Fakta, smyšlenky a výmysly o izraelském "Černém sabatu"

3. 4. 2024 / Derek Sayer

Červené linie



Americký prezident Joe Biden ve svém projevu o stavu Unie, který přednesl 7. března, naznačil zjevný posun v americké politice vůči válce v Gaze - i když je třeba říci, že se zatím ukázal jako převážně kosmetický.



Na otázku, zda hrozící invaze Izraele do Rafáhu, kam se uchýlilo 1,5 milionu zoufalých Palestinců, představuje "červenou linii", Biden odpověděl:



Je to červená linie, ale já nikdy neopustím Izrael. Obrana Izraele je stále kriticky důležitá, takže neexistuje žádná červená linie, kdy bych odřízl všechny zbraně, aby neměly Iron Dome, který je chrání.



Poté dodal:



Ale jsou červené čáry, které když překročí [Benjamin Netanjahu]... Nemohou mít dalších 30 000 mrtvých Palestinců jako důsledek toho, že jdou po... jsou jiné způsoby, jak se vypořádat s traumatem způsobeným Hamásem.



Někteří si to tehdy vyložili jako náznak, že by Biden mohl podmínit budoucí dodávky konkrétně útočných zbraní tím, že Izrael omezí své útoky.



Netanjahuova reakce byla vzdorovitá. "Půjdeme tam [do Rafáhu]," ujistil v rozhovoru pro Politico (a od té doby to zopakoval mnohokrát):



Nevzdáme se [Hamásu]. Víte, mám červenou linii. Víte, co je ta červená linie? Že se 7. říjen nebude opakovat. Už se nikdy nebude opakovat.



O týden později Netanjahu, kterého mimo jiné rozčílilo rozhodnutí Kanady pozastavit budoucí prodej zbraní Izraeli, vyzval "naše přátele v mezinárodním společenství":



Je vaše paměť tak krátká? Tak rychle jste zapomněli na 7. říjen, nejhorší masakr spáchaný na Židech od dob holocaustu? Tak rychle jste připraveni upřít Izraeli právo bránit se proti zrůdám z Hamásu?



A tak se jako vždy vracíme k 7. říjnu.



Hamás je ISIS



Události ze 7. října jsou alfou a omegou izraelské prezentace jeho útoku na Gazu jako "sebeobrany" proti údajné "existenční hrozbě" Hamásu, který Izrael přirovnává k ISIS a nacistickému holocaustu. Postoj Izraele lze shrnout tvrzením, že nic z toho, co Izrael udělal Palestincům před 7. říjnem, nemůže ospravedlnit útok Hamásu, zatímco hrůzy tohoto útoku ospravedlňují vše, co Izrael od té doby v Gaze udělal - nebo v budoucnu udělá.



Nechci zlehčovat hrůzy, které Hamás 7. října spáchal. Ale vzhledem k tomu, čím jsou tyto hrůzy ospravedlňovány od té doby - od 1. dubna bylo při pronásledování "absolutního vítězství" Izraele zabito nejméně 32 845 Palestinců a 75 392 jich bylo zraněno - je důležité pokusit se rozlišit fakta od fikce, pokud jde o "černý sabat".



Netanjahu vyrukoval se svým záměrem 9. října:



Tuto válku jsme nechtěli.



Byla nám vnucena tím nejbrutálnějším a nejdivočejším způsobem ...



Divoké útoky, které Hamás spáchal na nevinných Izraelcích, jsou ohromující: vyvraždění rodin v jejich domovech, masakr stovek mladých lidí na festivalu pod širým nebem, únosy desítek žen, dětí a starců, dokonce i těch, kteří přežili holocaust.



Teroristé Hamásu svazovali, upalovali a popravovali děti.



Jsou to divoši.



Hamás je ISIS.



A stejně jako se síly civilizace spojily, aby porazily ISIS, musí síly civilizace podpořit Izrael v porážce Hamásu ...





"Viděli jsme divoká zvířata," řekl svým otřeseným krajanům v televizním projevu o dva dny později:



Viděli jsme barbary, kterým čelíme. Viděli jsme krutého nepřítele. Nepřítele horšího než ISIS. Viděli jsme chlapce a dívky, svázané, střelené do hlavy. Muže a ženy upálené zaživa. Mladé ženy znásilňované a zabíjené. Bojovníky bez hlavy... Na jednom místě zapálili pneumatiky kolem nich a upálili je zaživa.



V projevu 18. října v Tel Avivu, který jako první americký prezident navštívil v době války, Joe Biden zopakoval narativ svého hostitele:



Více než 1 300 nevinných Izraelců, včetně nejméně 31 amerických občanů, zabila teroristická skupina Hamás.



Stovky mladých lidí na hudebním festivalu - festival byl za mír - za mír - zastřeleni, když utíkali o život.



Desítky nevinných - od kojenců po staré rodiče, Izraelce a Američany - zajatých jako rukojmí.



Zmasakrované děti. Zabili nemluvňata. Celé rodiny zmasakrovány.



Znásilňování, stínání hlav, upalování těl zaživa.



Hamás se dopouštěl zvěrstev, která připomínají nejhorší řádění ISIS, a vypustil do světa čisté nefalšované zlo.



Nelze to nijak racionalizovat, nelze to nijak omluvit. Tečka.





To jsou velmi závažná obvinění. Otázkou je, nakolik jsou oprávněná.



Vymyšlená zvěrstva



Dne 10. října Izrael oznámil, že při útoku 7. října "teroristé Hamásu zabili více než 1 400 lidí". Dne 10. listopadu izraelské ministerstvo zahraničí "aktualizovalo" svůj odhad na "přibližně 1 200 osob". Mluvčí Lior Haiat uvedl, že důvodem revize bylo, že "bylo mnoho mrtvých těl, která nebyla identifikována, a nyní se domníváme, že patří teroristům ... nikoli izraelským obětem".



Skutečnost, že tolik těl bylo tak ohořelých, že bylo obtížné zjistit, o koho se jedná, natož jak zemřeli, by měla vyvolat poplach, ale Haiatovi to nezabránilo, aby bez obalu tvrdil (a západní média bezmyšlenkovitě opakovala), že "teroristé Hamásu ... chladnokrevně brutálně zavraždili asi 1 200 lidí".



Západní média dodnes znovu a znovu opakují, že "při vpádu vedeném Hamásem 7. října bylo v jižním Izraeli zabito asi 1 200 lidí, většinou civilistů". Nezřídka se uvádí, že bylo zabito "nejméně" nebo "více než" 1 200 osob.



Západní média však již dávno mají k dispozici autoritativnější a přesnější počty, které sestavila izraelská státní agentura sociálního zabezpečení Bituah Leumi a o nichž 15. prosince informovala agentura AFP (Agence France-Presse). Ten uváděl celkem 1 139 mrtvých v důsledku útoku Hamásu, z toho 695 izraelských civilistů, 373 příslušníků bezpečnostních složek a 71 cizinců. Agentura AFP uvedla 1. února na základě nových izraelských údajů revidovaný celkový počet 1163, který zahrnoval i 20 rukojmích, o nichž je známo, že od té doby zemřeli v Gaze.



Tyto údaje přesvědčivě vyvracejí povídačky o sťatých dětech, dětech pečených v troubě, dětech pověšených na prádelní šňůře, dětech vytržených z lůna matek a ubodaných, které byly hojně uváděny jako fakta v západním tisku a propagovány politiky, jako je Biden a americký ministr zahraničí Anthony Blinken. Takové příběhy výrazně přispěly k podpoře Izraele v prvních týdnech jeho odvetného útoku na Gazu.



Golan Vach, šéf armádní pátrací a záchranné jednotky, vyprávěl, jak "osobně" převážel "bezhlavé dítě" nalezené v náručí mrtvé matky v kibucu Be'eri. V seznamu zabitých v Be'eri, který zveřejnila Bituah Leumi, se však objevuje pouze jedno dítě, desetiměsíční Mila Cohenová, a to bylo zastřeleno (nikoliv bez hlavy). Izraelská vláda 10. října tvrdila, že v kibucu Kfar Aza bylo zavražděno "čtyřicet nemluvňat", ale Bituah Leumi uvádí celkem 46 zabitých civilistů ve Kfar Aze, z nichž nejmladšímu bylo 14 let.



Úplné odhalení těchto a dalších výmyslů lze nalézt na webových stránkách The Grayzone, Haaretz, Mondoweiss a Electronic Intifada, takže zde nemusím uvádět více.



Ve skutečnosti bylo podle údajů Bituah Leumi 7. října v Izraeli zabito celkem 36 dětí, z nichž dvacet bylo mladších 15 let a deset jich zemřelo při raketových útocích. Pouze dvě z nich byli kojenci. Tři děti ve věku od dvou do šesti let byly zabity ve svém domě v kibucu Nir Oz a dva bratři ve věku pět a osm let zahynuli v autě se svými rodiči, když vjeli do křížové palby IDF a Hamásu.



Ačkoli všechna tato úmrtí je třeba oplakávat - stejně jako 12 400 palestinských dětí, které Izrael zabil mezi 8. říjnem a 20. únorem v Gaze - zdá se, že spadají do kategorie toho, co Joe Biden při omlouvání smrti nevinných v Gaze nazval "cenou za vedení války", a nikoli připomínkou "nejhoršího pustošení ISIS".



Na druhou stranu by někdo mohl považovat za jednoznačný zločin proti lidskosti to, že Izrael bezcitně nechal zemřít předčasně narozené děti poté, co IDF zaútočily na dětskou nemocnici Al-Nasr a donutily zdravotnický personál k odchodu. Mohli bychom se také zamyslet nad dvanáctiletou Sidrou Hassounovou, která po předchozím izraelském útoku na Rafáh zůstala viset mrtvá na zdi a z jejích nohou zbyly jen stuhy masa.



Hasbara



Jedním z nejkreativnějších šiřitelů příběhů o zvěrstvech byl Yossi Landau, jižní velitel ZAKA, izraelské náboženské dobrovolnické organizace, která shromažďuje těla a jejich části z míst útoků a katastrof.



Dobrovolníci ZAKA jsou v západních médiích často mylně označováni jako "pracovníci první pomoci", což je však zavádějící. ZAKA se stará o řádné pohřbení mrtvých podle judaistického rituálu a - což je v tomto kontextu velmi důležité - její dobrovolníci nemají žádné forenzní vzdělání. Ve skutečnosti se aktivně staví proti provádění pitev nebo jiných forenzních postupů, které považují za zneuctění mrtvých, přestože jsou často nutné ke spolehlivému zjištění příčiny smrti (nebo fyzických důkazů znásilnění).



Landau je jediným zdrojem hrůzného příběhu, který obletěl svět a který Anthony Blinken zopakoval 31. října před senátním výborem pro rozpočtové prostředky:



Chlapec a dívka, šest a osm let, a jejich rodiče u snídaně. Otec s vypíchnutým okem před očima svých dětí. Matka s uříznutým prsem. Dívka má amputovanou nohu. Chlapci uříznuté prsty před popravou. A pak si jejich kati sedli a dali si jídlo. To je to, čím se tato společnost zabývá, a žádný národ by to nemohl tolerovat.



Pro tento hrůzný příběh neexistuje jediný potvrzující důkaz. A seznam Bituah Leumi neobsahuje žádné sourozence ve věku 6 až 8 let zaznamenané jako zabité v Be'eri.



Vyšetřování zveřejněné 31. ledna v Haaretzu podrobně popisuje, jak "Zaka v rámci snahy o mediální zviditelnění šířil zprávy o zvěrstvech, která se nikdy nestala, zveřejňoval citlivé a grafické fotografie a na místě jednal neprofesionálně".



Od 7. října ZAKA úzce spolupracovala s Národní centrálou Hasbara v kanceláři izraelského premiéra. Hasbara je hebrejský termín, který znamená "vysvětlování" nebo "veřejná diplomacie", ale v tomto případě je výstižněji překládán jako vládní propaganda.



Na setkání s dobrovolníky ZAKA 23. listopadu jim Netanjahu řekl:



Tohle jsou silné příběhy a my jsme ve velkém boji. Tento boj v tuto chvíli neskončí ... potřebujeme získat čas, který získáme také tím, že se obrátíme na světové vůdce a na veřejné mínění. Máte důležitou úlohu při ovlivňování veřejného mínění, které ovlivňuje i vedoucí představitele.



Demografické údaje o mrtvých



Rétorika politiků a západních mainstreamových médií se neúnavně snažila vytvořit dojem, že hlavními cíli útoku Hamásu byly nevinné, civilní oběti - zejména kojenci, děti, ženy a starší lidé. Zpráva Tamsin Westlakeové pro Action on Armed Violence, která pracuje s dřívějším seznamem obětí zveřejněným 19. října deníkem Haaretz, vykresluje podstatně jiný obraz.



"Z celkového počtu 1 004 obětí, jejichž pohlaví bylo zjištěno, bylo 735 (73,4 %) ... mužů a 278 (26,6 %) žen." Genderová nerovnováha byla ještě výraznější u obětí patřících k armádě (298, tj. 77,6 procenta mužů, ku 38, tj. 11,8 procenta žen) a policii (86,44 procenta mužů, 4,72 procenta žen).



Mezi mrtvými bylo 29 dětí mladších 18 let a 57 osob starších 61 let, které dohromady tvořily necelých sedm procent z celkového počtu. Zdaleka nejpočetnější kategorie obětí ze 7. října spadala do věkové skupiny 18-25 let (447 osob), následovaná 26-40letými (226 osob).



Tento věkový a genderový profil obětí je přesným opakem toho, co bychom očekávali při poslechu Netanjahua a Bidena, četbě Daily Expressu nebo New York Times či sledování ABC, BBC, CBC nebo CNN.



Vysoký počet obětí ve věku 18 až 25 let zahrnuje mnoho zabitých na hudebním festivalu Nova (332, údaj byl později revidován směrem nahoru na 364). Jak však Westlake upozorňuje: "Jedním z důvodů, proč je počet obětí ve věku 18-25 let ve srovnání s ostatními kategoriemi velký, je skutečnost, že většina osob v tomto věkovém rozmezí sloužila v armádě - 258 ze 447."





I když 7. října zemřelo více civilistů než vojáků, je hrubě zavádějící tvrdit, že oběti byli "většinou civilisté". Podle údajů Bituah Leumi tvořili třetinu (32,75 %) obětí příslušníci IDF, policie nebo bezpečnostní stráže. Nejednalo se o "nevinné civilisty". Byli to bojovníci.





Mnohé však také nasvědčuje tomu, že mnoho úmrtí civilistů, mimo jiné na hudebním festivalu Nova a v kibucu Be'eri - místech s nejhoršími počty obětí - bylo důsledkem "palbyh do vlastnich řad" od IDF. O tom se dobře rozepsaly Mondoweiss, Electronic Intifada a Middle East Eye, takže zde uvedu jen několik příkladů.

Vyprávění Poratové potvrzuje druhý přeživší, Hadas Dagan, a také brigádní generál Barak Hiram, který velel jednotkám IDF. Hiram chtěl, aby se situace vyřešila do soumraku. Poté, co bojovníci Hamasu vypálili RPG, nařídil veliteli tanku: "Vyjednávání skončilo. Vnikněte dovnitř i za cenu civilních obětí."





Izraelský brigádní generál Barak Hiram, který vydal rozkaz k zabití Liel a zapálení domu, byl následně pokárán za to, že bez řádného povolení nařídil demolici budovy na univerzitě Israa ve městě Gaza. V současné době se o něm uvažuje jako o kandidátovi na post vojenského tajemníka Benjamina Netanjahua.





Pro operátory dronů nebo piloty Apache bylo obtížné, ne-li nemožné, rozlišit mezi infiltrátory z Gazy a civilisty. Jeden z pilotů se přiznal: "Zjistil jsem, že mám dilema, na co střílet, protože je jich tolik."





Masový Hannibal

Právě ty Izrael využil pro tvrzení o "upalování lidí zaživa" ze strany Hamásu, které se stalo tak ústředním prvkem jeho narativu o palestinské bestialitě.





Existuje také mnoho obvinění ze sexuálního násilí vůči palestinským vězňům - z nichž mnozí jsou drženi v izraelských věznicích bez obvinění -, ale těm se v západních médiích věnuje mnohem méně pozornosti. Jak tato obvinění, tak obvinění proti Hamásu naléhavě potřebují nezávislé vyšetřování, než bude možné vyvodit nějaké pevné závěry.





Nicméně narativ, který Izrael mobilizoval, aby upevnil celosvětovou podporu pro svou odvetu v Gaze, se opíral méně o válečné zločiny, které byly 7. října skutečně spáchány, než o ty, které spáchány nebyly. To, čeho jsme byli svědky, je triumfem hasbary.





Derek Sayer je emeritním profesorem na kanadské University of Alberta a členem Kanadské královské společnosti. Jeho nejnovější kniha Pohlednice z Absurdistánu: Praha na konci dějin, získala v roce 2023 Kanadskou židovskou literární cenu za vědeckou práci a stala se finalistou ceny PROSE Award asociace amerických nakladatelů v oboru evropských dějin.







Není pochyb o tom, že Hamás 7. října chladnokrevně zavraždil velké množství civilistů. Mnoho z nich bylo zastřeleno, často z bezprostřední blízkosti. Někteří uhořeli, když bojovníci Hamásu zapálili jejich domy, aby je vykouřili z bezpečných místností. Jiní zemřeli, když Hamás hodil ruční granáty do protileteckých krytů, v nichž se ukrývali.V kibucu Be'eri, hlásil fotograf Quique Kierszenbaum, "byla ničena budova za budovou ... zdi se proměnily v betonové trosky z míst, kde izraelské tanky odstřelovaly bojovníky Hamásu v místech, kde se ukrývali". Tuval Escapa, člen bezpečnostního týmu Be'eri, řekl listu Haaretz, že "velitelé v terénu činili obtížná rozhodnutí - včetně ostřelování domů jejich obyvateli, aby zlikvidovali teroristy spolu s rukojmími".Poté, co mu byly ukázány záběry destrukce v Be'eri a Kfar Aza pro vynikající dokumentární film Al-Džazíry 7. října - dosud nejúplnější a nejlépe prozkoumané vyšetřování -, dospěl britský vojenský expert Chris Cobb-Smith k závěru, že "tak katastrofální poškození konstrukcí zjevně nebylo způsobeno zřícením konstrukce v důsledku požáru" a že by bylo "způsobeno nějakým systémem těžkých zbraní během boje".Bojovníci Hamásu měli u sebe pouze lehké zbraně - hlavně útočné pušky a granátomety (RPG). Takový druh a rozsah škod, jak potvrzují i další analýzy, mohla způsobit pouze palba z tanků, bezpilotních letounů nebo vrtulníků Apache, kterými disponují pouze IDF.Totéž platí o velkém množství vypálených automobilů na hudebním festivalu Nova, které poskytly jedny z nejstrašidelnějších obrazů hrůz tohoto dne. Jak říká Jonathan Cook: "Ohořelá auta nahromaděná jako vizuální znak sadismu Hamásu jsou ve skutečnosti důkazem v lepším případě neschopnosti Izraele, v horším případě jeho krutosti."Čtyřiačtyřicetiletá matka tří dětí Yasmin Poratová utekla se svým partnerem z festivalu Nova do kibucu Be'eri, a byla zajata a držena spolu s dalšími 11 rukojmími v domě obsazeném 40 bojovníky Hamásu. "Chovali se k nám velmi lidsky," říká, "protože jejich cílem bylo unést nás do Gazy. Ne nás zavraždit."Po dvou hodinách dorazily izraelské bezpečnostní síly. Došlo k prudké přestřelce, během níž se jeden z bojovníků Hamásu vzdal a vzal s sebou Poratovou z domu jako živý štít.Boje trvaly až do půl deváté, kdy:Všichni [tj. IDF] byli zlikvidováni, včetně rukojmích. Po šílené křížové palbě byly do domu vystřeleny dva tankové granáty ... A v tu chvíli byli všichni zabiti. Bylo ticho, až na jednoho přeživšího, který vyšel ze zahrady, Hadase.Mezi oběťmi byla i dvanáctiletá dvojčata Liel a Yanai Hetzroniovi, na jejichž křik o pomoc Daganová podle svých slov nikdy nezapomene.Liel Hetzroniová, hezká malá dívka, se stala plakátovým dítětem hasbary. Bývalý premiér Naftali Bennett 14. listopadu napsal na Twitter:Bennettovo tvrzení zopakovaly Jewish Chronicle a Lucy Manningová z BBC.Izraelský zpravodajský server Ynet uvedl, že bojovníci Hamásu "je všechny zavraždili. Poté dům zapálili".Podrobný popis událostí ze 7. října od izraelských vojenských zpravodajů Ronena Bergmana a Yoava Zituna byl zveřejněn ve víkendové příloze deníku Yedioth Ahronoth 7 Days 12. ledna 2024 a přeložen časopisem Electronic Intifada 20. ledna. Je to nepříjemné čtení:V 8:10, kdy byla většina izraelských pozorovacích a komunikačních systémů vyřazena Hamásem, bylo operátorům bezpilotních letounů (dronů) Zik řečeno: "Máte oprávnění střílet podle libosti." A tak se stalo.Když v 8:30 jediné dva vrtulníky Apache, které se tehdy nacházely ve vzduchu v obálce Gazy, spatřily "obrovskou řeku lidských bytostí, proudící mezerami [v plotě] směrem k osadám na jihu", velitel letky podplukovník A nařídil vzlétnout dalším vrtulníkům s instrukcí "Střílejte na každého, kdo naruší náš prostor, aniž byste [čekali na] povolení"."Dvacet osm stíhacích vrtulníků vystřílelo v průběhu dne všechnu munici, kterou měly v břiše, při obnovených ztečích za účelem přezbrojení," napsal Zitun v dřívějším článku.Řeč je o stovkách minometů s 30milimetrovým kanónem (každý minomet je jako ruční granát) a raketách Hellfire. Frekvence palby na tisíce teroristů byla zpočátku obrovská a teprve v určitém okamžiku začali piloti své útoky zpomalovat a pečlivě vybírat cíle."V poledne," tvrdí Bergman a Zitun, "daly IDF pokyn všem svým bojovým jednotkám, aby v praxi provedly Hannibalovu směrnici, ačkoli tak učinily bez výslovného uvedení tohoto názvu." Hannibalova směrnice, která byla poprvé přijata v roce 1986, říká, že je lepší, aby byli izraelští vojáci zabiti, než zajati.Instrukce měla "za každou cenu" zastavit jakýkoli pokus teroristů Hamásu o návrat do Gazy ... primárním cílem bylo zastavit ústup operativců Nuchby [Hamásu]. A pokud by s sebou vzali zajatce jako rukojmí, pak tak učinit i za cenu ohrožení či poškození životů civilistů v regionu, včetně samotných zajatců.Podplukovník izraelského letectva v záloze Nof Erez to v rozhovoru pro deník Haaretz popsal jako "masový Hannibal".V oblasti mezi osadami a plotem bylo později nalezeno asi 1000 těl a 70 vozidel zničených palbou z vrtulníků, tanků nebo bezpilotních letounů, přičemž v mnoha případech shořeli všichni cestující - ať už vetřelci z Gazy, nebo izraelští rukojmí, kteří tam byli zajati.Zdá se být nade vší pochybnost, že značný počet obětí útoku Hamásu ze 7. října nebyl "chladnokrevně zavražděn", ale byl zabit přátelskou palbou IDF.Důležitý je nejen jejich počet - ten se nikdy s jistotou nedozvíme - ale i způsob jejich smrti.Většina z těch, kteří uhořeli, a zejména ti, jejichž ostatky, jako ostatky Liel Hetzroni, byly tak těžce popáleny, že je nebylo možné poznat, byli s největší pravděpodobností zabiti nikoli Hamásem, ale palbou tanků, vrtulníků nebo bezpilotních letounů IDF.Pokud existuje nějaká záležitost, která naklonila podporu Izraeli stejně jako obvinění z upalování lidí zaživa, pak je to tvrzení, že Hamás používal znásilnění jako válečnou zbraň.Zjistit pravdu v tomto případě není zdaleka jednoduché. Neexistuje téměř žádný vizuální nebo forenzní důkaz o tom, že by 7. října docházelo k systematickému znásilňování, a nikdo, kdo znásilnění přežil, se nepřihlásil, aby vyprávěl svůj příběh. To možná není překvapivé, vzhledem k tomu, že - kromě obvyklé pochopitelné neochoty obětí znásilnění kdekoli na světě - oběti v tomto případě možná nepřežily, ale byly zavražděny.K dnešnímu dni existuje pouze jedna výpověď izraelské ženy, která osobně zažila sexuální násilí ze strany Hamásu. Propuštěná rukojmí, právnička Amit Soussana, sdělila 26. března deníku New York Times, že ji její strážce nutil, aby na něm vykonala blíže nespecifikovaný sexuální akt, když byla držena v zajetí v bytě v Gaze. Její výpověď je jistě více než věrohodná, ale nevypovídá o tom, co se stalo v Izraeli za zcela odlišných okolností 7. října.Nejobsáhleji (a nejvlivněji) o obviněních ze sexuálního násilí informoval deník New York Times v článku "Výkřiky beze slov: Jak Hamás 7. října využil sexuální násilí jako zbraň", který byl zveřejněn 28. prosince a jehož autory jsou Jeffrey Gettleman, Anat Schwartzová a Adam Sella. Tento mimořádně názorný popis hrůzného sexuálního násilí a mrzačení vyvolal šokující vlnu, ale brzy byl široce zpochybněn.Kromě jiných problémů byla vyvrácena klíčová svědectví, o něž se opíraly děsivější příběhy o sexuálním násilí, včetně svědectví Yossi Landau. Rodina údajné oběti, která byla ústřední postavou příběhu v Timesech, Gal Abdush, popřela, že by byla znásilněna. Izraelská policie uvedla, že nemůže najít žádné očité svědky znásilnění ze 7. října ani spojit výpovědi listu Times s žádnými nezávislými důkazy.Nejhorší je, že hlavní investigativní reportérka filmu "Výkřiky beze slov" Anat Schwartzová, izraelská filmařka a bývalá pracovnice letecké rozvědky, neměla žádné předchozí reportérské zkušenosti. Předtím také (podle svých slov neúmyslně) "lajkovala" příspěvky na sociálních sítích, v nichž vyzývala Izrael, aby "z pásma Gaza udělal jatka... Ti před námi jsou lidská zvířata, která neváhají porušovat minimální pravidla".Schwartzová podle svých slov začala svůj průzkum tím, že obvolala izraelské nemocnice, krizová centra pro znásilnění, zařízení pro zotavení po úrazech a horké linky pro sexuální útoky, ale "bylo jí řečeno, že v žádném z nich nebyly podány žádné stížnosti na sexuální útoky". "Volal vám někdo? Slyšeli jste něco?" žádala vedoucího jihoizraelské horké linky pro sexuální útoky: "Jak je možné, že jste to neslyšeli?". Poté volala lidem v Be'eri a dalších kibucech, na které se zaměřila 7. října, se stejným výsledkem. "Nic. Nebylo tam nic. Nikdo nic neviděl ani neslyšel." Teprve když narazila na tuto zeď, obrátila se na další zdroje, které byly stejně jako Landau až příliš ochotné mluvit.Absence spolehlivých důkazů o sexuálním násilí 7. října však nutně neznamená, že k němu nedošlo. Nejnovější studie, zpráva Pramily Pattenové pro OSN, dospěla k tomuto závěru:Přestože metodologické nedostatky a důkazní nouze této zprávy (kterých si je Pattenová vědoma a které v textu přiznává) byly podrobeny ostré kritice, domnívám se, že tento závěr není nevěrohodný - zejména když vezmeme v úvahu skutečnost, že tisíce ozbrojených i neozbrojených civilistů zaplavily plot poté, co jej prolomily elitní jednotky Hamásu Nuchba. Znásilňování je ve válce běžné a zpráva Pattenové poskytuje dostatek důvodů domnívat se, že 7. říjen nebyl výjimkou.Pattenová dále uvádí, že její tým nebyl schopen zjistit "celkový rozsah, dosah a konkrétní přičitatelnost těchto činů" - tj. zda je má na svědomí Hamás, nebo jiní - což "by vyžadovalo komplexní vyšetřování kompetentními orgány". Důkaz o systematickém, masovém znásilňování ze strany Hamásu jako válečné zbraně zůstává neprokázaný.Ať už zahynulo kolikkoli lidí, útok Hamásu na Izrael ze 7. října sám o sobě nebyl válečným zločinem. OSN považuje Gazu od roku 1967 za okupovanou Izraelem a podle mezinárodního práva má okupované obyvatelstvo právo na sebeobranu, včetně ozbrojeného odporu. Útoky bojovníků odporu na vojenské cíle nejsou v rozporu s mezinárodním právem a lze očekávat, že dojde k úmrtí některých civilistů jako vedlejším škodám.To neznamená, že při útoku Hamásu nebyly spáchány žádné válečné zločiny. Právo na odpor "podléhá pravidlům mezinárodního humanitárního práva, včetně dodržování zásady rozlišování mezi civilisty a bojovníky".O tom, že bojovníci Hamásu záměrně masakrovali neozbrojené civilisty, existuje mnoho důkazů, v neposlední řadě z jejich vlastních videozáznamů z čelních kamer a autokamer. Zvěrstev, včetně sexuálního násilí, se mohli dopouštět i příslušníci dalších palestinských milicí a gazanští civilisté, kteří následovali Hamás přes plot. Braní rukojmí je v rozporu s mezinárodním právem (ačkoli Palestinci by namítli, že Izrael drží tisíce jejich lidí jako rukojmí ve svých věznicích na základě "správního práva", bez obvinění nebo soudu).Ať už je spáchal kdokoli, jedná se nepochybně o válečné zločiny, které je třeba jako takové odsoudit. Pokud se ukáže, že terorismus proti civilistům byl záměrnou strategií schválenou veliteli Hamásu, na rozdíl od neukázněných činů bojovníků nebo jiných osob na místě, konečná odpovědnost leží na nich.Co zůstane z izraelského narativu o 7. říjnu poté, co pomineme výmysly a opravíme výmysly hasbary?Černý sabat zůstává, slovy Joea Bidena, "nejhorším zvěrstvem spáchaným na židovském národě během jediného dne od holokaustu". Jiná věc je, zda jej lze rozumně srovnávat s holokaustem - nebo v jiné Netanjahuově oblíbené analogii s ISIS - co do brutality, rozsahu nebo skutečné hrozby, kterou představuje pro přežití Izraele.Holokaust byl industrializovanou genocidou, prováděnou po několik let rozsáhlým vojenským a byrokratickým státním aparátem, který zabil šest milionů židovských civilistů (a několik milionů dalších). Hamás je nestátní subjekt, který operuje na obléhaném a blokovaném území, má omezené zdroje a zbraně a čelí státu s jadernými zbraněmi. Považovat je za jakkoli srovnatelné hrozby je zjevně absurdní. Hamás si možná přeje zahnat všechny Židy do moře (ačkoli od roku 2017 je podle záznamů otevřený řešení dvou států v hranicích z roku 1967), ale nemá k tomu žádné kapacity.Hamas se 7. října dopustil nepochybných válečných zločinů. Nic z toho, co jeho bojovníci dosud prokazatelně spáchali, se však nepřibližuje litanii "zločinů nevýslovné krutosti ... jako jsou masové popravy, sexuální otroctví, znásilňování a další formy sexuálního a genderového násilí, mučení, mrzačení, verbování a nucený nábor dětí a pronásledování etnických a náboženských menšin, nemluvě o bezohledném ničení kulturního majetku", jak je uvádí Mezinárodní trestní soud.A co víc, možná i kdyby se Hamás skutečně dopustil všech zvěrstev podobných zvěrstvům ISIS, z nichž je obviňován, neospravedlňovalo by to kolektivní trestání palestinských civilistů v Gaze ze strany Izraele, a to ani z hlediska morálky, ani z hlediska mezinárodního práva.Mezinárodní společenství by spíše mělo provést srovnání s nekonečně většími hrůzami, které Izrael v Gaze od 7. října napáchal a na jejichž legitimizaci a umožnění sehrálo nezanedbatelnou roli jeho vyprávění o černém sabatu - fraška z třešničkami vybraných faktů, polopravd, výmyslů a lží.A USA?Ve své zprávě Radě OSN pro lidská práva nazvané "Anatomie genocidy", vydané 25. března, shrnula tyto hrůzy zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albanese:Matthew Miller, mluvčí amerického ministerstva zahraničí, Albanese samozřejmě okamžitě očernil jako "antisemitu".Mezitím Bidenova administrativa v tichosti schválila nový balík zbraní pro Izrael v hodnotě 2,5 miliardy dolarů, včetně 1800 dvoutisícových bomb MK84 - jedna z nich dokáže zdemolovat celý městský blok, a proto je "západní armády už téměř nikdy nepoužívají v hustě obydlených lokalitách kvůli riziku civilních obětí".Opravdu tedy červená linie, to je co říct.