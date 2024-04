Šéf NATO navrhuje zřízení fondu pro Ukrajinu ve výši sto miliard dolarů

4. 4. 2024

Záměrem je zajistit dlouhodobou podporu pro Ukrajinu uprostřed nejistoty kolem americké pomoci. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg tuto středu navrhne zřízení pětiletého fondu pro Ukrajinu ve výši 100 miliard dolarů poté, co se sejdou ministři zahraničí aliance, o čemž v úterý informovalo několik médií. Záměrem je “uzamknout” dlouhodobou podporu pro Ukrajinu uprostřed nejistoty kolem americké pomoci Ukrajině, protože 60 miliard dolarů, o které prezident Biden usiluje, Kongres stále ještě neschválil, píše David DeCamp.

Plán má také zabránit tomu, aby jakýkoli budoucí americký prezident podporu pro Ukrajinu přerušil. List Financial Times tento krok označil za "Trumpovu pojistku" proti zástupné válce, neboť bývalý prezident se vyjádřil proti pokračování konfliktu, ačkoli nedávno vyslovil myšlenku poskytnout Ukrajině finanční půjčky.

Podle serveru POLITICO by 32 členů aliance mělo přispívat do fondu ve výši 100 miliard dolarů stejnou měrou, jakou přispívají do rozpočtu aliance. To by většinu břemene přeneslo na USA, protože Washington platí přibližně dvě třetiny rozpočtu NATO.

USA a jejich spojenci rovněž zvažují, že by kontrolu nad koalicí vedenou USA, která koordinuje dodávky zbraní na Ukrajinu, známou jako Kontaktní skupina pro obranu Ukrajiny, přesunuly pod NATO. Američtí představitelé uvedli, že účelem tohoto kroku je zajistit, aby zbraně na Ukrajinu proudily i během případného Trumpova mandátu.

Zprávy uvádějí, že Stoltenberg doufá, že se mu podaří vypracovat tyto plány ještě před červencovým summitem vedoucích představitelů NATO ve Washingtonu, ale mohl by narazit na odpor některých členů aliance, kteří se staví proti zástupné válce, třeba na odpor Maďarska a Slovenska.

"Bude to překročení Rubikonu. NATO bude hrát roli při koordinaci smrtící podpory Ukrajině," řekl jeden z diplomatů NATO listu Financial Times. "Vidím, že se rýsuje konsenzus, a myslím, že ho dosáhneme, než nasedneme do letadla směřujícího do Washingtonu."

NATO se snaží zajistit dlouhodobé financování zástupné války navzdory skutečnosti, že Ukrajina nemá podle řady kritických hlasů šanci na bojišti zvítězit. Ukázalo se, že Ukrajina zintenzivnila útoky v samotném Rusku, což hrozí eskalací konfliktu v plnohodnotnou válku mezi Ruskem a NATO.

