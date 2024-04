Pragmatismus a bytová otázka

10. 4. 2024 / Boris Cvek

V Česku funguje mezi politiky, odborníky i mediálními komentátory mnoho zcela absurdních mýtů, které brání realisticky dosahovat pokroku. Pan Havlíček z ANO třeba v neděli v Radiožurnálu komentoval vítězství pana Pellegriniho v prezidentských volbách na Slovensku typicky českým způsobem.

V Unii prý dochází k posílení pragmatismu a realismu, k tzv. progresivismu. Pragmatismus byl samozřejmě pokrokářská filozofie v USA první poloviny 20. století, filozofie kladoucí důraz na vědu, na pokrok technický i sociální.



To, co si v Česku představujeme jako „pragmatismus“, je v zásadě vychytralé přizpůsobení se situaci bez většího úsilí brát v potaz objektivní realitu, zato s mnohem větším úsilím ohlížet se na zájmy vlivných hráčů. V tomto smyslu je vlastně „pragmatická“ také agenda dostavby jaderných elektráren (osobně nevěřím, že se kdy vůbec začne skutečně stavět) nebo pořád omílané „řešení“ bytové otázky výstavbou nových bytů.





Pokud jde o ty byty, nedávno byla na Seznamu publikovaná zajímavá analýza, odvolávají se dokonce na studie z USA a Británie. Ukazuje se, že stavba nových bytů nemůže nic vyřešit. Co je vlastně za tím, že ceny bytů pořád tak strašně rostou? Investiční poptávka. U nás to má spolu s jinými faktory zvláště děsivé následky. Jsme v dostupnosti bydlení jedni z nejhorších v Unii.







Je to vlastně pořád dokola. V ekonomice je moc peněz, slyšíme už několik let. Moc peněz znamená chuť investovat, nota bene v kontextu strašlivé inflace je třeba dosáhnout toho, že majetek neztratí svou hodnotu. A ceny nemovitostí přece stále rostou. Hodně peněz a historický propad reálných mezd. Jak je to možné?







Třeba tím, že firmy výrazně zvýšily své zisky právě díky inflaci? Takže nakonec ten příběh může vypadat takto: chudí zaplatili na ceně potravin (zisk řetězce Albert vzrostl během roku o 87 procent) a dalších nezbytně nutných věcí investiční byty bohatým, aby jejich cena stále rostla a majetky se zhodnocovaly. A samozřejmě politici pořád dokola bojují za lepší dostupnost bydlení, nižší ceny atd. Mají své velmi „pragmatické“ recepty.Analýza na Seznamu:https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-rychlejsi-vystavba-bytovou-nouzi-nevyleci-klic-lezi-jinde-249183Zisky řetězce Albert:https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-retezci-albert-vzrostl-zisk-o-87-procent-40453381