BBC: Útok z Íránu vyřešil Netanjahuovy problémy. Netanyahu ten útok sám vyvolal

15. 4. 2024

Moderátor, BBC World this Weekend, neděle 14. dubna 2024, 13 hodin: Hovořil jsem s naším zahraničním editorem Jeremym Bowenem. Zeptal jsem se ho, zda ho rozsah íránského útoku překvapil.

Jeremy Bowen: Ano, myslel jsem, že nebude tak velký, jak byl. Myslel jsem, že si najdou nějaký nenápadnější způsob, jak zasáhnout Izrael. Bylo jasné, že to udělají. Nejvyšší vůdce to řekl vícekrát. Chystalo se to. Takže Izrael měl spoustu varování. Stejně tak Američané. Stejně tak Britové. Stejně tak Jordánci. Všichni byli v pohotovosti. Izraelci přivezli záložníky a své jednotky protivzdušné obrany, takže na to byli připraveni. Myslím, že je otázkou, kam to povede, pokud jde o to, co se Izraelci rozhodnou udělat v reakci. Hovořil jsem s naším zahraničním editorem Jeremym Bowenem. Zeptal jsem se ho, zda ho rozsah íránského útoku překvapil.Ano, myslel jsem, že nebude tak velký, jak byl. Myslel jsem, že si najdou nějaký nenápadnější způsob, jak zasáhnout Izrael. Bylo jasné, že to udělají. Nejvyšší vůdce to řekl vícekrát. Chystalo se to. Takže Izrael měl spoustu varování. Stejně tak Američané. Stejně tak Britové. Stejně tak Jordánci. Všichni byli v pohotovosti. Izraelci přivezli záložníky a své jednotky protivzdušné obrany, takže na to byli připraveni. Myslím, že je otázkou, kam to povede, pokud jde o to, co se Izraelci rozhodnou udělat v reakci.





Moderátor: Nezdá se, že by to způsobilo velké škody. A zdá se, že kupodivu v celém regionu a možná i mezi aktéry došlo proto k určité úlevě.











Moderátor: Za posledních čtrnáct dní byly překročeny dvě červené linie, že? Jednou z nich je, jak jste právě zmínil, přímý útok Íránu na izraelské území. Ale druhá věc byla také tím, co to spustilo. Izraelský útok na konzulární, diplomatický majetek v Damašku-





Jeremy Bowen: Ano. 1. dubna. Letecký útok, který zničil budovu. Izrael tvrdí, že nešlo o diplomatickou budovu,tj. nešlo o legálně íránskou půdu. To je podle mě nesmyslný argument. Není přesvědčivý. Kolem té budovy jsem mnohokrát projížděl a je v diplomatickém areálu, který má Írán v syrském hlavním městě, takže proto k tomu útoku vždycky mělo dojít a Íránci signalizovali, pokud jde o ně, že jsou teď vyrovnaní. Budou s tím Izraelci souhlasit? A budou se snažit o odvetu?





Moderátor: Máte nějakou představu, myšlenku, domněnku?





Jeremy Bowen: Myslím, že už zasáhli údolí Bekkar, které je v Libanonu, a zasáhli údajně závod na výrobu zbraní, který provozuje Hizballáh, což jsou tamní spojenci Íránu a sami jsou velmi hroziví. Víte, tohle nebyl ten typ útoku, který by Írán, kdyby Írán, kdyby opravdu chtěl těžce ublížit Izraeli se všemi svými spojenci, mohl udělat mnohem víc, v neposlední řadě získat Hizballáh v Libanonu k útoku. Ten má něco přes 100 000, možná 150 000 různých druhů raket a střel, které by mohli vypálit. Takže to tam pořád je. Nebudu se pouštět do odhadů, co Izraelci mohou nebo nemohou udělat. Za poslední půlrok války Izraelci opakovaně vzdorovali Američanům a zásadně nejednali tak, jak Američané chtěli . Myslím, že z hlediska Izraele je to celé pozitivum. Nezapomeňte, že před pár dny se mluvilo o roztržkách mezi Washingtonem a izraelskou vládou, a teď všichni jednají ve shodě a vypadá to, že jsou zase přátelé. A co víc, na mezinárodní úrovni se změnilo téma, odklonilo se od krize v Gaze, od té humanitární katastrofy, hladomoru způsobeného izraelským obléháním. Už se nemluví o obrovském množství civilních obětí. Místo toho se mluví o útoku na Izrael a z pohledu Netanjahua, to jsou plusy.





Moderátor: To byl náš zahraniční editor Jeremy Bowen.







Zdroj v angličtině, od minuty 8: ZDE

Ano, myslím, že nebylo jasné, že bylo odpáleno 300 potenciálně smrtících zbraní, různých druhů až po balistické střely. Kdyby se je nepodařilo sestřelit, mohlo to způsobit značné škody a ztráty na životech, což by skutečně posunulo ten eskalační proces dál. Ale jde o to, že jde o princip, jde o princip, že Izrael byl poprvé zasažen Íránem z jeho vlastního území na izraelské území. Takže zatímco dostávají velmi silné signály od Američanů, Britů a dalších, nechte to být, považujte to za vítězství, pane Netanjahu, dnes vypadáte díky tomu silnější, vychutnejte si to. Pokusí se namísto toho se Izraelci udělat něco sami?