Potravinářská charita požaduje nezávislé vyšetřování zabití humanitárních pracovníků v Izraeli

4. 4. 2024

World Central Kitchen vyzývá země sedmi pracovníků, kteří zahynuli při zásahu konvoje s humanitární pomocí, aby se připojily k její výzvě



Mezinárodní potravinová charita World Central Kitchen vyzvala k nezávislému vyšetřování izraelských úderů, při nichž v pondělí zahynulo sedm jejích humanitárních pracovníků v Gaze.



WCK požádala Austrálii, Kanadu, Polsko, USA a Spojené království, jejichž občané byli zabiti, aby se připojily k požadavku na "nezávislé vyšetřování úderů třetí stranou".



"Jednalo se o vojenský útok, který zahrnoval několik úderů a jehož cílem byla tři vozidla WCK," uvedla WCK v prohlášení. "Všechna tři vozidla převážela civilisty, byla označena jako vozidla WCK a jejich pohyb byl plně v souladu s izraelskými orgány, které věděly o jejich trase, cestě a humanitární misi.



WCK požádala izraelskou vládu, aby archivovala všechny potřebné důkazy, včetně komunikace, videozáznamů a zvukových záznamů smrtelných úderů na jejich konvoj. Těla šesti zahraničních pracovníků WCK byla ve středu repatriována z Gazy přes Egypt, zatímco palestinský zaměstnanec byl pohřben v Gaze.



Očekává se, že americký prezident Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanjahu spolu budou ve čtvrtek hovořit v prvním telefonickém rozhovoru od úderů. Biden se postavil do čela mezinárodního hněvu nad útokem na zaměstnance americké organizace WCK, kteří distribuovali zoufale potřebné potraviny obyvatelstvu na pokraji hladomoru.



Pentagon uvedl, že americký ministr obrany Lloyd Austin při středečním rozhovoru s izraelským ministrem obrany Yoavem Gallantem vyzval Izrael, aby podnikl konkrétní kroky k ochraně humanitárních pracovníků a palestinských civilistů v Gaze "po opakovaných selháních koordinace". "Ministr Austin vyjádřil své rozhořčení nad izraelským útokem na konvoj s humanitární pomocí World Central Kitchen," uvedl Pentagon. Dodal, že Austin vyzval Gallanta, aby provedl "rychlé a transparentní" vyšetřování, veřejně sdělil závěry a pohnal odpovědné osoby k odpovědnosti.



USA poskytly Izraeli klíčovou vojenskou pomoc a diplomatickou podporu pro téměř šestiměsíční ofenzívu, která byla zahájena v reakci na útok Hamásu ze 7. října. Nic nenasvědčuje tomu, že by USA kvůli útoku na WCK pomoc stáhly.



Náčelník generálního štábu IDF Herzi Halevi připsal úder "chybné identifikaci" a dodal, že "nebyl proveden s úmyslem zranit humanitární pracovníky WCK" a byl chybou, ke které nemělo dojít. Australský premiér Anthony Albanese ve čtvrtek prohlásil, že izraelské vysvětlení "není dostatečné".



IDF uvedly, že ve čtvrtek zastavily dovolenou všem bojovým jednotkám a posílily velení protivzdušné obrany pro případ možného raketového útoku nebo útoku dronem z Íránu, a to v souvislosti s obavami z reakce Teheránu na smrt dvou íránských generálů a pěti vojenských poradců při izraelském leteckém útoku na íránský diplomatický komplex v Damašku na začátku tohoto týdne. Agentura Reuters a obyvatelé Tel Avivu ve čtvrtek informovali, že byly přerušeny služby GPS, což je zřejmě opatření k odvrácení řízených střel. Írán přislíbil pomstu.



Od začátku války čelí Netanjahu silnému domácímu tlaku ze strany rodin a příznivců rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze, a ze strany oživeného protivládního protestního hnutí.



Ve středu Benny Gantz, Netanjahuův rival a člen válečného kabinetu, vyzval k uspořádání předčasných parlamentních voleb v září. "Musíme stanovit konsensuální datum na měsíc září, nebo chcete-li na první výročí války," řekl Gantz.



Premiérova strana Likud tuto výzvu odmítla, ale uvítal ji předseda amerického Senátu Chuck Schumer, který minulý měsíc vyzval k novým volbám v ostré kritice Netanjahuova postupu v konfliktu. "Když přední člen izraelského válečného kabinetu vyzve k předčasným volbám a podle významného průzkumu s tím souhlasí více než 70 % izraelského obyvatelstva, víte, že je to správné," napsal Schumer na Twitteru.



Předčasné volby vyžadují souhlas 61 zvolených představitelů, tedy většiny poslanců v Knesetu, kde má Likud nejvíce křesel, ale nemá většinu.





Likud uvedl, že celostátní průzkum veřejného mínění v době, kdy je Izrael ve válce, "by nevyhnutelně vedl k paralýze" a poškodil by boj armády v Gaze.







