Spojené státy zakázaly dovoz hliníku, mědi a niklu z Ruska

15. 4. 2024

Americké ministerstvo financí zakázalo do země dodávky hliníku, mědi a niklu ruského původu. Rozhodnutí se vztahuje na kovy, které byly vyrobeny od 13. dubna 2024, uvádí web agentury. Bude je možné dovážet pouze na základě výjimek "stanovených zákonem" a také s licencí nebo jiným povolením od Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC). Americké ministerstvo financí zakázalo do země dodávky hliníku, mědi a niklu ruského původu. Rozhodnutí se vztahuje na kovy, které byly vyrobeny od 13. dubna 2024, uvádí web agentury. Bude je možné dovážet pouze na základě výjimek "stanovených zákonem" a také s licencí nebo jiným povolením od Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).

Nová opatření navíc zakazují globálním burzám přijímat hliník, měď a nikl z Ruska. Spojené království, které v roce 2023 omezilo dovoz těchto kovů, se připojilo k sankcím proti obchodním platformám. Rozhodnutí se týká Londýnské burzy kovů (LME) a Chicagské obchodní burzy (CME). Výjimkou budou stávající akcie.

"Nové zákazy klíčových kovů, zavedené v koordinaci s našimi partnery ve Spojeném království, mají za cíl snížit příjmy, které může Rusko generovat na pokračování útočné války proti Ukrajině," uvedla americká ministryně financí Janet Yellen.

Podle britského ministerstva financí se nové sankce dotknou dovozu kovů z Ruska v hodnotě 40 miliard dolarů. "Zbavit (ruského prezidenta Vladimira) Putina možnosti vést nezákonnou válku na Ukrajině je snazší, když jednáme společně s našimi spojenci," řekl Jeremy Hunt, ministr financí Spojeného království.

Spojené království připomnělo, že "díky úsilí zemí G7 a spojenců" se ruský vývoz kovů snížil z 25 miliard dolarů v roce 2022 na 15 miliard dolarů v roce 2023.

Ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov označil nové sankce za "neodůvodněný a zpolitizovaný krok". "Není to ani 'výstřel do nohy', je to 'střelba bez rozmyslu'," řekl. Diplomat připomněl, že Američané již před časem minimalizovali nákupy ruských kovů. Účelem restrikcí podle něj může být vyslat Ukrajině signál, aby "vůbec nesouhlasila" s ruskými návrhy na obnovení jednání o ukončení války.

(Rusko se výslovně odmítlo zúčastnit plánované mírové konference o Ukrajině ve Švýcarsku a opakovaně prohlašuje, že se Zelenského Ukrajinou nebude o ničem jednat - pozn. KD.)

