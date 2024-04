Americký Kongres v reakci na útok proti Izraeli připravuje tvrdší ropné sankce vůči Íránu

17. 4. 2024

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu má v úmyslu uvalit sankce na čínský nákup íránské ropy jako součást balíku zákonů proti Teheránu po masivním raketovém útoku na Izrael.

Návrh zákona by rozšířil sekundární sankce proti Íránu a vztahoval by se na všechny transakce mezi íránskými a čínskými bankami, které země používají k nákupu ropných produktů. Podle návrhu zákona plánují Spojené státy každoročně zjišťovat, zda se čínská finanční instituce zapojila do sankčních transakcí. V současné době je přibližně 80 % íránského exportu ropy posíláno do nezávislých rafinérií v Číně.

Návrh zákona schválený výborem Sněmovny reprezentantů je jedním z několika sankčních zákonů, které mají být projednány 15. dubna jako součást zrychleného postupu, jenž se obvykle používá k rychlému schvalování legislativy.

Podle deníku The Wall Street Journal země G7 také zvažují uvalení dalších sankcí na Írán.

"Budeme úzce spolupracovat s našimi partnery, abychom zvážili další sankce proti Íránu, zejména s ohledem na jeho programy bezpilotních letounů a raket," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po setkání lídrů G7.

V noci na 14. dubna provedl Írán a skupiny pod jeho kontrolou rozsáhlou sérii útoků střelami s plochou dráhou letu a kamikadze drony na území Izraele. Podle Izraelských obranných sil (IDF) bylo vypáleno celkem asi 350 dronů a raket, z nichž 99 % bylo sestřeleno.

Americký prezident Joe Biden a lídři skupiny G7 odsoudili íránské akce a znovu potvrdili podporu Izraeli. Plánovalo se také, že po incidentu Biden pronese projev k americkému lidu, nicméně, jak se dozvěděl server Politico, Bílý dům se rozhodl od této myšlenky upustit, aby "nezvyšoval teplotu" a situaci ještě více neeskaloval. Podle informovaných zdrojů publikace se v tuto chvíli americký prezident soustředí na nalezení diplomatického způsobu řešení konfliktu a snaží se odradit Izrael od rozsáhlých odvetných opatření a zároveň odstrašit Írán.

