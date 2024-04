Krize na Blízkém východě: Izrael na bouřlivém zasedání Rady bezpečnosti OSN požaduje nové sankce proti Íránu

15. 4. 2024

čas čtení 15 minut

- Co by udělala Británie, kdyby jí někdo vybombardoval vyslanectví, zeptali se ministra zahraničí Camerona v britské televizi



- Izraelský vyslanec při OSN Gilad Erdan prohlásil, že na Írán by měly být uvaleny "všechny možné sankce", "než bude pozdě", generální tajemník OSN vyzval ke klidu



- Írán varuje, že v případě odvetného úderu Izraele nebo USA znovu udeří





Izrael na zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzval k uvalení nových sankcí na Írán.



Izraelský vyslanec při OSN Gilad Erdan vyzval radu, aby "uvalila na Írán všechny možné sankce, než bude pozdě", a "odsoudila Írán za jeho teror", informuje agentura France-Presse.



Stalo se tak v době, kdy generální tajemník OSN vyzval ke zdrženlivosti - v obavě z eskalace po íránských útocích na Izrael.



"Ani region, ani svět si nemohou dovolit další válku," řekl António Guterres Radě bezpečnosti OSN, která se sešla, aby projednala sobotní íránský útok.



"Blízký východ je na pokraji sil," varoval. "Lidé v regionu čelí reálnému nebezpečí ničivého konfliktu v plném rozsahu. Nyní nastal čas na zneškodnění a deeskalaci."



Íránský vyslanec OSN Amir Saíd Iravání v reakci uvedl, že islámská republika uplatňuje své "přirozené právo na sebeobranu" a "nemá jinou možnost" než jednat.



Trval na tom, že jeho země "neusiluje o eskalaci nebo válku", ale bude reagovat na jakoukoli "hrozbu nebo agresi".



Íránská mise při OSN rovněž varovala Washington, aby se do konfliktu s Izraelem nevměšoval. Ve zprávě na Twitteru dodala, že "záležitost lze považovat za uzavřenou".



"Pokud se však izraelský režim dopustí další chyby, bude íránská odpověď podstatně tvrdší."



Írán podnikl svůj vůbec první přímý útok na izraelské území, a to v odvetě za smrtící letecký útok, z něhož je všeobecně obviňován Izrael a který v dubnu zničil budovu konzulátu Teheránu v syrském hlavním městě.



Ve Spojeném království byl v televizi Sky News britský ministr zahraničí David Cameron dotázán, zda by Spojené království podniklo odvetné kroky, pokud by byla jedna z jeho diplomatických budov srovnána se zemí, jako tomu bylo v případě íránské budovy v Sýrii. Zdálo se, že připustil, že Írán má určité právo reagovat na zničení své diplomatické budovy v Damašku, o němž se všeobecně předpokládá, že ho provedl Izrael, ale zpochybnil rozsah reakce Teheránu vzhledem k možnosti způsobit civilní oběti.



Na otázku, zda Izrael prokázal "dobrý úsudek", když zaútočil na budovu íránského konzulátu v Sýrii a zabil vysoké íránské vojenské velitele, bývalý britský premiér odpověděl:



"Zcela chápu frustraci, kterou Izraelci pociťují, když se dívají na íránské revoluční gardy a na strašné věci, které provedly po celém světě, včetně podpory, kterou poskytují Hamásu, a samozřejmě Hamás byl zodpovědný za útok ze 7. října, a tam to všechno začíná. Takže naprosto chápete tu frustraci."





Na nátlak ohledně frustrace Íránu z toho, že "část jeho svrchovaného území byla srovnána se zemí", když byla napadena diplomatická budova, Cameron pokračoval:





"Čína vyzývá mezinárodní společenství, zejména vlivné země, aby sehrály konstruktivní roli pro mír a stabilitu v regionu."







0

218

"Řekl bych, že je obrovský rozdíl mezi tím, co udělal Izrael v Damašku, a tím, že stát Írán odpálil 301 zbraní na stát Izrael, což je poprvé útok státu na stát. 101 balistických raket, 36 řízených střel, 185 bezpilotních letounů, to je obrovský rozdíl. A myslím, že bezohledná a nebezpečná věc, kterou Írán udělal, a myslím, že to vidí celý svět. Všechny ty země, které se nějak divily, no, víte, jaká je skutečná povaha Íránu? Je to tam černé na bílém."Pak byl dotázán: "Co by Británie udělala, kdyby nepřátelský národ srovnal se zemí jeden z našich konzulátů?", na což odpověděl: "No, podnikli bychom velmi rázné kroky."Poté mu bylo předloženo, že Írán by argumentoval tím, co právě udělal. Cameron odpověděl: "No, to, co udělali, byl, jak jsem již řekl, masivní útok."."Takže měli právo reagovat, ale přehnali to, to říkáte?" byl poté dotázán. Britský ministr zahraničí poté řekl:"Říkám, že útok, který provedli, byl velmi rozsáhlý. Země mají právo reagovat, když mají pocit, že utrpěly agresi, to samozřejmě mají. Ale podívejte se na rozsah této reakce. Kdyby ty zbraně nebyly sestřeleny. Mohlo dojít k tisícům obětí, včetně civilních obětí. Myslím, že to je opravdu důležitý bod, který je třeba vzít v úvahu."Cameron dodal: "pokud dnes ráno sedíte v Izraeli, zcela správně si myslíte, že máme plné právo na to reagovat, a oni mají, ale my je vyzýváme, aby to nestupňovali."Pokračoval: "Doufáme, že nedojde k odvetné reakci a místo toho by se svět měl zaměřit na Hamás. Ti stále drží ta rukojmí. Byla jim nabídnuta dohoda, že výměnou za některé z těchto rukojmích mohou být propuštěni vězni z izraelských věznic a dojde k přerušení bojů. To je to, co se musí stát dál."Myslím, že chytré je vlastně uznat, že útok Íránu byl neúspěšný. A chceme se na to soustředit, na zhoubný vliv Íránu, a skutečně se zaměřit na to, co se děje v Gaze, a na propuštění těch rukojmích."Britský ministr zahraničí zpochybnil úsudek Benjamina Netanjahua o míře pomoci, která je povolena do Gazy, a uvedl, že na toto téma vedl s Izraelem "tvrdé rozhovory".Bývalý britský premiér David Cameron uvedl, že za 20 let, co se znají, měl s izraelským premiérem "mnoho sporů a neshod":Naším úkolem je spolupracovat s izraelskou vládou a podpořit ji v kampani, jejímž cílem je zbavit se Hamásu, a myslím, že je to správné. Nemůžete očekávat, že Izrael bude žít v sousedství území, kterému vládnou lidé, kteří provedli útoky ze 7. října, ale naším úkolem je s izraelskou vládou spolupracovat.Budeme mít své neshody. Vedeme s nimi velmi tvrdé rozhovory, například o potřebě dostat pomoc do Gazy, kde jsem na ně byl v tomto ohledu nesmírně tvrdý, ale myslím, že právem, protože situace v Gaze je nepřijatelná.Příliš mnoho lidí tam hladoví. Je tam příliš mnoho lidí, kteří nemohou dostat vodu a léky. Izraelci nyní řekli, že denně přijede 500 kamionů, otevřou přístav Ašdod a dostanou tam více pomoci, což je nesmírně užitečné a my musíme zajistit, aby byla doručena.Na otázku, v čem konkrétně Netanjahu projevil špatný úsudek, Cameron odpověděl:Musíme spolupracovat s premiéry a vládami, které tam jsou. V mnoha věcech má dobrý úsudek, ale jsou chvíle, kdy se raději neshodneme. Když se tak stane, měli bychom vést upřímné rozhovory. To je to, co přátelé dělají.Myslím, že nepustit do Gazy další pomoc. To byla podle mě chyba. Celou dobu jsme byli s Izraelci velmi upřímní v tom, že musí otevřít hraniční přechody. Je [potřeba], aby tam bylo mnohem více nákladních aut, je potřeba zajistit řádnou dekonfliktuaci, aby se pracovníci s pomocí mohli po Gaze pohybovat. A nedocházelo by, víte, k dalším incidentům, jako bylo strašné zabití pracovníků World Central Kitchen. Myslím, že bylo špatným rozhodnutím neotevřít Gazu pomoci dříve. A o tom jsme se s ním dohadovali.řekl Mohammad Alí Šabání, redaktor Amwaj.media, zpravodajského webu, který se zabývá Íránem, Irákem a Arabským poloostrovem: "Všichni jsme se snažili, aby se nám podařilo dostat se do Gazy. "Ale i tak to bylo víc, než většina analytiků včetně mě očekávala.""To, co se stalo, byla podívaná - zaměřená na to, aby to svět viděl," řekl Šabání. "Takže je v tom i složka, která zachovává tvář. Ale bylo to signalizováno předem, takže Izrael a Spojené státy měly dostatek času na přípravu. Říkají, že míč je nyní na straně Izraele."Šabani řekl, že "i když USA odstoupily od jaderné dohody a Biden zachoval Trumpovy sankce, stále spolu jednají - možná přes prostředníky, ale stále spolu jednají. [Írán] mohl udělat to, co Severní Korea, a přerušit veškeré kontakty, ale neudělal to. To naznačuje, že i když konzervativci budují moc, stále existuje silná voličská základna, která podporuje diplomacii."Uvedl, že tento krok učinil "s ohledem na blížící se svátek Pesach a současnou mezinárodní situaci".Válečný kabinet se sešel v neděli pozdě večer, aby projednal možnou reakci, ale izraelský představitel obeznámený s jednáním sdělil agentuře Associated Press, že nebylo přijato žádné rozhodnutí. "Vytvoříme regionální koalici a vybereme od Íránu cenu způsobem a v čase, který nám bude vyhovovat," řekl klíčový člen válečného kabinetu Benny Gantz.Tisková agentura Reuters uvádí, že podle oficiálních představitelů může v kabinetu dojít k rozkolu ohledně načasování a rozsahu izraelské reakce. Očekává se, že se pětičlenný kabinet, v němž mají rozhodovací pravomoci premiér Benjamin Netanjahu, ministr obrany Joav Gallant a ministr kabinetu Benny Gantz, znovu sejde k dalším jednáním.Uvádí se, že turečtí, jordánští a iráčtí přeinformaci - američtí představitelé však tuto linii zpochybňují a tvrdí, že cílem Teheránu bylo způsobit značné škody. Íránský ministr zahraničí Hosejn Amirabdollahian v neděli podle agentury Reuters uvedl, že Írán oznámil sousedním zemím a Spojeným státům, že údery provede, 72 hodin předem. Jeden z vysokých představitelů administrativy amerického prezidenta Joea Bidena však podle agentury Reuters Amirabdollahianovo prohlášení popřel.V nedělním prohlášení tato Íránem podporovaná skupina podle agentury Reuters dodala, že Írán využil svého zákonného práva navzdory "hrozbám, zastrašování a nátlaku". Tyto komentáře přišly v neděli, kdy Izrael uvedl, že v důsledku íránských útoků na Izrael zasáhl objekt Hizballáhu na východě Libanonu poblíž syrských hranic, informuje agentura France-Presse.Podle agentury Reuters íránské raketové útoky a útoky dronů na Izrael dále zúžily možnosti pro letadla plující mezi Evropou a Asií.Podle amerického ministerstva obrany se jedná o třetí hovor mezi touto dvojicí během tohoto víkendu.Ministr zahraničí prezidenta Vladimira Putina Sergej Lavrov v neděli telefonicky hovořil s íránským ministrem zahraničí Hosejnem Amirabdollahianem, uvedla agentura Reuters."Další eskalace situace v regionu a nové nebezpečné provokační akce mohou vést ke zvýšení napětí," uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v přečteném záznamu hovoru.Izraelská velvyslankyně v Rusku Simona Halperinová však podle ruské státní tiskové agentury RIA uvedla, že Izrael očekává, že Rusko íránské útoky odsoudí.V posledních dvou dnech musel nejméně tucet leteckých společností zrušit nebo přesměrovat lety, včetně společností Qantas, německé Lufthansy, United Airlines a Air India.Podle agentury Reuters íránské raketové útoky a útoky dronů na Izrael dále zúžily možnosti pro letadla plující mezi Evropou a Asií.Toto odvětví se již potýká s omezeními kvůli konfliktům mezi Izraelem a Hamásem a Ruskem a Ukrajinou.Izrael v sobotu uzavřel svůj vzdušný prostor a v neděli ráno jej opět otevřel.Lety nad svými územími obnovily také Jordánsko, Irák a Libanon.Velké blízkovýchodní letecké společnosti včetně Emirates, Qatar Airways a Etihad Airways v neděli uvedly, že po zrušení nebo přesměrování některých letů obnoví provoz v regionu.na němž zazněla silná prohlášení zemí, které doufají, že se napětí zmírní, ale názory na to, zda nepřátelství eskaluje Izrael nebo Írán, se různí.Čínský velvyslanec při OSN Dai Bing vystoupil bezprostředně po zástupci Ruska, který zasedání využil k "jednoznačnému" odsouzení izraelského leteckého útoku na íránské velvyslanectví v Sýrii z 1. dubna.Dai Bing Radě bezpečnosti sdělil, že mezinárodní společenství "vyjádřilo politování nad nepřijatelnou humanitární katastrofou v Gaze" a požadovalo příměří, a vyjádřil obavy z potenciálního vyostření regionálního napětí "s vážnými vedlejšími účinky".Poté upozornil na izraelský letecký útok na íránské velvyslanectví:Tento incident byl závažným porušením Charty OSN a mezinárodního práva, neboť porušil jak svrchovanost Sýrie, tak Íránu.Byl to zásah nejhoršího charakteru ...Toto kolo eskalace je posledním projevem konfliktu v Gaze, který se přenesl do širšího regionu. Slouží jako další připomínka toho, že palestinská otázka zůstává ústředním bodem blízkovýchodní problematiky a má vliv na mír, stabilitu a dlouhodobou bezpečnost v regionu.Zopakoval výzvy k okamžitému příměří v Gaze, jejichž zastáncem je Čína již od počátku konfliktu.Dai Bingovo vystoupení v Radě bezpečnosti navázalo na předchozí krátké prohlášení čínské vlády:Podrobnosti v angličtině ZDE