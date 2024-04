Chris Whitty: Tento nový zákon by mohl vymýtit kouření - jedinými poraženými by byli ti, kdo na něm vydělávají

17. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Chris Whitty je hlavním státním zdravotníkem pro Anglii. Během covidové pandemie se stal všeobecně známým, protože každý den vystupoval s informacemi v televizi



(Článek vydán ještě před schválením protikuřáckého zákona)





Závislost na kouření uvězní a pak pomalu ochromuje a zabíjí tisíce našich spoluobčanů, zejména těch nejzranitelnějších. Velká většina kuřáků si přeje, aby nikdy nezačali kouřit, ale jejich volba jim byla v mladém věku odebrána marketingem, který záměrně podporuje závislost na nikotinu.

Ve Spojeném království v důsledku toho ročně zemře přibližně 80 000 lidí a mnoho dalších je vážně poškozeno. Zátěž nemocí souvisejících s kouřením velmi silně postihuje lidi žijící v chudých oblastech, přičemž přibližně třetina kuřáků v Anglii patří k dvaceti procentům nejchudších obyvatel země. Kouření je jednou z nejdůležitějších modifikovatelných příčin značných nerovností v oblasti zdraví, které pozorujeme v celé zemi.





Pokud bude přijat návrh zákona o tabáku a vapes, bude to mít zásadní vliv na prevenci nemocí. Žádnému dítěti nebo mladému člověku, kterému bude od letošního roku 15 let, nebude nikdy legálně prodána cigareta nebo jiná forma tabáku, což časem povede ke generaci bez kouře.





Zastavení kouření podporuje drtivá většina lékařů, zdravotních sester a zdravotnických charitativních organizací, které vidí dopady tohoto zlozvyku na zranitelné osoby. Podle průzkumů veřejného mínění ji podporuje také výrazná většina veřejnosti a vlády všech čtyř zemí Spojeného království. Kromě toho návrh zákona podstatně omezí možnost společností prodávajících vapingy prodávat je dětem, což je naprosto nepřijatelná praxe.

Některé účinky nekuřácké generace se plně projeví až po desetiletích, mnohé však budou rychlé. Přibližně 70 % případů rakoviny plic, která je ve Spojeném království nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu, je způsobeno tabákem, stejně jako předčasné mrtvice, srdeční choroby a demence související s kouřením.





Tyto závažné nemoci obvykle přicházejí až v pozdním středním věku, takže účinky nekuřácké generace se projeví až po více než třech desetiletích - ale pak budou značné. Některé přínosy budou okamžité, například snížení počtu astmatických záchvatů u dětí vystavených pasivnímu kouření.

Jedny z prvních účinků nekuřácké generace se budou týkat kouření v těhotenství. Všechny matky chtějí pro své novorozence to nejlepší, ale závislost na nikotinu znamená, že pro mnohé je velmi těžké přestat kouřit. Kouření v těhotenství se nejvíce vyskytuje v těhotenství nejmladších matek a nejchudších komunit.





Kouření vede k problémům, včetně výrazně vyššího počtu porodů mrtvých a předčasně narozených dětí. Rozdíly v katastrofách porodů mezi nejbohatšími a nejchudšími oblastmi jsou hluboce deprimující - kouření je jedním z faktorů, kterému můžeme a měli bychom zabránit.





Tabákový průmysl, který je velmi bohatý, je tím, kdo vydělává na úmrtích a nemocech vyvolaných jeho výrobky. Jeho řeči, které obvykle zavádějí placení lobbisté, je třeba řešit čelem. Snaží se své výrobky spojovat s "možností volby", přestože prodej je založen na závislosti (odebrání možnosti volby).





Vždy tvrdí, že prodej nelegálních cigaret se s novými kontrolními opatřeními zvýší, přestože existují důkazy, že ve skutečnosti klesá (v důsledku snížené poptávky).





Dělá velkou vědu ohledně věkových hranicí pro své výrobky, ale opatření v oblasti veřejného zdraví byla vždy založena na různých věkových hranicích, včetně screeningu a očkování. Snaží se vydávat nové tabákové výrobky za "bezpečné", jako tomu bylo v případě "cigaret s nízkým obsahem dehtu" a cigaretových filtrů - žádné tabákové výrobky však nejsou bezpečné.

Pokud by byl tento návrh zákona schválen, znamenalo by to významný krok vpřed v oblasti veřejného zdraví, který by měl zásadní pozitivní dopad na prevenci nemocí, invalidity a úmrtí na dlouhou dobu dopředu.





Tato generace dětí by neměla snášet škody způsobené tabákem, které jsou vidět u dospělých na odděleních a v ordinacích praktických lékařů po celé zemi. Poslanci dnes mají velkou příležitost snížit nerovnosti v oblasti zdraví dětí nyní i v budoucnu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

