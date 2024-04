Jak by mohla Ukrajina porazit Rusko

12. 4. 2024

Opakuji, že pro západní defétismus neexistuje žádný skutečný základ. Životaschopná strategie pro ukrajinské a západní vítězství je na dosah ruky a vyžaduje pouze ráznou akci, píše Dennis Šoltys.

Bílý dům a kolektivní Západ byly široce kritizovány za neochotu vymyslet konzistentní strategii, která by pomohla Ukrajině vyhrát obrannou válku proti Rusku.

Pro ilustraci tohoto vykrucování Financial Times publikoval článek (22. března), že Bílý dům požádal ukrajinskou vládu, aby zastavila útoky dronů na ruské ropné rafinérie, protože by to údajně zvýšilo cenu pohonných hmot ve Spojených státech během prezidentské volební kampaně Joea Bidena. Ale i když ruská produkce nafty a benzínu klesla, zdá se, že kompenzační vývoz surové ropy roste.

Pokud by Bílý dům skutečně vyzval k zastavení útoků ukrajinských dronů, rovnalo by se to cynickému nebo velmi pomýlenému pokusu vyměnit ukrajinskou krev za ropu směřující na Západ, i když ukrajinští civilisté zůstávají těžce vystaveni ruskému teroristickému bombardování. Samotný Kyjev popřel, že by žádost byla podána, a uvedl, že takové žádosti v žádném případě nevyhoví.

Pravda je nejasná, ale článek v Timesech (možná inspirovaný Kremlem, aby vyvolal neshody) naznačuje, že Západ zůstává ztracen ve strategii, jak porazit Rusko.

Naštěstí se z pohledu Ukrajiny začíná z logiky událostí na celém bojišti vynořovat strategie. Tato strategie nevyžaduje od Západu mnoho představivosti, ale pouze inkrementalismus (pro Ukrajince velmi nákladný), který charakterizoval západní akce v posledních dvou letech.

Strategie se opírá o několik podmínek, ale zdá se, že je v souladu s nejnovějšími trendy. První podmínkou je, že současné ukrajinské obranné linie budou obecně držet a že defétismus není oprávněný. Charkovská linie na severu je geograficky příznivá. Dále na jihu, kde Rusové nedávno dosáhli určitých zisků v oblasti Donbasu, by se AFU (ozbrojené síly Ukrajiny) mohly stáhnout o 15-20 kilometrů k obranné linii řek a mokřadů, dokud nedorazí další dělostřelecké granáty. Celá kontaktní linie je nasycena drony na obou stranách a zkušenosti z minulého roku ukázaly, že drony odstraňují moment překvapení a činí obranné linie účinnými i statickými.

Situace je pro Ukrajince na jihu podstatně příznivější. AFU vážně ohrozila ruskou protivzdušnou obranu na Krymu; a kombinace Západem dodaných raket vzduch-země krátkého doletu a střel s plochou dráhou letu ukrajinské výroby a pozemních dronů donutila většinu ruské BSF (Černomořské flotily) přesunout se ze své hlavní základny v Sevastopolu do Novoruska na východním pobřeží Černého moře.

Je třeba poznamenat, že Ukrajina změnila svou vojenskou strategii. Důraz není kladen ani tak na znovuzískání území za vysokou cenu, což se AFU nepodařilo při ofenzivě v létě 2023, jako spíše na zničení personálu, logistiky a průmyslových kapacit nepřítele. Ukrajinské údery na Krym a BSF tomuto účelu dobře slouží, v souladu s tvrzením Volodymyra Zelenského, že Krym bude letos ohniskem akcí AFU.

S vhodnými zbraněmi by Ukrajina mohla využít dvě klíčová ruská zranitelná místa. Jedním z nich je geografická závislost Ruska na Černém moři, pokud jde o převážnou část jeho mezinárodního obchodu s komoditami. Druhým je závislost ekonomiky na ropě. Bezpilotní letouny AFU zasáhly ropné cíle na severu v Petrohradě a na jihu až v Tuapse na jihovýchodním pobřeží Černého moře. Je příznačné, že Kreml zastavil vývoz benzínu.

Ukrajinské a západní zdroje se shodují, že bezpilotní letouny AFU snížily od ledna do března celkovou ruskou rafinérskou kapacitu asi o 14 %. Pravděpodobně budou následovat dva trendy. Jedním z nich je, že útoky bezpilotních letounů AFU budou mít zvýšenou technologickou vyspělost a četnost; dalším je, že Moskva přijme protiopatření, s největší pravděpodobností přesunem některých zařízení protivzdušné obrany mimo bojovou zónu, aby pokryla rafinerie uvnitř Ruska. Lze se domnívat, že tyto dva trendy se budou zhruba navzájem rušit.

Matematicky extrapolací by ruská rafinérská kapacita mohla být snížena o 28 % do konce června a o 42 % do konce září. Vzhledem k tomu, že dvě třetiny ruských rafinérií se však nacházejí v evropské části země, kam se mohou dostat bezpilotní letouny AFU, znamenalo by to, že místní efekt by byl o třetinu větší. Jinými slovy, rafinérská kapacita v evropské části Ruska by mohla do konce září klesnout o více než čtvrtinu nebo polovinu, a to i přesto, že palivo, které je v současné době ve skladech, by bylo vyčerpáno. Dovoz pohonných hmot z Běloruska nebo Íránu a doprava ze Sibiře by k vyrovnání deficitu nestačily.

Finanční zprávy nejsou dobré ani pro Rusko. Asi polovina ruských devizových rezerv ve výši 600 miliard dolarů byla zmrazena v západních bankách; zatímco likvidní aktiva v rámci domácího Fondu národního bohatství byla od ledna 2022 do prosince 2023 vyčerpána o 44 % – tedy ze zhruba 100 miliard dolarů na 56 miliard dolarů. Kreml zvýšil vojenské výdaje na rekordní úroveň, což v roce 2023 posunulo růst HDP na údajných 3,6 %, přičemž nezaměstnanost je nízká kvůli poptávce vojenského průmyslu po pracovní síle. Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru uvedl, že v roce 2024 budou vojenské výdaje činit 140 miliard dolarů, což představuje 35 % celkových vládních výdajů a 7,1 % HDP. Zde je třeba chápat, že výdaje na válečný průmysl jsou takzvanými "politováníhodnými výdaji", protože odvádějí pozornost od produktivního civilního využití. V důsledku toho je údajný přírůstek HDP zavádějící statistikou, která maskuje ztrátu veřejného blahobytu, neboť alokace na školství, zdravotnictví a sociální služby klesají.

Pokud by ekonomika ochabla kvůli nedostatku pohonných hmot, Rusko by nebylo schopno udržet průmyslovou konkurenci s Ukrajinou a jejími západními partnery, která nyní začíná charakterizovat válku. Někteří ukrajinští experti se domnívají, že ruská vojenská výroba dosáhla svého vrcholu a má jen malý prostor pro expanzi kvůli nedostatku sankcionovaných západních strojů a komponentů. Odborníci také potvrzují, že ztráty ruské techniky na frontě převyšují schopnost obnovy.

Lze si tedy představit situaci, kdy za rok nebo dva bude většina ruské vojenské techniky v troskách (jako je tomu nyní), státní pokladna zeje prázdnotou a nebudou peníze na obnovu civilní ekonomiky. Civilní ekonomika by měla být dále deindustrializována kvůli nedostatku pozornosti a ztrátě tradičních trhů.

Neradostné vyhlídky pro ekonomiku možná pomáhají vysvětlit, proč byl Kreml nedávno ochoten riskovat své letectvo v oblasti Donbasu, kde ruské síly ztratily v únoru během stejného počtu dní 14 letadel. To znamená, že Kreml možná cítí, že čas na další mobilizaci vojenských zdrojů neplyne ve prospěch Ruska, jak se obecně věřilo. Hlavní reakcí Ruska bude pravděpodobně pokračování raketových útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a teroristického bombardování civilistů.

Ve skutečnosti, přesněji řečeno, čas by Rusku nepřál, KDYBY Západ pokračoval v dodávkách zbraní Ukrajině v požadovaném tempu. Západní partneři Ukrajiny musí Ukrajině dodat dostatek vhodných zbraní, aby se ujistili, že výše uvedené strategické podmínky jsou platné. AFU musí být umožněno držet své obranné linie a ničit ruské raketové útoky; a pokračovat v útocích na cíle na Krymu, v Černém moři a v samotném Rusku s cílem nakonec osvobodit Krym a poté Donbas.

Opakuji, že pro západní defétismus neexistuje žádný skutečný základ. Životaschopná strategie pro ukrajinské a západní vítězství je na dosah ruky a vyžaduje pouze ráznou akci.

