Rozhovor Britských listů 654. Politická situace na Slovensku nemusí být úplně katastrofální

10. 4. 2024

čas čtení < 1 minuta





Po druhém kole prezidentských voleb na Slovensku, které vyhrál Peter Pellegrini, hovoří Albín Sybera s analytikem Ivanem Štulajterem ze slovenského Denníku N. Ten poukazuje na to, že rozdíl v počtu hlasů pro Pellegriniho a Korčoka nebyl tak velký, aby to musela být katastrofa, i když přiznává, že na Slovensku je obrovský hodnotový rozdíl v postojích vzdělaného městského obyvatelstva a venkovské většiny. Paradoxem ovšem je, že jsou to ČEŠTÍ oligarchové, vlastníci komerčních televizí na Slovensku, kteří brání svým novinářům, aby dělali profesionální, kritickou novinářskou práci. A další zajímavé podrobnosti...

0