Nad Tatrou sa blýska a bratia kompletně demontovali hromosvod

, jakkoliv je Slovensko na těchto strukturách bytostně závislé. Na EU ekonomicky, protože Slovensko nemá nezávislou a soběstačnou ekonomiku, a na NATO bezpečnostně, protože Slovensko nemá ani v nejmenším zajištěnu vlastní bezpečnost na jakékoliv úrovni. Tedy, pokud stále platí, že Slovensko chce svou bezpečnost spojovat se severoatlantickou bezpečnostní strukturou, neboť rétorika současné vlády, které teď bude aktivně sekundovat i prezident, zní, jako by se Slovensko chystalo podat si přihlášku do Ruské federace.

Slovensko se zdá být minimálně na několik let ztracené a nedá se s tím nic dělat, minimálně ne zevnitř. Ztratilo poslední, alespoň symbolický korektiv, který mohl přinejmenším zpomalit pád země do stavu aktivní demontáže demokratických mechanismů a servility vůči Rusku na takřka „olympijské“ úrovni. Další ukázkový příběh toho, jak demokracie dokáže spolehlivě poškodit sebe sama.

, že pokud se USA v dohledné době nerozhodnou a neuvolní balík vojenské pomoci, Ukrajina válku prohraje. A ani pokud se podaří balík pomoci z USA doručit, jen málokdo si dnes dokáže představit, že by se Rusko stáhlo z ukrajinských území a přestalo vyvíjet snahu o to získat nad Ukrajinou znovu vliv.