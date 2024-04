Joe Biden možná donutí Izrael, aby skoncoval s Hamásem v Teheránu místo v Rafáhu

12. 4. 2024

Vítězství není obtížný koncept - s výjimkou prezidenta Joea Bidena a jeho týmu pro národní bezpečnost, píší Mark Toth a Jonathan Sweet.

Biden, sveden na scestí poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem a ministrem zahraničí Antonym Blinkenem, uvažuje o strategických vazbách krátkozrace. Tím připravuje USA a jejich spojence na ztráty, kterým se lze zcela vyhnout.

Na Ukrajině zaujal nebezpečně polovičatý přístup k boji proti nepřátelům naší země. Místo toho, aby Bidenova administrativa vybavila Ukrajinu tak, aby zvítězila, rozkouskovala zbraně a munici, čímž přeměnila kdysi vyhratelný konflikt na "věčnou válku".

Nyní to Biden dělá znovu na Blízkém východě. Během telefonického rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem minulý čtvrtek prezident v podstatě požadoval, aby Izraelské obranné síly kapitulovaly před Hamásem v důsledku smrti sedmi humanitárních pracovníků v Gaze, kteří byli zabiti při izraelském náletu.

V sobotu večer Izrael náhle stáhl své pozemní síly z jižní Gazy. Zdálo se, že Bílý dům dostal, co chtěl.

Nebo ne?

Bývalý prezident Barack Obama kdysi o Bidenovi řekl: "Nepodceňujte Joeovu schopnost věci zpackat." A Biden, s největší pravděpodobností, věci na Blízkém východě vážně pokazil. Dopady Bidenových rozhodnutí druhého a třetího řádu skutečně eskalovaly konflikty v Africe, na Blízkém východě a v Evropě.

Izrael považuje tento konflikt za existenční, a proto je nepravděpodobné, že by ustoupil. Biden, který tlačí na Izrael, aby se stáhl z Gazy, ho tedy může pobídnout k tomu, aby se pustil do boje přímo u zdroje: V Íránu. Izraelský válečný kabinet se již pravděpodobně tímto stažením rekalibruje. Hamás byl vlkem nejblíže k branám Jeruzaléma, ale zdrojem současného chaosu byl vždy Írán a potažmo jeho proxy, Hizballáh.

Byli jsme svědky ochoty Jeruzaléma zaútočit na Írán 1. dubna, kdy Izrael bombardoval diplomatický komplex Teheránu v syrském Damašku. Bylo zabito sedm velitelů Islámských revolučních gard, včetně brigádního generála Mohammada Rezy Zahediho.

Zpočátku byl izraelský útok vnímán jako Netanjahuova odpověď íránskému nejvyššímu vůdce ajatolláhu Alímu Chameneímu a šéfovi Hizballáhu Hasanu Nasralláhovi. Izrael už toho měl dost. V důsledku Bidenova tlaku na Izrael a stažení z jižní Gazy však může být reinterpretována. Místo toho to může být první výstřel v nebezpečné regionální válce mezi Teheránem a Jeruzalémem.

Írán již oznámil záměr vrátit Izraeli úder. Mohammad Jamshidi, Chameneího zástupce náčelníka štábu, požadoval, aby Washington "ustoupil stranou, aby vás nezasáhl".

Teherán nyní může Netanjahua vnímat jako politicky zranitelného kvůli Bidenovu. Chameneí by mohl být v pokušení zahájit odvetný úder nebo zaútočit přímo na Izrael. Pokud to udělá, ošklivě se přepočítal.

Předtím se Izrael pravděpodobně spokojil s tím, že zlikviduje Hamás jako hrozbu a podle potřeby v Libanonu vojensky kontroluje Hizballáh. Ale díky Bidenovu vměšování z minulého čtvrtka nyní Izrael pravděpodobně vidí jen jedno východisko, a to zahrnuje strategickou eliminaci Íránu a Hizballáhu jako významných vojenských hrozeb. Pokud se mu nepodaří porazit Hamás v Rafáhu, Izrael zapustí kořeny v Íránu a Libanonu a nechá tuto teroristickou organizaci a její pobočky v Gaze, jako je Palestinský islámský džihád, vyhladovět.

Pokud Írán přímo udeří na Izrael, Netanjahu a jeho válečný kabinet vědí, že nebudou mít jinou možnost, než odpovědět stejným způsobem. Možná proto se Izraelci stáhli z jižní Gazy, aby lépe rozmístili své síly před válkou s Íránem.

A je ve hře jaderná divoká karta. V závislosti na tom, jak se bude íránský jaderný program vyvíjet, a zda bylo skutečně dosaženo íránského jaderného průlomu, by jakákoli přímá konfrontace mezi Teheránem a Jeruzalémem mohla dramaticky eskalovat ještě více.

Bidenovy politické problémy v Michiganu by měly stát za všechen ten chaos, který jeho intervence způsobila. Ať už Bidena politicky podporujete, nebo ne, upřednostnil volební kalkul před národní bezpečností. Ukrajina a další země mají nyní důvod obávat se, co dalšího by Biden mohl udělat na základě politických úvah.

Biden veřejně kritizoval Izrael. Stejně tak jeho hlavní politický spojenec v Kongresu, senátor Chuck Schumer (D-N.Y.). Totéž platí pro demokratické členy na Capitol Hillu.

Kde je ale Bidenovo veřejné rozhořčení nad Hamásem, který nadále zadržuje šest amerických rukojmí? Biden nevznesl žádné požadavky na jeho vůdce, i když záměrně bojují zpoza palestinských civilistů a loupí mezinárodní humanitární pomoc.

Kde jsou Bidenovy veřejné linie v písku pro Írán? Chameneí a jeho Islámské revoluční gardy stojí za Hamásem a budou znovu, pokud Biden dovolí Hamásu přežít.

Objevily se zatím nepotvrzené zprávy, že Írán nabízí, že se zdrží odvetného úderu proti Izraeli, pokud Jeruzalém uzavře příměří. Pokud by to byla pravda, jediným důvodem by bylo, že Chameneí chce, aby Hamás přežil a mohl bojovat s Izraelem další den.

Izraeli musí být dána volnost, kterou potřebuje ke zničení Hamásu v Rafáhu. V opačném případě může být Jeruzalém nucen dokončit práci v Teheránu.

