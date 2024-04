Britští zpravodajci: Rusko hodlá v roce 2024 naverbovat do armády 400 tisíc vojáků z povolání

12. 4. 2024

Podle zpravodajských informací britského ministerstva obrany se ruské úřady v roce 2024 chystají přilákat do smluvní služby asi 400 tisíc lidí, aby kompenzovaly značné ztráty na Ukrajině. Podle zpravodajských informací britského ministerstva obrany se ruské úřady v roce 2024 chystají přilákat do smluvní služby asi 400 tisíc lidí, aby kompenzovaly značné ztráty na Ukrajině.

Kromě udržení války má Kreml další cíl, kterým je realizace plánu na zvýšení velikosti ozbrojených sil na 1,32 milionu v letošním roce a 1,5 milionu v budoucnu, uvádí zpráva.

Ministerstvo obrany počítá s náborem určitého počtu vojáků z povolání mezi branci. Další jarní odvody začaly 1. dubna. Podle dekretu prezidenta Vladimira Putina se dotkne 150 000 lidí ve věku od 18 do 30 let, což je o 3000 více než loni na jaře.

Podle rozvědky je na brance často vyvíjen nátlak, aby podepsali smlouvu, aby mohli být posláni na Ukrajinu. Tímto způsobem je formálně dodržován zejména Putinův požadavek, aby se neposílali branci do války. Nyní můžete podepsat smlouvu měsíc po službě v armádě.

Ruské úřady nechtějí, aby se branci v souvislosti s válkou s Ukrajinou objevovali v informačním poli, protože to může ve společnosti vyvolat negativitu a "ztráty mezi 'dobrovolníky' jsou vnímány snesitelněji", poznamenává zpravodajská služba.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu tvrdil, že v roce 2023 podepsalo smlouvu s ozbrojenými silami asi 540 tisíc lidí a do 20. února se toto číslo zvýšilo o dalších 50 tisíc. Na frontu se podle něj vrátilo téměř 1 800 lidí poté, co byli počtvrté zraněni, a dalších asi 5 000 byli studenti, kteří si vzali akademické volno a rozhodli se jít do války.

V lednu zástupce šéfa Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv oznámil, že do konce roku 2023 se podařilo přilákat do armády 500 tisíc lidí. Tvrdil, že většina z nich – 420 000 – podepsala smlouvy s ozbrojenými silami, zatímco zbývajících 80 000 byli "dobrovolníci". Britská rozvědka byla k těmto číslům skeptická.

Šéf výboru Státní dumy pro obranu Andrej Kartapolov uvedl, že letos se plánuje doplnit ozbrojené síly stejným způsobem o dalších 350 tisíc lidí. Podobná čísla o najímání smluvních pracovníků uváděl projekt Faridaily. Ministerstvo obrany podle něj bude potřebovat další nábor 400 tisíc lidí. Zdroje publikace z řad úředníků zdůrazňovaly, že bude obtížnější rozkaz splnit, protože armáda naverbovala většinu těch, kteří chtěli jít do války, a to i mezi vězni.

Zaměstnanec Single Contract Hiring Point v Moskvě potvrdil Věrstce, že uchazečů je výrazně méně. "Od října průtok prudce klesl. Dříve přicházelo do centra několik stovek lidí denně, mohlo jich být 500-600. Ne všechny byly samozřejmě podepsány, ale přesto. Nyní je to 20-30 nových denně. Aktivita celosvětově klesá," řekl.

Putin 1. prosince podepsal dekret o zvýšení personálního obsazení ozbrojených sil Ruské federace na 2,209 milionu lidí. Podle dokumentu by měl počet vojenského personálu vzrůst na 1,32 milionu, což je o 170 tisíc více než předchozí Putinův podobný dekret, podepsaný v srpnu 2022 – několik týdnů před vyhlášením mobilizace.

Na začátku invaze na Ukrajinu činil personální stav ruských ozbrojených sil 1,9 milionu lidí, z toho 1,01 milionu vojáků. Celkem dvěma dekrety ji tak Putin zvýšil o více než 300 tisíc lidí – přibližně tolik Rusko podle západních údajů ztratilo na Ukrajině zabitých a zraněných.

