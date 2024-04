Ukrajinská protivzdušná obrana situaci nezvládá, Rusko útočí na elektrárny

13. 4. 2024

Kyjevu chybí systémy protiraketové obrany, zatímco vojenská pomoc USA končí



Ukrajinská protivzdušná obrana je zahlcena soustředěnými vlnami ruského bombardování zaměřeného na elektrárny, přiznal vysoký prezidentský poradce poté, co byla ve čtvrtek zničena jedna celá elektrárna.



Mychajlo Podoljak uvedl, že Moskva přijala novou taktiku útoků na elektrárny "deseti až dvanácti raketami najednou", čímž obchází již tak nezvládající systém Patriot a další protiraketové štíty.



"Systém je přetížený," řekl Podoljak v rozhovoru. "Nyní musíme zjistit, zda dokážeme udržet systém v chodu, zda potřebujeme další systémy protivzdušné obrany, zejména proti protiletadlovým balistickým raketám, a zda dokážeme obnovit zničená zařízení."



Ve čtvrtek byla podle jejího provozovatele, společnosti Centrenergo, zničena elektrárna Trypilska, která spaluje uhlí a plyn jižně od Kyjeva, poté, co v důsledku ruského bombardování vypukl požár v turbínové hale.



Energetická společnost uvedla, že ačkoli nikdo ze zaměstnanců nebyl zabit, přišla o 100 % své výrobní kapacity. "Rozsah destrukce je děsivý," řekl její předseda Andrij Gota. Útok přišel tři týdny poté, co stejná společnost přišla kvůli ruskému bombardování o elektrárnu Zmiiv u města Charkov.



Lidé, kteří žijí v blízkosti elektrárny na fosilní paliva, popsali, že ve čtvrtek krátce před pátou hodinou ranní bylo místo zasaženo několika raketovými údery, které způsobily požár, jehož uhašení trvalo několik hodin a z hlavní budovy zůstala ohořelá ruina s výhledem na jezero poblíž řeky Dněpr v centrální části země.



Zkáza znamenala, že okolní města přišla o zdroj zimního vytápění. Na Ukrajině se mnoho domácností v zimě spoléhá na dálkové vytápění.



Anatol Ševčenko, pracovník autoservisu, který bydlí několik kilometrů od elektrárny, uvedl, že se svou ženou napočítali šest výbuchů. Podle něj bylo úlevou, že k útoku došlo na začátku dubna, po skončení zimy a v období neobvykle teplého počasí s teplotami kolem dvaceti stupňů. Řekl však, že pokud by se to Rusům podařilo, "znamenalo by to přerušení dodávek elektřiny v létě a ledničky by nefungovaly, takže to v létě není řešení".



Petro Olekseivch, který žije v nedaleké Ukrajince, řekl, že se lidé obávají, že elektrárnu vzhledem k rozsahu poškození nelze opravit, ačkoli Gota v pátek řekl, že oprava je teoreticky možná, ale nemá smysl, pokud se nezlepší protivzdušná obrana.



Podoljak uvedl, že Ukrajina naléhavě hledá pomoc u svých spojenců, aby mohla lépe čelit hrozbě, a řekl, že Kyjevu sice ještě nedošly rakety protivzdušné obrany Patriot americké výroby a německé Iris-T, ale že mu chybí kritická munice. "Rozhodně jich je nedostatek," řekl.



Ukrajina uvedla, že zničila 57 z 82 raket a bezpilotních letounů, které Rusko odpálilo během velkého útoku v noci na středu, což je na kyjevské poměry poměrně málo. Cílem útoku byly také dva zásobníky plynu, které vlastní společnost Naftogaz, a dvě další elektrárny, které vlastní soukromý výrobce Dtek.



Ruský prezident Vladimir Putin během čtvrtečního pozdního summitu svému běloruskému protějšku Alexandru Lukašenkovi řekl, že útoky na Ukrajině jsou přímou odpovědí na útoky dronů na ropné rafinerie uvnitř jeho země. "Bohužel jsme v poslední době zaznamenali sérii úderů na naše energetické objekty a byli jsme nuceni reagovat," řekl Putin.



"Údery na energetická zařízení částečně souvisejí s řešením jednoho z úkolů, které jsme si stanovili, a tím je demilitarizace," řekl Putin a dodal, že útoky byly načasovány na jaro, a nikoliv na zimu, "z humanitárních důvodů".



Ukrajina provedla více než tucet vln bezpilotních úderů na ruské ropné rafinerie a související zařízení, jejichž cílem je narušit ekonomiku útočníka. Tento týden však americký ministr obrany Lloyd Austin veřejně varoval, že takové útoky by mohly mít "dominový efekt" na světové ceny energií, a vyzval Kyjev, aby se zaměřil na cíle, "které mohou přímo ovlivnit současný boj".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se domnívá, že Ukrajina potřebuje k obraně celé země 25 systémů protiraketové obrany Patriot; v současné době má Kyjev nejméně dva, i když přesný počet není znám. Ministr zahraničí Dmytro Kuleba byl požádán, aby jich urychleně sehnal sedm, a vytipoval 100 kusů, které jsou v držení západních zemí a od nichž doufá, že získá dary.



Podle Podoljaka musí Západ pochopit, že Rusko "vede válku proti civilnímu obyvatelstvu", a stěžoval si na nedostatečné odsouzení ze strany mezinárodního společenství. "Rusové zcela zničili jednu z největších tepelných elektráren v Evropě. Ale nevidíme žádné rezoluce Rady bezpečnosti v OSN ani žádné jiné podobné proklamace," řekl.



Domácnosti a podniky v Charkově a jeho okolí, druhém ukrajinském městě, trpěly letos na jaře opakovanými výpadky elektřiny v důsledku téměř každodenního ruského bombardování. Ve čtvrtek bylo v Charkovské oblasti hlášeno 200 000 domácností bez proudu poté, co na oblast mířila série raket.



Celková pozice Ukrajiny se od začátku roku výrazně zhoršila poté, co skončila vojenská pomoc ze strany USA a republikáni ve Sněmovně reprezentantů, spojenci Donalda Trumpa, odmítli dát hlasovat o balíku pomoci Ukrajině ve výši 60 miliard dolarů. V únoru bylo ztraceno frontové město Avdijivka, zatímco mimo hlavní město se zvýšil počet úspěšných raketových úderů.





Podoljak uvedl, že ho absence vojenské pomoci ze strany USA zmátla, a označil ji za "pro nás zvláštní situaci". Financování Ukrajiny by prokázalo "pověst USA jako globálního lídra" a váhající republikáni by měli ocenit, že to "je investice" do této pozice, řekl.







