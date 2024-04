V Gaze je nyní největší počet lidí na světě, kteří jsou ohroženi hladomorem

Moderátorka, pořad Today, BBC Radio, pondělí 15. dubna, 8 hodin ráno: Světoví politikové se dnes ráno soustřeďují na širší válku na Blízkém východě a na naději, že se jí podaří zabránit. Generální tajemník OSN však také včera večer znovu vyzval k příměří v Gaze, k propuštění rukojmích a k dodávkám pomoci do situace, kterou vysoká představitelka USA Samantha Powerová označila za hladomor. Matthew Hollingworth ze Světového potravinového programu je ředitelem agentury pro Palestinu. Minulý týden byl v Gaze a v příštích dnech se tam vrátí a Matthew, můžete nám popsat, jaká je přesně situace s dostupností potravin k dnešnímu ránu, protože izraelský mluvčí nám předtím řekl, že Gaza je "zaplavena pomocí".

Došlo k mírnému zlepšení počtu kamionů, které mohou každý den projíždět do Gazy a vozit potravinovou pomoc a další formy humanitární pomoci. Ale je to mírné. Je to mírné zlepšení. Víte, viděli jsme, že do Gazy vjíždí až 200 nebo 300 kamionů s různými druhy pomoci a zbožím ze soukromého sektoru. A to je zlepšení. Ale víme, že jen pro potřeby potravin bychom měli posílat 300 kamionů potravinové pomoci každý den. A to nejsme schopni udělat, ale to je umocněno tím, že je jedna věc dostat potraviny dovnitř do pásma Gaza. Něco jiného je dostat je tam, kde je epicentrum hladomoru, o kterém jste se zmínila. A to je na severu, dostat zboží na sever je obtížné.









Matthew Hollingworth: Je to všechno, všechno to, co jste zmínila, je to kvůli spoušti války. Je to kvůli troskám. Je to kvůli nevybuchlé munici. Ale je to také proto, že existuje mimořádně složitý izraelský systém získat povolení k volnému pohybu zboží, humanitárního zboží. V pásmu Gazy, existují dvě kontrolní stanoviště, kterými je třeba projít, víte, aby bylo možné dostat pomoc do města Gazy a severních měst na severu Gazy. Je velmi obtížné získat povolení ke vstupu.









Matthew Hollingworth: Přesně tak. Ano. Jedno je na pobřežní silnici Aršid a jedno na silnici Salahudeen Rd, což jsou dvě hlavní trasy, které vedou nahoru a dolů v pásmu Gaza. A tak se do něho vstupuje.





Moderátorka: Takže existují problémy na hranici Gazy a pak jsou kontrolní stanoviště i uvnitř. Znamená to, že od této chvíle lidé v Gaze hladoví?





Matthew Hollingworth: Ano, o tom není pochyb. Víte, vidíme, že každé třetí dítě mladší dvou let trpí akutní podvýživou. Jsou podvyživené, strádají, a když onemocní, umírají, protože nemají dostatek zdraví a sil, aby se z toho dostaly. Vidíme staré lidi ve stejné situaci, vidíme zranitelné lidi s různými druhy zdravotních problémů ve stejné situaci. V některých částech Gazy dnes bezpochyby dochází k hladomoru.





Moderátorka: A lidé na to umírají, umírají na podvýživu, umírají hlady?





Matthew Hollingworth: Chci říct, že obvykle se neumírá jen tak hlady a podvýživou. Je to něco jiného, co vás dostane. Ale vaše zdraví je oslabené,. Oslabená síla způsobuje tu úmrtnost. Takže to vidíme v celém pásmu. Je to největší jednotlivý počet, který dnes na světě čelí hrozícímu hladomoru nebo hladovění. Více než půl milionu lidí z celkového počtu 2,32 milionu obyvatel. A tak je to neuvěřitelně významné. A ano, je třeba udělat více pro to, abychom zabránili tam, kde můžeme zabránit, a zastavili tam, kde můžeme zastavit tento, tento hlad, tento hlad.





Zdroj v angličtině (audio) ZDE