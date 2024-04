Polemika s Bohumilem Kartousem

Západní strategie vůči Ukrajině byla od samého počátku odsouzena k naprosté katastrofě

5. 4. 2024 / Daniel Veselý

čas čtení 8 minut

Nedovedu pochopit do očí bijící Kartousovu naivitu, když si zoufá nad “zbabělostí Západu” ve vztahu k Ruskem napadené Ukrajině. Cožpak nezná cynické výroky předních amerických politiků - v první řadě ministra obrany Lloyda Austina, podle nichž je třeba Rusko na Ukrajině podstatně oslabit, neboť z jejich pohledu se jedná o výtečnou investici, když Pentagon utratí jen zlomek svého rozpočtu, aniž by se američtí vojáci vraceli domů v rakvích? Opakuji: deklarovaným cílem Bidenovy vlády není porazit Rusko a vyhnat jej z okupovaného ukrajinského území, nýbrž podstatně degradovat jeho ozbrojené síly, koneckonců oficiální americké vládní dokumenty považují Rusko a Čínu za primární geopolitické rivaly USA ohrožující jejich upadající dominanci.

NATO chce nyní získat pojistku pro další vyzbrojování Ukrajiny v případě zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem letos v listopadu. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který nedávno mimochodem připustil, že Kreml na Ukrajinu zaútočil kvůli rozšiřování aliance (aby tak potvrdil dekády trvající a konstantní obavy Kremlu a primární příčinu ruského vpádu na Ukrajinu), navrhuje zřídit fond spojeneckých příspěvků pro Ukrajinu ve výši 100 miliard dolarů na pět let jako součást balíčku, který budou lídři aliance schvalovat na červencovém setkání ve Washingtonu. Šéf americké diplomacie Antony Blinken navíc potvrdil, že se Ukrajina stane členskou zemí NATO, aniž by však předložil konkrétní parametry vstupu Ukrajiny do aliance.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím podepsal zákon, který snižuje věk mužů způsobilých boje ze 27 let na 25 let, a to navzdory faktu, že spousta ukrajinských mužů odmítá zemřít ve zbytečné válce a za každou cenu se snaží vyhnout odvodu. Důkazem jsou znepokojující videonahrávky zachycují agresivní verbíře lovící “čerstvou potravu pro ruská děla” až na západě Ukrajiny, příkladně v Mukačevu. POLITICO varuje, že Ukrajině v současnosti hrozí kolaps frontových linií, přičemž podle vysoce postavených ukrajinských důstojníků Kyjivu nyní nemůže pomoci prakticky nic, protože neexistují žádné seriózní technologie, které by byly schopny nahradit velkou masu vojsk, kterou do válečného pole Rusko s velkou pravděpodobností vrhne. Ukrajinská armáda těmito technologiemi nedisponuje, a ani Západ je nemá v dostatečném množství. Podle mínění jednoho nejmenovaného důstojníka osloveného POLITICem se západní zbraňové systémy velmi rychle stanou nadbytečnými, protože Rusové se jim dovedou rychle přizpůsobit. Ukrajinské síly například úspěšně používaly střely Storm Shadow a řízené střely SCALP dodané Británií a Francií - ale pouze krátce. Rusové se totiž stále učí. Nedávají Ukrajincům druhou šanci. A jsou v tom úspěšní, míní ukrajinský důstojník.

Západní politická reprezentace včetně tuzemské se tuze ráda schovává za názory Ukrajinců, leč ležérně ignoruje postoje těch, kdo odmítají položit život v americko-ruské proxy válce. Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že ani dodávky sofistikovaných zbraní a vojenských technologií ze Západu nemohou konkurovat “vojenskému keynesiánství” Ruska, jež vyrábí mnohem více munice než kolektivní Západ a disponuje téměř nekonečným rezervoárem potenciálních odvedenců. Ruská armáda se navíc poučila ze svých debaklů na začátku invaze a je nyní robustní a disciplinovanou vojenskou silou. Taktéž západní sankční režim proti Kremlu okázale selhal, a naopak se nám vrací jako nechtěný bumerang. Ekonomika Ruské federace se navzdory katastrofickým predikcím ani po dvou letech bojů nehroutí a na základě údajů MMF má ruský HDP letos vzrůst o 2,6 procent. Oproti tomu HDP Německa má letos vzrůst pouze o 0,3 procenta, a to zčásti kvůli ztrátě levného ruského plynu, což obzvláště poškodilo rozsáhlý průmyslový sektor.

Zkrátka a dobře: Ruská ekonomika ani armáda se navzdory za vlasy přitaženým předpovědím sdělovacích prostředků nehroutí a ani pozice Vladimira Putina není ohrožena. A samotné Rusko prostě nikam nezmizí, ať se nám to líbí, nebo nelíbí.

Evropská unie hraje v ukrajinské válečné strategii pouze druhé housle, třebaže nyní - poté, co američtí republikáni v souladu s předchozími predikcemi zablokovali v Kongresu vojenskou a finanční pomoc Kyjivu - ponese břímě válečných nákladů, a to zjevně za cenu nejen zmražení finančních prostředků pro sociální sektor, ale i dotací pro skomírající průmysl v Německu a Dánsku, jak varuje přední znalec Ruska a středoasijského prostoru Anatol Lieven. Chceme snad i nadále kvůli pošetilému pouštění žilou Rusku (a v daleko větší míře Ukrajině) pokračovat v deindustrializaci evropské průmyslové základny se sídlem v Berlíně se všemi negativními konsekvencemi pro celý kontinent, jež tato bláhová strategie přináší?

Nikdo příčetný samozřejmě nepopírá ruské válečné zločiny a zvěrstva na Ukrajině, jež jsou důkladně zdokumentována v analýzách OSN a zprávách předních humanitárních organizací. Vždyť o nich freneticky informují veškeré sdělovací prostředky 24/7, jelikož jim - na rozdíl od mnohem horších zločinů našich vážených spojenců - nemůžeme zabránit ani v teoretické rovině. Ilegální ruská invaze si podle detailní studie Rady pro lidská zpráva OSN během dvou let vyžádala životy 10 582 civilistů včetně 587 dětí. Jedná se však o neúplné údaje, přičemž skutečný počet usmrcených civilistů je dozajista vyšší. Celých 60 procent všech civilních obětí tvoří muži. K největším ztrátám na životech civilistů došlo během března a dubna 2022; ruská invazní vojska za tuto dobu usmrtila 5129 civilistů. Rada pro lidská práva OSN v průběhu prvních osmi měsíců ruské okupace zdokumentovala 155 případů mimosoudních poprav (Pro srovnání: Američany vedené síly během první fáze ilegální agrese do Iráku trvající 41 dnů podle podhodnocených údajů zabily asi 7460 civilistů, a to za hurónského aplausu světových médií).

Na úsvitu ruské invaze však paradoxně mezi Ukrajinci a Rusy probíhala nadějná diplomatická jednání, jimž navzdory apelům prezidenta Zelenského na součinnost západních politiků při těchto rozhovorech učinil přítrž Boris Johnson, patrně v zastoupení Washingtonu, jehož představitelé - jak už bylo řečeno - hodlali svého globálního soupeře podstatně oslabit v následné proxy válce.

Je mi ale naprostou záhadou, jak mohou vzdělaní a inteligentní lidé věřit Bidenově vládě, že to s Ukrajinci myslí dobře, když Washington aktivně participuje na izraelské genocidě v Gaze, kde se odehrává nepoměrně větší utrpení než na Ukrajině? Vždyť Izraelci s nezbytnou vojenskou, finanční a diplomatickou podporou Bidena, Blinkena, Sullivana a spol. během pěti měsíců zabily více než 25 tisíc žen a dětí, jak zkraje března odhadl americký ministr obrany Lloyd Austin. Vezmeme-li v úvahu různé epidemiologické studie, bezprecedentní destrukci Gazy a fakt, že lidé, žijící na severu Pásma od začátku tohoto roku živoří na 245 kaloriích denně (tedy na méně než 12 procentech doporučeného počtu kalorií), bude mrtvých Gazanů mnohem více.

Strategie kolektivního Západu vůči Rusku a Ukrajině spočívající v rozšiřování NATO - přes důrazná varování západních znalců Ruska a SSSR a předních diplomatů - byla od samého počátku zaručeným receptem na katastrofu. Setrvání v této šílené strategii podle mého soudu povede k prodloužení války, prohloubení destrukce Ukrajiny a demografickému kolapsu tamtéž, zatímco o život přijdou další desítky tisíc, možná až stovky tisíc lidí. Kyjiv nakonec může přijít o Charkov, Oděsu a přístup k Černému moři. Ruská federace se poté bude snažit destabilizovat zbytek země, aby z něj učinila dysfunkční pahýlový stát. Na víc dle mého mínění nemá kapacity ani vůli. Je ale krajně nezodpovědné sugerovat, že by se Putinův režim mohl pokusit o napadení členské země NATO, jelikož pro toto tvrzení neexistují žádné indicie.

0