Palestinci dál čelí izraelským útokům, navzdory nárůstu napětí s Íránem

15. 4. 2024

Zatímco se svět soustřeďuje na pokračující napětí mezi Izraelem a Íránem, Palestinci nadále čelí útokům izraelských sil v pásmu Gazy.



Palestinská společnost Červeného půlměsíce v sérii příspěvků na Twitteru ukázala své týmy, které v posledních dnech ošetřují Palestince zraněné izraelskými útoky:

PRCS team persists their work at the Medical Post in #Jabalia , northern #Gaza , providing #medical services to patients and the wounded in the area. 📷Filmed by PRCS volunteer: Yousef Khader #HumantarianHeroes pic.twitter.com/vA2MNYAcKp

A paramedic from the Palestine Red Crescent ambulance teams is providing first aid to a wounded child following the occupation's targeting of a house in the city of Deir al-Balah, in the central #Gaza Strip.

📷Filmed by PRCS volunteer: Mohammed Suliman pic.twitter.com/E61ySxT15D