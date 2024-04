Německo čelí domácí žalobě kvůli prodeji zbraní Izraeli

12. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Německé organizace pro lidská práva podaly soudní žalobu v souvislosti s rostoucím znepokojením v zemi nad úmrtími v Gaze Německo bude příští čtvrtek čelit nové výzvě ke zrušení veškerého prodeje zbraní Izraeli v rámci žaloby, která zvyšuje tlak na Berlín v souvislosti s rostoucím rozhořčením nad rozsahem úmrtí a ničení ve válce v Gaze.



Německo je všeobecně považováno za druhého největšího vývozce zbraní do Izraele hned po USA a je rozhodně významnějším dodavatelem zbraní než Spojené království.





Německo je všeobecně považováno za druhého největšího vývozce zbraní do Izraele hned po USA a je rozhodně významnějším dodavatelem zbraní než Spojené království.



Žalobu podaly čtyři skupiny na ochranu lidských práv jménem pěti jmenovaných Palestinců, kteří konstatují, že se v Gaze bojí o život a že trpí formou kolektivního trestu ze strany Izraele.



Žaloba je namířena proti federálnímu ministerstvu pro hospodářské záležitosti a opatření v oblasti klimatu, které vede strana Zelených a které je odpovědné za vývozní licence podle zákona o kontrole válečných zbraní.



"Lze se důvodně domnívat, že německá vláda porušuje smlouvu o obchodu se zbraněmi, Ženevské konvence a své závazky vyplývající z úmluvy o genocidě, tedy dohody, které Německo ratifikovalo," uvádí se v prohlášení jedné z hlavních stran sporu, Evropského centra pro ústavní a lidská práva (ECCHR).



Tato žaloba, která bude pravděpodobně řešena v písemném řízení, by měla největší praktický dopad na německý prodej 3 000 protitankových zbraní.



Mezi pěti Palestinci jsou i ti, kteří ve válce přišli o své příbuzné, domovy a zaměstnání a jsou považováni za vnitřně vysídlené osoby, uvádí se v žalobě.



"Všech pět mých dětí zahynulo, když Izrael střílel na uprchlický tábor, kde jsme pobývali po útěku ze severu," uvedl jeden ze žalobců. "Německo musí přestat posílat zbraně, které tuto válku podněcují. Žádná další matka by neměla utrpět tak strašnou ztrátu."



Generální tajemník ECCHR Wolfgang Kaleck řekl, že mezinárodní právo a lidská práva jsou "zásadní" . "Základním předpokladem německé zahraniční politiky založené na pravidlech a lidských právech je respektování práva při vlastním rozhodování. Německo nemůže zůstat věrné svým hodnotám, pokud vyváží zbraně do války, kde dochází k závažnému porušování mezinárodního humanitárního práva."



Zelená ministryně zahraničí Annalena Baerbocková je vůči Izraeli stále kritičtější a Gazu označuje za peklo, ale Německo z historických důvodů tvrdí, že zachování bezpečnosti Izraele je jádrem jeho zahraniční politiky.



Tento případ nemá souvislost s případem Nikaraguy, která se tento týden před mezinárodním soudem v Haagu ohradila proti tomu, že Německo pokračováním dodávek zbraní Izraeli porušuje Ženevské konvence.



Německá vláda soudu sdělila, že obdržela izraelské ujištění, že Izrael přijal bezpečnostní opatření, a v současné době nemá důvod o tom pochybovat.



Zatímco v říjnu 2023 Německo vyvezlo do Izraele obranné vybavení v hodnotě 203 milionů eur, v březnu činil tento objem pouze 1 milion eur, uvedli vládní právníci.



Současně bylo organizaci Global Legal Action Network nyní stanoveno datum 23. dubna, kdy se uskuteční ústní slyšení k její žádosti o soudní přezkum prohlášení Spojeného království, že vývoz zbraní může pokračovat na základě právního stanoviska, že Izrael nejedná protiprávně.



Očekává se, že britští ministři příští týden v parlamentu dále vyloží, jak právní analýza britské vlády dokazuje, že Izrael neporušuje mezinárodní humanitární právo. Je to v Británii l předmětem intenzivních sporů. Britská vláda odmítla zveřejnit právní doporučení nebo jeho shrnutí, ale očekává se, že ministři vysvětlí svůj politický postoj.





Podrobnosti v angličtině ZDE



