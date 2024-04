Šéf hasičů o budování krytů pro případ války

3. 4. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

V polední publicistice Radiožurnálu v úterý se šéf hasičů vyjadřoval k čerstvé zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, v níž je mimo jiné informace o tom, že v České republice jsou kryty pro případ války jen pro necelá 4 procenta populace.

Pan generální ředitel zvolil k uklidnění veřejnosti několik argumentačních kroků. Ve skutečnosti je to, jak tvrdil, asi dvakrát více. Dále nás ujistil, že ani za komunistů to nebylo o mnoho lepší. Jen 13 procent populace mělo možnost ukrýt se do krytů. Po pádu totality prý nikdo nepočítal s válkou ve střední Evropě, tak se téma krytů atd. začalo zanedbávat.

Další argument spočíval ve srovnání s Finskem a Švýcarskem, kde jsou prý kryty prakticky pro každého (budováno od roku 1945). Jsou ale dostupné – opět prý – až za 12 hodin, což je pro dnešní dobu, údajně, zcela nevyhovující. U nás by vybudování krytů pro každého stálo podle pana generálního ředitele 5 bilionů korun. A kdo ví, jak dlouho by to trvalo.

Realistický návrh, jak argumentoval dále, spočívá v tom, že budeme mít kryty pro děti, staré, nemocné lidi. I to ale bude vyžadovat značné finanční prostředky a rozhodnutí vlády angažovat se v tomto tématu. Z vlády zase zní, že nechce budit paniku. Ostatně už vidím Okamuru a Babiše, jak budování krytů a náklady s nimi spojené využijí pro svou „mírovou“ kampaň. To jediné mi nakonec po rozhovoru s panem generálním ředitelem přijde realistické.

Aby mi bylo rozuměno, určitě nejsem proti tomu, abychom se v rámci NATO připravovali na možnou válku s Ruskem. Bylo by však dobré, abychom to neprohráli dříve, než nějaká válka bude. Nebo dokonce bez toho, že by vůbec nějaká válka byla. Možná by bylo dobré, kdyby vláda začala tím, že bude dělat jinou daňovou, sociální a hospodářskou politiku.

Putinovi se dá otročit i bez toho, že by země byla dobyta ruskými vojsky, jak ukazuje pan Orbán, jehož režim není nutně limitován jen na Maďarsko. A samozřejmě: vždy to může být horší, např. z Maďarska zatím nejsou unášeni lidé do ruských vězení. Nicméně pokud by ruská armáda skutečně přišla do střední Evropy, Orbán se asi bránit nebude.

0