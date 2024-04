Šéfkuchař José Andrés říká, že Izrael vede v Gaze "válku proti samotnému lidstvu"

8. 4. 2024

Bílý dům se ohradil proti výrokům zakladatele World Central Kitchen José Andrése, že Izrael vede "válku proti samotnému lidstvu" po útoku izraelského dronu, při kterém 1. dubna zahynulo sedm jeho humanitárních pracovníků, a vyloučil, že by USA vyslaly do Gazy své pozorovatele.



"Bude muset dojít k určitým změnám ve způsobu, jakým izraelské obranné síly dělají tyto operace v Gaze, aby se zajistilo, že se to nebude opakovat," řekl v neděli v pořadu This Week televize ABC poradce Bílého domu pro komunikaci v oblasti národní bezpečnosti John Kirby.

"Musí dojít ke změnám v procesu dekonfliktu, mezi humanitárními pracovníky na místě a velitelstvím IDF, aby se tento druh cílení nemohl opakovat," řekl Kirby v neděli, ale nechtěl se vyjádřit k tvrzení, že by izraelští operátoři dronů byli schopni vidět insignie tří vozidel WCK, která převážela pracovníky a která je identifikovala jako součást konvoje s humanitární pomocí.



V rozhovoru v pořadu This Week Andrés uvedl, že útok IDF na jeho pracovníky "se již netýká sedmi mužů a žen z World Central Kitchen, kteří při této nešťastné události zahynuli. Děje se to už příliš dlouho. Je to už šest měsíců, kdy se útočí na všechno, co se hýbe," řekl Andrés.



"Nezdá se, že by to byla válka proti teroru," dodal Andrés. "Už to nevypadá jako válka na obranu Izraele. V tuto chvíli to opravdu vypadá, že jde o válku proti lidstvu jako takovému."



IDF v pátek uvedly, že proti konvoji byly provedeny tři údery, a potvrdily, že Světová kuchyně s nimi předem správně koordinovala svůj pohyb. Uvedla, že izraelští představitelé neinformovali velitele o konvoji a že byli "přesvědčeni, že se zaměřují na ozbrojené operativce Hamásu, a nikoli na zaměstnance WCK". IDF dodaly, že údery byly "vážnou chybou".



Andrés však tyto závěry vyvrátil a pro ABC News uvedl: "Pokaždé, když se něco stane, nemůžeme do toho zatahovat jen Hamás."



Na otázku, zda zničení tří vozidel bylo v souladu s legitimními pravidly nasazení, Kirby odpověděl, že USA z vlastní zkušenosti vědí, že "zpravodajské informace, které získáte, analyzujete a zpracováváte, nemusí být vždy přesné a na základě těchto informací jednáte...".



Poradce Bílého domu však odmítl říci, jaké důsledky USA vyvodí, pokud Izrael nebude jednat podle závazků umožnit větší přísun humanitární pomoci a snížit násilí vůči civilistům v Gaze.



"Musíme to posoudit v průběhu času a zjistit, zda existuje trvalý a ověřitelný způsob, aby mohla být obnovena důvěra," řekl Kirby. Proti sílícím výzvám, aby USA pozastavily nebo omezily dodávky zbraní Izraeli, však Kirby zopakoval výroky prezidenta Bidena izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi z minulého týdne.



"Musíme vidět změny ve způsobu, jakým tyto operace provádějí, a budeme muset přemýšlet o změnách v naší vlastní politice vůči Gaze." Dodal však, že: "Musíme mít na paměti, že Izrael má právo se bránit a je důležité si uvědomit, že žije v tvrdém sousedství."



Kirby v neděli bagatelizoval zprávy, že IDF stahují své síly z jižní Gazy, a řekl, že nechá Izraelce, aby se vyjádřili ke svým operacím. "Je těžké přesně vědět, co nám to říká," řekl. "Jde skutečně jen o odpočinek a obnovu sil pro tyto jednotky, které jsou na místě už čtyři měsíce - a pokud můžeme říci, nenaznačuje to ani nějakou nadcházející novou operaci."



"Říkáme, že jsou unavení a potřebují se zotavit," dodal.



Kirby však odmítl výzvy k tomu, aby byl v Gaze přítomen americký personál, který by dohlížel na to, zda Izrael dodržuje právní předpisy. "To, co uděláme, je, že se ujistíme, že mají nástroje a schopnosti, které potřebují k obraně, a že Izrael ponese odpovědnost za způsob, jakým tyto operace provádí."



Kirby uvedl, že šéf Andrés se nemýlil, když řekl, že lze být "dobrým přítelem Izraele, který mu pomáhá bránit se, a zároveň ho držet v patřičné odpovědnosti".



Mezitím jeden z otců zavražděných humanitárních pracovníků řekl ministru zahraničí Antony Blinkenovi, že zabíjení ze strany Izraele na území ovládaném Hamásem musí skončit a že Spojené státy musí využít své moci a páky na svého nejbližšího středovýchodního spojence, aby se tak stalo.



Třiatřicetiletý syn Johna Flickingera, Jacob Flickinger, dvojí občan USA a Kanady, byl mezi sedmi humanitárními pracovníky, kteří byli zabiti 1. dubna při útoku bezpilotního letounu.





"Kdyby Spojené státy pohrozily pozastavením pomoci Izraeli, možná by můj syn dnes žil," řekl John Flickinger agentuře Associated Press, když popisoval svůj sobotní třicetiminutový rozhovor s Blinkenem.







