Rusko je podezřelé z vměšování do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu; Belgie vyšetřuje

15. 4. 2024

Belgický premiér Alexander De Croo v pátek oznámil vyšetřování podezření z ruského vměšování do červnových celoevropských voleb a uvedl, že zpravodajská služba jeho země potvrdila existenci sítě, která se snaží podkopat podporu Ukrajiny, píše Lorne Cook. Belgický premiér Alexander De Croo v pátek oznámil vyšetřování podezření z ruského vměšování do červnových celoevropských voleb a uvedl, že zpravodajská služba jeho země potvrdila existenci sítě, která se snaží podkopat podporu Ukrajiny,

"Belgické zpravodajské služby potvrdily existenci proruských vlivových sítí s aktivitami v několika evropských zemích a také zde v Belgii," řekl De Croo, jehož země v současné době předsedá Evropské unii.

De Croo uvedl, že belgické agentury úzce spolupracují s českými úřady poté, co byla odhalena proruská vlivová operace. Vyšetřování podle něj ukázalo, že poslanci Evropského parlamentu byli osloveni a byly jim nabídnuty peníze na šíření ruské propagandy.

"Podle naší zpravodajské služby jsou cíle Moskvy velmi jasné. Cílem je pomoci zvolit více proruských kandidátů do Evropského parlamentu a posílit určitý proruský narativ v této instituci," řekl novinářům.

Ve dnech 6. a 9. června se v celé Evropě konají volby, ve kterých se bude volit nový Evropský parlament.

De Croo řekl, že "cíl je velmi jasný: Oslabená evropská podpora Ukrajině slouží Rusku na bojišti, a to je skutečný cíl toho, co bylo odhaleno v posledních týdnech".

Minulý měsíc lotyšská státní bezpečnostní služba zahájila trestní řízení proti třiasedmdesátileté lotyšské zákonodárkyni EU Taťjaně Ždanokové kvůli údajným vazbám na Rusko. Zprávy na ruských, severských a pobaltských zpravodajských serverech v lednu tvrdily, že byla agentkou ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) nejméně od roku 2004.

Země EU nalily na pomoc Ukrajině miliardy eur spolu se značným množstvím zbraní a munice. Od totální invaze v únoru 2022 také uvalily sankce na nejvyšší ruské představitele, včetně prezidenta Vladimira Putina, banky, společnosti a energetický sektor.

Ale jak se válka protahuje, a zdá se, že ruské jednotky mají nyní převahu, je stále obtížnější tuto podporu udržet. Maďarsko, Putinův nejbližší evropský podporovatel, zdržuje dodávky finančních prostředků Ukrajině a požaduje mírové rozhovory.

Americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že Putin nařídil skrytou kampaň, aby ovlivnil prezidentské volby v roce 2016 ve prospěch Donalda Trumpa před demokratkou Hillary Clintonovou, přičemž ruští agenti se nabourali do e-mailů Demokratické strany a usnadnili jejich zveřejnění před volbami.

Nedávno dospěli k závěru, že Putin schválil vlivové operace ve volbách v roce 2020, jejichž cílem bylo očernit Joea Bidena, posílit Trumpa, podkopat důvěru ve hlasování a zhoršit sociální rozdíly v USA.

S odkazem na vyšetřování belgických prokurátorů De Croo poznamenal, že "platby v hotovosti se v Belgii neodehrály, ale zásahy ano".

"Jsou to vážné obavy, a proto jsem podnikl kroky," řekl. "Nemůžeme dovolit, aby se tento typ ruské hrozby dostal mezi nás. Musíme jednat, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU."

Neposkytl žádné podrobnosti o tom, kdo by mohl být podezřelý. Belgické úřady odhalily v prosinci 2022 v Evropském parlamentu operaci ovlivňování, do níž byli zapojeni úředníci z Kataru. Katarská vláda obvinění popřela.

Parlamentní mediální služba pouze uvedla, že bere rozhodnutí belgických justičních orgánů na vědomí a že shromáždění bude při vyšetřování spolupracovat, pokud o to požádá. Dodala: "Nekomentujeme probíhající vyšetřování."

Teprve tento týden zákonodárci EU diskutovali o obviněních z ruského vměšování do parlamentu a voleb a také o tom, jaký dopad by to mohlo mít na blok. Očekává se, že usnesení o této záležitosti přijmou na svém příštím plenárním zasedání ve francouzském Štrasburku, které začne 22. dubna.

Předsedkyně parlamentu Roberta Metsola minulý měsíc na summitu lídrů EU varovala, že možnost vměšování do voleb "bude testem našeho systému" během červnových voleb.

"V mnoha státech jsme svědky pokusů o šíření dezinformací, misinformací a propagandy, které pocházejí od aktérů nepřátelských vůči evropskému projektu. Nemůžeme dovolit, aby se tento destruktivní narativ, propaganda a dezinformace šířily, aniž bychom jim čelili," řekla.

