12. 4. 2024

V posledních dnech informační pole několikrát rozvířily zprávy o vážných změnách v postoji Západu k Ukrajině. Začalo to známými prohlášeními Emmanuela Macrona a vysokých francouzských vojenských představitelů o možném použití evropských jednotek v případě průlomu ruské armády ve směru na Oděsu nebo Kyjev, píše Vladislav Inozemcev. V posledních dnech informační pole několikrát rozvířily zprávy o vážných změnách v postoji Západu k Ukrajině. Začalo to známými prohlášeními Emmanuela Macrona a vysokých francouzských vojenských představitelů o možném použití evropských jednotek v případě průlomu ruské armády ve směru na Oděsu nebo Kyjev,

Myšlenku podpořilo několik středoevropských zemí. Brzy se ukázalo, že Washington a Berlín jsou velmi nespokojeny s pařížskou demarší, a postoj Polska se dramaticky změnil.

O něco později vlivná média informovala, že v Americe vznikl historický kompromis: Prezident Joe Biden údajně souhlasil se stažením svého rozhodnutí o moratoriu na výstavbu nových terminálů na zkapalněný plyn (proti kterému se v té době nejméně šestnáct států snažilo odvolat) výměnou za republikánské hlasy na podporu pomoci Ukrajině. O pár dní později se od této zprávy distancovali.

Nakonec bylo z Bruselu oznámeno, že Spojené státy a evropské země NATO, které se obávají vítězství Donalda Trumpa v listopadových volbách ve Spojených státech, spěchají s vytvořením fondu ve výši 100 miliard dolarů pod záštitou aliance, ze kterého by byly přidělovány finanční prostředky na podporu Ukrajiny bez ohledu na politickou situaci ve Washingtonu. Jak se dalo očekávat, Maďarsko se postavilo proti, ale doslova ve stejný den se ukázalo, že mnoho evropských lídrů chtělo do tohoto balíčku "zašít" půjčky, které již byly dohodnuty k poskytnutí Ukrajině, a "nové" fondy v něm by se ukázaly být podvodem.

Další zprávy tohoto druhu: Zpráva o reformě německých ozbrojených sil s možným návratem k armádě základní služby - ale formulace tohoto programu je rozvržena na šest měsíců a zdá se, že to je jediný důvod, proč tyto záměry dosud nebyly vyvráceny.

Prospěšné pro Kreml

Při pozorování takového kolísání člověk dochází k závěru, že všechny nemají nic společného se skutečným strategickým cílem Západu, ale jsou způsobeny současnou politickou situací a do jisté míry i touhou něčím naplnit mdlé zpravodajské kanály. Ano, před námi je řada důležitých voleb a politici dychtivě předkládají (na první pohled) serióznější iniciativy. Ano, o kandidatuře nového generálního tajemníka NATO není definitivně rozhodnuto a ústředí aliance se snaží poskytnout alespoň nějaké záruky jak pro nového lídra, tak pro budoucnost po amerických volbách.

Zdá se, že úřady ve Washingtonu upadly do jakéhosi letargického spánku a nereagují nejen na rychle se zhoršující situaci na Ukrajině, ale ani na příběh o pokusu sítě ruských sabotérů ohrozit zdraví a životy téměř tisícovky Američanů, kteří v různých dobách působili na amerických diplomatických misích po celém světě.

To, co se děje, již přineslo (a bude i nadále přinášet) Kremlu obrovské výhody, protože dnes každý, kdo doufal, že se "kolektivní Západ" dokáže tváří v tvář vážné hrozbě zmobilizovat, musí uznat, že taková mobilizace je ještě velmi daleko. Stalo se téměř zvykem říkat, že svět se posunul z poválečného stavu do předválečného, ale politikům se zdá, že to může pokračovat téměř donekonečna. Zdálo by se, že výzvy jsou realizovány, jak v Americe, tak v Evropě přemýšlejí o zvýšení kapacity vojenského průmyslu, ale ukazuje se, že i slavný slib dodat Ukrajině milion granátů bude splněn nejen se zpožděním, ale také kvůli banálnímu nákupu munice v různých zemích, zatímco západní obranný průmysl zůstane ve víceméně předválečném stavu.

To vše mě vede ke dvěma závěrům.

Závěr první

Aby se západní země zmobilizovaly, musí čelit hrozbě, která by mohla vyvolat paniku mezi jejich vlastním obyvatelstvem. To je jasně vidět na příkladu nedávné pandemie: První stovky úmrtí způsobily lockdowny, obrovské rozpočtové výdaje a prudkou mobilizaci léků a léčiv. Ve Spojených státech, EU a Spojeném království stála pandemie celkem 10-12 bilionů dolarů, z nichž většina byla přidělena z rozpočtu a za potlesku obyvatelstva. Chtěl bych poznamenat, že tato částka činila přibližně 18 % HDP rozvinutých zemí, nepočítaje v to záruky a další nepřímé nástroje fiskální podpory.

Dnes hovoříme o dodatečném 1 % HDP neboli 500-600 miliardách dolarů – tolik utrácely západní vlády měsíčně na vrcholu pandemie – ale toto téma se nyní začíná banalizovat. Úřady, které během jediné zimy a jen v Evropě v důsledku ruského energetického vydírání přišly o více než 500 miliard eur, nechtějí nejen "vyřešit ruský problém", ale dokonce ani umožnit Ukrajincům, aby to udělali v plné síle. Jednoduše proto, že se to ještě nestalo skutečným problémem pro evropské a americké občany.

Závěr druhý

To, co se děje, se zdá být přirozeným důsledkem "politiky informačního populismu", která je dnes v demokratických zemích tak běžná. Každé aktuální téma vyvolává touhu vytěžit z něj politický kapitál prostřednictvím PR – a to toho druhu, který má upřímně řečeno jen málo společného s realitou.

Zdá se, že Emmanuel Macron neměl v úmyslu vyslat francouzské vojáky do Oděsy, a kdyby média tolik neovlivňovala politiku, prezident by mohl začít promyšleně rozvíjet politiku zadržování, jak to mnohokrát udělali během studené války.

Schůzky za zavřenými dveřmi a konzultace na nejvyšších místech však už dávno přestaly být politikou: Veřejná prohlášení a příspěvky na Twitteru se staly politikou. Takové demarše nemohou být dobře promyšlené a nemohou nevyvolat nesouhlas mezi těmi, kteří chtěli pouze zveřejnit svůj vlastní tweet na podobné téma a nyní jsou nuceni reagovat na tweet někoho jiného.

Demokracie a otevřenost, které byly po mnoho desetiletí klíčem k síle a úspěchu velkých západních zemí, se nyní stávají zdrojem slabosti; i když ne všeobecné, pouze vojensko-strategické, ale přesto. Svět mimo Západ se učí ignorovat výroky západních politiků – což znamená, že až přijde čas na skutečné kroky, bude za ně muset být zaplaceno mnohem více, aby oponenti pochopili, že to není vtip.

Několikanásobně více – ne-li o několik řádů!

