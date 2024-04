Gaza v den svátku ukončení ramadánu

11. 4. 2024

Reportér, Channel 4 News, středa 10. dubna 2024, 19 hodin: Zpěv mezi troskami. Děti se dokážou usmívat i za těch nejhorších okolností, ale v Gaze není tento Íd příliš co slavit.



V Rafáhu se vysídlení Palestinci modlili vedle trosek mešity zničené při izraelském útoku.













Muž: "Tento den je pro mě srdcervoucí. V porovnání s loňským rokem se dívám na své děti a když s nimi sedím, mám zlomené srdce, začínám plakat, je mi smutno za uplynulé dny."









Reportér: Pro mnoho lidí v Gaze bude jídlo na svátek Íd jen ba\líček humanitární pomoci. Ty padají ze vzduchu, mezinárodní úsilí o odvrácení hrozícího hladomoru pokračuje. Izrael tvrdí, že do Gazy pouští více nákladních aut než kdykoli od začátku války. OSN uvádí, že jeho údaje nejsou přesné a že stále není povoleno překročit hranici s dostatečným množstvím pomoci. Bombardování se mezitím nezastavilo.









Tato matka a její syn v noci objímali těla svých tří zabitých dětí.

Matka: "Co to dělají?" Pláče. "Bidene, Netanjahu! Všechny arabské země se spikly proti Gaze. Na Íd by děti měly být šťastné."









Reportér: Toto je prý okamžik, kdy se politický vůdce Hamasu Ismael Hania sídlící v Kataru dozvídá, že tři jeho synové a několik jeho vnoučat bylo dnes zabito cíleným izraelským úderem v Gaze. Izrael označil jeho syny za vojenské agenty. Hania řekl televizi Al-Džazíra, že na vyjednávacím postoji Hamásu to nic nezmění.





Zdálo se, že rozhovory o příměří výměnou za propuštění izraelských rukojmích ochabují. Hamás požaduje úplné stažení izraelských sil. Izrael stále hrozí invazí do Rafáhu.









Na hřbitově. Na severu Gazy navštěvují příbuzní hroby svých blízkých, aby jim vzdali úctu na svátek Íd. Kolik jich ještě zemře, než utichnou zbraně?





