Britští konzervativci se řítí k největší volební prohře v britské historii

31. 3. 2024

Průzkum mezi 15 000 lidmi naznačuje, že ohroženo je dokonce i křeslo šéfa strany Rishiho Sunaka v Severním Yorkshiru



Podle nového průzkumu veřejného mínění jsou konzervativci na cestě k nejhoršímu volebnímu výsledku, když získají v 650 členné Dolní sněmovně méně než 100 křesel



Analýza jednotlivých křesel dává konzervativcům 98 volebních obvodů oproti 468 labouristům, což šéfovi labouristů Keiru Starmerovi dává většinu 286 křesel, uvedl list Sunday Times.



Průzkum, který provedla agentura Survation na objednávku organizace Best for Britain a který se zúčastnilo 15 000 lidí, dává labouristům 45 % hlasů s 19bodovým náskokem před konzervativci. Analýza jednotlivých křesel dává konzervativcům 98 volebních obvodů oproti 468 labouristům, což šéfovi labouristů Keiru Starmerovi dává většinu 286 křesel, uvedl list Sunday Times.





Strana Rishiho Sunaka je podle průzkumu na nejlepší cestě získat 98 křesel, přičemž ve Skotsku a Walesu nezíská žádná. Z něj také vyplývá, že premiérovi hrozí ztráta jeho vlastního volebního obvodu, nového křesla Richmond & Northallerton v Severním Yorkshiru, ve prospěch labouristů s náskokem necelých 2,5 procentního bodu.



Analýza předpovídá, že se ultrapravicová brexitérská strana Reform UK umístí na druhém místě v sedmi křeslech a dosáhne celkového podílu hlasů 8,5 %, hned za liberálními demokraty s 10,4 %.



Průzkum také naznačuje, že Skotská národní strana by získala 41 křesel, liberální demokraté 22 a welšská strana Plaid Cymru dvě.



Ve volbách v roce 2019 měli konzervativci 365 křesel, labouristé 203, SNP 48, liberální demokraté 11 a Plaid čtyři.





Podle údajů zveřejněných Národním výkonným výborem Lebouristické strany (NEC) labouristé za poslední dva měsíce utrpěli více než 23tisícový pokles členské základny po kontroverzích týkajících se jejich politiky vůči Gaze a zrušení ekologických investic.





Šéf strany Keir Starmer zůstává co do politické strategie labouristů nesmírně opatrný. Labouristé se neodváží zrušit brexit, neobnoví ani britské členství v evropské výměně studentů v projektu Erasmus a celkově bude zřejmě provádět konzervativní politiku, jenže kompetentněji než konzervativci, kteří se po brexitu propadli do naprosté neschopnosti.











Stav průzkumů veřejného mínění naznačuje, že však neexistuje žádná korelace mezi členstvím a volební popularitou.







