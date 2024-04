Přední japonské společnosti požadují regulaci umělé inteligence: "Demokracie a společenský řád by se mohly zhroutit"

10. 4. 2024

čas čtení 3 minuty

Dvě přední japonské společnosti, Nippon Telegraph and Telephone (NTT) a Yomiuri Shimbun Group Holdings, údajně požadují rychlé přijetí regulace umělé inteligence (AI) poté, co tvrdily, že neregulovaná AI by mohla způsobit zhroucení společenského řádu a způsobit války.