárcům při středečním slyšení, že také věří, že Čína stále doufá, že asimiluje Tchaj-wan bez války, i když Peking se rychle blíží ke kapacitě útoku.

On a náměstek ministra obrany pro indo-pacifické velitelství Ely Ratner řekli, že hrozba přímého konfliktu mezi USA a Čínou není "ani bezprostřední, ani nevyhnutelná", ale že Pentagon musí jednat rychle, aby snížil riziko války.

Jeho předpokládaná časová osa se shoduje s tím, co uvedl předchůdce, admirál Philip Davidson, a další američtí vojenští lídři - že Čína usiluje o dosažení invazních kapacit Tchaj-wanu do roku 2027, aniž by nutně chtěla válku.

Aquilino ve své výpovědi napsal, že ze tří hlavních amerických obav v regionu – Ruska, Číny a Severní Koreje – je Čína "jedinou zemí, která má schopnosti, kapacitu a záměr převrátit mezinárodní řád vzhůru nohama".

"V měřítku, které nebylo zaznamenáno od 2. světové války, dochází k hromadění ČLOA na zemi, na moři, ve vzduchu, ve vesmíru, v kyberprostoru a v informačních doménách," dodal.

Čínská armáda za poslední tři roky přidala do svého arzenálu více než 400 stíhacích letounů a 20 válečných lodí a zdvojnásobila svůj raketový arzenál, řekl Aquilino.

Peking zároveň zvýšil počet satelitů, které vynáší, o 50 % a více než zdvojnásobil svůj arzenál jaderných hlavic, dodal.

Aquilino vyzval USA, aby zintenzivnily svůj vojenský rozvoj, a řekl, že hrozby v Indo-Pacifiku nadále "rostou a zrychlují".

"Musíme postupovat rychleji," řekl Aquilino opakovaně zákonodárcům během středečního dvouhodinového slyšení.

Doporučil rozmístit na Guamu systémy, které se mohou bránit proti hypersonickým střelám a střelám s plochou dráhou letu, do roku 2027, tedy o dva roky dříve, než je termín stanovený Kongresem, v prosinci 2029.

Letos indo-pacifické velitelství na seznamu prioritních přání uvedlo, že doufá v 11 miliard dolarů více, než kolik přidělil Bílý dům, přičemž 430 milionů dolarů bylo požadováno na systém protiraketové obrany Guamu, jak vyplývá z dokumentů, které získal server Politico Pro.

Čína oficiálně nesignalizovala nadcházející válku s Tchaj-wanem. Si Ťin-pching však řekl, že věří, že sjednocení je nevyhnutelné. Odmítl také vyloučit asimilaci samosprávného ostrova silou.

Analytici debatují o jeho schopnosti úspěšně provést obojživelnou invazi na ostrov a pravděpodobnost a včasnost americké intervence jsou pro tento kalkul klíčové.

Pokud by došlo k invazi na Tchaj-wan, Peking by měl herkulovský úkol bezpečně přesunout masové pozemní síly přes průliv. Zdá se, že Čína zkoumá možnosti přepravy, jako je rekvírování civilních lodí, aby pomohly s přepravou.

Na druhou stranu analytici tvrdí, že nejlepší sázkou Tchaj-wanu na obranu je pravděpodobně to, že vydrží, než dorazí USA.

Američtí lídři jsou mezitím znepokojeni Si Ťin-pchingovým mandátem učinit z čínské armády do roku 2027 sílu "světové třídy", protože Bílý dům se obává, že Peking se snaží nahradit USA jako dominantní mocnost v Indo-Pacifiku a nakonec i ve zbytku světa.

Nedávno se pekingské síly zapletly do korupčního skandálu, kdy Si Ťin-pching vystrnadil několik vysoce postavených vůdců – včetně některých z raketových sil.

Čistky a zprávy o korupci, která materiálně postihla čínský arzenál, vyvolaly na mezinárodní scéně otázky o skutečné síle Čínské lidové osvobozenecké armády a o tom, zda se Si Ťin-pchingovy vojenské cíle nezpozdily.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

