Dvěma vězňům v Izraeli byly amputovány nohy kvůli příliš těsným poutům. "Všichni porušujeme zákon," říká izraelský lékař

5. 4. 2024

Lékař v izraelské polní nemocnici pro zadržené obyvatele Gazy: "Všichni se podílíme na porušování zákona"



'Dvěma vězňům byly amputovány nohy kvůli zranění pouty,' říká lékař z izraelského vězeňského zařízení, který v dopise ministrům, generálnímu prokurátorovi popisuje žalostné podmínky a porušování lékařské etiky a zákona



Lékař z polní nemocnice zřízené ve vazební věznici Sde Teiman pro zadržování zatčených Gazanů popsal v dopise zaslaném minulý týden izraelskému ministru obrany, ministru zdravotnictví a generálnímu prokurátorovi podmínky, které podle něj mohou ohrozit zdraví vězňů a vystavit vládu riziku porušení zákona.



"Jen tento týden byly dvěma vězňům amputovány nohy kvůli zranění pouty, což je bohužel běžná událost," uvedl lékař v dopise. Uvedl, že vězni jsou krmeni brčky, kálí do plen a jsou trvale drženi v poutech, což je v rozporu s lékařskou etikou a zákonem.



Zařízení Sde Teiman bylo zřízeno bezprostředně po vypuknutí války v Gaze, aby v něm byli drženi teroristé z Hamásu, včetně těch, kteří se podíleli na zvěrstvech ze 7. října, dokud nebudou přemístěni do běžné věznice.



Kneset tehdy schválil novelu zákona o zadržování vězňů, která upřesňovala podmínky, za nichž mohou být zadržováni. Od zahájení pozemní operace v pásmu Gazy byla většina zatčených Gazanů poslána do Sde Teimanu, kde byli vyšetřováni kvůli účasti na terorismu. Ti, u nichž bylo podezření vyloučeno, byli poté posláni zpět do Gazy.



"Od prvních dnů provozu zdravotnického zařízení až do dnešního dne čelím vážným etickým dilematům. Ba co víc, píšu [tento dopis], abych vás upozornil, že provoz zařízení není v souladu s jediným paragrafem mezi těmi, které se zabývají zdravím v zákoně o věznění nezákonných bojovníků," píše lékař.



Zdůraznil, že všichni pacienti v nemocnici zřízené v Sde Teiman mají spoutány všechny čtyři končetiny bez ohledu na to, za jak nebezpečné jsou považováni. Mají zavázané oči a jsou krmeni brčkem. "Za těchto podmínek v praxi i mladí a zdraví pacienti po týdnu či dvou hospitalizace zhubnou," uvedl lékař. Dodal, že nemocnice nedostává pravidelné dodávky zdravotnického vybavení ani léků.



Předpisy pro polní nemocnice, kdy je pacient spoután a má zavázané oči, vydalo ministerstvo zdravotnictví loni v prosinci. Úředník ministerstva uvedl, že pravidla pro spoutávání zadržených byla zavedena poté, co byl jeden ze zdravotnických pracovníků napaden pacientem. Zadržení v Sde Teiman jsou zpravidla sv poutech 24 hodin denně.



Podle lékaře je více než polovina pacientů v nemocnici zařízení kvůli zraněním, která utrpěli v důsledku neustálého poutání během zadržování v Izraeli. Pouta podle něj způsobují vážná zranění, která "vyžadují opakované chirurgické zákroky".



List Haaretz zjistil, že plastová pouta používaná v prvních měsících po zřízení Sde Teiman byla nahrazena kovovými.



Kromě tvrzení lékaře sdělily Haaretzu tři další zdroje, že na začátku války byla jednomu zadrženému, který měl poraněné ruce kvůli dlouhodobému pobytu v plastových poutech, amputována jedna ruka. Mluvčí IDF uvedl, že incident byl vyšetřován, ale protože nebyl zjištěn žádný trestný čin, bylo rozhodnuto nezahajovat vyšetřování vojenské policie.



Jeden ze zdrojů uvedl, že mnoho zadržených je ve špatném fyzickém stavu. Mnozí byli zraněni v důsledku bojů nebo v průběhu války a jejich zranění se často zhoršují kvůli podmínkám věznění a nedostatku hygieny v Sde Teiman. Dodal, že další trpí chronickými onemocněními, ale od vypuknutí války je zde neustálý nedostatek léků. Někteří zadržení trpí dlouhotrvajícími epileptickými záchvaty.



Zdroj uvedl, že ačkoli mnoho zadržených trpí zdravotními problémy, většina z nich není léčena v nemocnici Sde Teiman, ale zůstává v běžné věznici a je ošetřována zdravotníky. Tento zdroj uvedl, že ruce mnoha zadržených se kvůli poutům pořezaly a následně infikovaly. Toto tvrzení podporují zadržení, kteří byli propuštěni do Gazy a na fotografiích ukazují zranění rukou. Zdroje, které hovořily s Haaretzem, uvedly, že zásobování léky na chronické nemoci se od té doby zlepšilo.



Zařízení Sde Teiman se skládá z prostor, kde jsou zadržení drženi, a polní nemocnice. Podle zdrojů je v zařízení v každém okamžiku umístěno 600 až 800 Gazanů, přičemž v nemocnici se nachází hrstka těch, kteří potřebují kritickou lékařskou péči, a právě jejich stav je popsán v dopise lékaře.





Někteří ze zadržených jsou nakonec přemístěni do věznic v Izraeli a jiní jsou vráceni do Gazy, pokud vyšetřování ukáže, že není důvod je nadále držet. Podle údajů Izraelské vězeňské služby poskytnutých Centru na obranu jednotlivce HaMoked bylo k dubnu v izraelských věznicích zadržováno 1 849 Gazanů, nepočítaje v to osoby zadržované v Sde Teiman.





"Tím se my všichni - lékařské týmy i vy, ti, kteří nás mají na ministerstvech zdravotnictví a obrany na starosti - podílíme na porušování izraelských zákonů, a co je pro mě jako lékaře možná ještě horší, na porušování mého základního závazku vůči pacientům, ať jsou kdekoli, jak jsem přísahal, když jsem před 20 lety promoval," napsal.







Zařízení Sde Teiman má fungovat podle zákona o věznění nezákonných bojovníků, který byl novelizován loni v prosinci. Lékař v dopise tvrdí, že zařízení nesplňuje podmínky zákona, včetně práva na lékařské ošetření a vybavení v souladu se zdravotním stavem zadržovaných osob, jejich práva na hygienické podmínky a odpovídající podmínky pro spaní, které neohrožují jejich zdraví a nepoškozují jejich důstojnost. Mají také právo na dvě hodiny denně na vycházku venku.Lékař ve svém dopise tvrdil, že zadrženým se nedostává odpovídající péče, ani když jsou převezeni do nemocnice: "Žádný pacient, který byl převezen do nemocnice, tam nezůstal déle než několik hodin. Stává se, že pacienti po velkých operacích, jako jsou břišní operace při resekci střev, jsou po zhruba hodině pooperačního pozorování během rekonvalescence přivezeni zpět do zdravotnického zařízení Sde Teiman, kde po většinu dne pracuje jediný lékař doprovázený týmem zdravotních sester, z nichž některé nemají víc než vzdělání nemocniční sestry."Dodal, že v některých případech je tímto jediným lékařem ortoped nebo gynekolog. "To končí komplikacemi a někdy i smrtí pacienta," napsal lékař.