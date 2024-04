Děsivé poměry v České republice: Lidé závisejí na potravinových bankách

16. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Co je to za zemi, kde je k přežití lidí nutno shromáždit v potravinových bankách 467 tun potravin? (JČ)

tisková zpráva:

Češi umějí pomáhat. Jarní Sbírka potravin vynesla 467 tun zboží Díky darům od zákazníků se opět naplnily sklady potravinových bank

Narůstá počet příjemců pomoci z řad rodičů samoživitelů s malými dětmi

Sbírka potravin se konala ve 2112 prodejnách po celé ČR

Až do 23. dubna poběží Sbírka potravin dál v on-line obchodech

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin se vybralo ve 2112 prodejnách 417 tun potravin, z nichž lze připravit až 834 tisíc porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 50 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Navíc až do 23. dubna mohou lidé darovat potraviny a drogerii také prostřednictvím on-line nákupů.





„Sbírka potravin představuje už 11 let funkční systém, díky kterému se nám daří doplňovat zásoby trvanlivých potravin a drogerie. Ročně pomáháme na 400 tisícům lidí v nouzi. V poslední době evidujeme zvýšený zájem o potravinovou pomoc pro rodiče samoživitele s malými dětmi,“ uvedl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank, a dodal: „Sobotní sbírka prokázala, že lidem není osud ostatních lhostejný a darovali do sbírky dětské přesnídávky, sušené mléko nebo plenky. Všem dárcům patří ohromné poděkování. Kdo nestihl darovat v sobotu, má stále ještě více než týden možnost tak učinit v šesti on-line obchodech. Velmi děkuji i všem dobrovolníkům a zaměstnancům obchodů za jejich obětavost a ochotu strávit sobotní den nezištnou pomocí. Bez jejich účasti by celá akce nešla v žádném případě uskutečnit.“

Sbírka potravin je největší materiální charitativní akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace i města a obce všem potřebným. Cesta pomoci je tak krátká a na místo určení se dary dostanou ve chvíli, kdy budou potřeba.

„Samotná Sbírka potravin, stejně jako průběžné darování potravin a drogerie obchodními řetězci po celý rok patří mezi významné pilíře pomoci obyvatelům v nouzi. Velmi mě těší, že se do letošního jarního kola opět zapojily všechny velké obchodní řetězce včetně sítí drogerií. Chci moc poděkovat jejich zaměstnancům, kteří se podíleli na zdárném průběhu této prospěšné akce. Je skvělé, že se nám daří zvyšovat objem poskytované pomoci především díky rostoucímu počtu dobrovolníků a zapojených prodejen. Právě přítomnost dobrovolníků v obchodech výrazně zvyšuje objem vysbíraného zboží a pomáhá vysvětlovat smysl Sbírky potravin,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Pomoc ve Sbírce potravin je zaměřena zejména na seniory, rodiny v krizi, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, hendikepované občany či lidi bez domova a pokrývá celou Českou republiku. Do Sbírky potravin se zapojila i šestice on-line obchodů Billa e-shop, dm drogerie markt, Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco a Teta drogerie, kde mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii z pohodlí svého domova až do 23. dubna. Preferované jsou především konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

K myšlence pomoci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní řetězce a internetové obchody Albert, Billa, COOP, Globus, Kaufland, Košík.cz, Lidl, MAKRO, Penny Market, Rohlík.cz, Tesco a sítě drogerií dm drogerie markt, ROSSMANN a Teta drogerie.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Je organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru. Letošní jarní kolo podpořili ministr zemědělství Marek Výborný, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Věra Kovářová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Olga Richterová a Evropská federace potravinových bank.

0