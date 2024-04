"Toto není normální válka": Lékaři svědčí, že izraelští ostřelovači v Gaze střílí na děti

2. 4. 2024

Izraelská armáda "zcela odmítá" obvinění, že by její vojáci úmyslně stříleli na některého z tisíců civilistů zabitých při izraelské ofenzívě, jednotliví vojáci však sdělili listu Haaretz, že izraelská armáda astřílí kohokoliv, kdo vstoupí do nijak nevyhlášených, tajných "bojových zón"



Doktorka Fozia Alviová obcházela poslední den svého působení v poničené evropské veřejné nemocnici na jihu Gazy jednotku intenzivní péče, když se zastavila u dvou mladých příchozích se zraněním v obličeji a dýchacími trubičkami v průdušnici. .



"Zeptali jsme se sestry, jaká je historie? Řekla, že je přivezli před několika hodinami. Měli zásah do mozku od odstřelovače. Bylo jim sedm nebo osm let," řekla.



"Nebyly schopné mluvit, ochrnuly. Nebyli jediní. Viděla jsem i malé děti s přímými ranami od odstřelovače do hlavy i do hrudníku. Nebyli to bojovníci, byly to malé děti," řekla Alvi.



Podle palestinského ministerstva zdravotnictví tvoří děti více než třetinu z více než 32 000 lidí zabitých při několikaměsíčním izraelském útoku na Gazu. Další desítky tisíc mladých lidí utrpěly těžká zranění, včetně amputací.



Devět lékařů poskytlo deníku Guardian svědectví o tom, jak letos pracovali v nemocnicích v Gaze, všichni až na jednoho z nich byli zahraniční dobrovolníci. Jejich společné hodnocení je, že většina mrtvých a zraněných dětí, které ošetřovali, byla zasažena šrapnely nebo popálena během rozsáhlého izraelského bombardování obytných čtvrtí, které v některých případech vyhladilo celé rodiny. Jiné zabily nebo zranily zřícené budovy a další se pohřešují pod troskami.



Lékaři však také hlásili, že ošetřovali nepřetržitý proud dětí, starších lidí a dalších osob, které zjevně nebyly účastníky bojů, s jednotlivými střelnými zraněními hlavy nebo hrudníku.



Někteří lékaři uvedli, že podle typu a místa zranění a podle výpovědí Palestinců, kteří do nemocnice přivedli děti, se domnívají, že oběti byly přímo cílem izraelských jednotek.



Jiní lékaři uvedli, že neznají okolnosti střelby, ale že jsou hluboce znepokojeni počtem dětí, které byly těžce zraněny nebo zabity jediným výstřelem, někdy kulkami velké ráže, jež způsobily rozsáhlá poškození mladých těl.



V polovině února skupina expertů OSN obvinila izraelskou armádu, že se zaměřuje na palestinské civilisty, kteří zjevně nejsou bojovníky, včetně dětí, když hledají úkryt.



"Jsme šokováni zprávami o záměrném cílení a mimosoudním zabíjení palestinských žen a dětí v místech, kde hledaly útočiště, nebo při útěku. Některé z nich údajně držely bílé kusy látky, když je izraelská armáda nebo přidružené síly zabily," uvedla skupina.



Guardian sdílel popisy a snímky střelných zranění, která utrpělo osm dětí, s vojenskými experty a soudními patology. Ti uvedli, že je obtížné přesvědčivě určit okolnosti střelby pouze na základě popisů a fotografií, ačkoli v některých případech byli schopni identifikovat munici použitou izraelskou armádou.



Výpovědi očitých svědků a videozáznamy zřejmě potvrzují tvrzení, že izraelští vojáci stříleli na civilisty, včetně dětí, mimo boj s Hamásem nebo jinými ozbrojenými skupinami. V některých případech svědci popisují, že se dostali pod palbu, zatímco mávali bílými vlajkami. Deník Haaretz v sobotu uvedl, že Izrael běžně střílí na civilisty v oblastech, které jeho armáda vyhlásila za "bojovou zónu".



Izraelské obranné síly (IDF) nasazují odstřelovače - nebo ostrostřelce, jak je armáda nazývá - během bojových operací, často jako součást elitních jednotek. Podle vlastní definice armády jsou vycvičeni k "zaměřování a likvidaci obzvláště obtížných teroristických hrozeb".



Izraelské a zahraniční skupiny pro lidská práva zdokumentovaly dlouhou historii ostřelovačů střílejících na neozbrojené Palestince, včetně dětí, v Gaze a na Západním břehu Jordánu.

Palestinci v Gaze také hlásí děsivou novinku poslední války v Gaze - ozbrojené drony schopné vznášet se nad ulicemi a zabíjet jednotlivce. Některé z těchto bezpilotních letounů, nazývané kvadrokoptéry, jsou používány jako dálkově ovládané odstřelovače, které jsou podle Palestinců používány ke střelbě na civilisty.



IDF uvedly, že "zcela odmítají" obvinění, že jejich odstřelovači záměrně střílejí na civilisty. Dodaly, že se nemůže zabývat jednotlivými střelbami "bez souřadnic incidentů".



"IDF se zaměřují pouze na teroristy a vojenské cíle. V příkrém rozporu s úmyslnými útoky Hamásu na izraelské civilisty, včetně mužů, žen a dětí, se IDF řídí mezinárodním právem a přijímá proveditelná opatření ke zmírnění škod na civilním obyvatelstvu," uvedla.



Lékaři tvrdí něco jiného.



Doktorka Vanita Guptaová, lékařka intenzivní péče v newyorské nemocnici, pracovala v lednu jako dobrovolnice v evropské nemocnici v Gaze. Jednoho rána přišly v rychlém sledu tři těžce zraněné děti. Jejich rodiny Guptové řekly, že děti byly spolu na ulici, když se dostaly pod palbu, a že v oblasti nedošlo k žádné další střelbě. Řekla, že ve stejnou dobu a ze stejného místa nebyli do nemocnice přivezeni žádní zranění dospělí.



"U jednoho dítěte jsem viděla, že má průstřel hlavy. Dělali resuscitaci pětileté nebo šestileté holčičce, která zřejmě zemřela," řekla Guptaová.



"Byla tam ještě jedna holčička přibližně stejného věku. Na její hlavě jsem viděla průstřel. Byl tam její otec, plakal a ptal se mě: 'Můžete ji zachránit? Je to moje jediné dítě."



Gupta uvedl, že třetí malé dítě mělo také průstřel hlavy a bylo posláno na CT vyšetření.



"Neurochirurg se podíval a řekl: 'Není žádná naděje'. Bylo vidět, že kulka prošla hlavou. Nevím, kolik mu bylo let, ale bylo malé," řekla.



Rodinní příslušníci Guptové řekli, že izraelská armáda se z oblasti vzdálené asi čtyři kilometry od nemocnice stáhla.



"Říkali, že se lidé začali vracet do svých domovů, protože armáda odešla. Ale odstřelovači zůstali dál. Rodiny říkaly, že stříleli na děti," řekla.



Lékaři, kteří pracovali v Násirově nemocnici na jihu Gazy, uvedli, že zřejmě cílená izraelská palba zabila v prvních týdnech letošního roku více než dvě desítky lidí včetně dětí, kteří do nemocnice vstupovali nebo ji opouštěli.



Mezi oběťmi byla i čtrnáctiletá Ruwa Qdeihová. Podle lékařů byla zastřelena před nemocnicí v Chán Júnisu, když šla pro vodu. Uvedli, že v oblasti v té době neprobíhaly žádné boje a že byla zabita jediným výstřelem a poté byli zastřeleni i muži, kteří šli vyzvednout její tělo.



Ve městě Gaza byl před svým domem zastřelen tříletý Emad Abu al-Qura, který šel koupit ovoce se svým bratrancem Hadeelem, dvacetiletým studentem medicíny, který byl rovněž zabit. Rodina uvedla, že se stali terčem izraelského odstřelovače.



Na videozáznamu, na němž dvojice leží společně na ulici, je vidět, že Emad po prvním zásahu ještě žije a snaží se zvednout hlavu. Další střely dopadají na zem nedaleko, včetně jedné, která zasáhne prkno vedle Emada. Podle chlapcovy matky byl poté zasažen znovu a tentokrát zabit.



Hadeelův otec Haroon střelbu viděl.



"Cílení na civilisty je zcela jasné. Je to úmyslné přímé zacílení zaměřené na zabíjení civilistů bezdůvodně, aniž by došlo k jakýmkoli akcím, aniž by existoval jakýkoli odpor. Úmyslně zabili Hadeela a Emada," řekl pro Al-Džazíru.



Podle organizace Euro-Med Human Rights Monitor se sídlem v Ženevě patří mezi další mladé oběti čtrnáctiletý Nahedh Barbakh, který byl zasažen palbou odstřelovačů spolu se svým dvacetiletým bratrem Ramezem, když koncem ledna následovali rozkaz izraelské armády evakuovat oblast západně od Chán Júnisu.



Podle svědka, se kterým hovořil Euro-Med Monitor, nesl Nahedh bílou vlajku, aby vedl cestu pro svou rodinu, ale poté, co ušel jen několik kroků od domu, byl zasažen kulkou do nohy. Když se teenager pokusil vrátit domů, byl střelen do zad a hlavy, uvedl svědek.



Ramez byl střelen do srdce, když se snažil zachránit svého bratra.



Rodina se rozhodla, že je příliš nebezpečné těla vyzvedávat, a nakonec z oblasti utekla a nechala bratry stále ležet na ulici. Na poslední fotografii je vidět Ramez natažený přes Nahedhovo tělo, mezi nimiž je zamotaná bílá vlajka.



Svědci uvedli, že střelba přišla ze střechy nedaleké budovy, kterou obsadili izraelští vojáci.



Nová hrozba



V prosinci Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že třináctiletý Amir Odeh byl zabit izraelským dronem v jejím sídle v nemocnici Al-Amal v Chán Júnisu. Rodina sdělila serveru Euro-Med Monitor, že byl zastřelen oknem, když si hrál se svými bratranci v osmém patře budovy, kde hledali úkryt před boji. Zabití bylo obzvláště pozoruhodné, protože jediný výstřel do hrudníku vyšel z typu dronu, který se v boji v Gaze dosud nevyskytoval - kvadrokoptéry, vybavené pistolí, kamerou a reproduktorem. Na rozdíl od některých jiných dronů jsou kvadrokoptéry schopny se vznášet nad svými cíli.



Doktor Thaer Ahmad, chicagský lékař, který dobrovolně pracoval na pohotovosti Násirovy nemocnice, uvedl, že kvadrokoptéry se někdy objevují v rojích a dávají Palestincům rozkazy k vyklizení oblasti.



"Slyšeli jsme neuvěřitelné množství příběhů lidí, kteří se zotavovali ze zranění způsobených těmito kvadrokoptérami střílejícími z oblohy," řekl.



Ahmad uvedl, že jednou dron střelil jednoho z nemocničních lékařů do hlavy, ten však přežil.



Doktor Ahmed Moghrabi na Instagramu popsal "stovky" kvadrokoptér, které se ve třetím únorovém týdnu snesly na Násirovu nemocnici a nařídily lidem, aby opustili areál, načež jich několik zabily. Při jiné příležitosti natočil kvadrokoptéry, jak dávají Palestincům pokyny k opuštění oblasti.



Ačkoli izraelská armáda již dříve nasadila kvadrokoptéry ke sběru zpravodajských informací, je to zřejmě poprvé, co byly proti Palestincům použity verze dronů schopné střílet ze zbraní.



Profesor Ghassan Abu-Sittah, britsko-palestinský chirurg, který byl nedávno zvolen rektorem Glasgowské univerzity, řekl levicovému izraelsko-palestinskému zpravodajskému webu Mondoweiss, že při práci v nemocnici Al-Ahli ve městě Gaza "jsme dostávali spoustu lidí postřelených těmito kvadrokoptérami, těmito drony, které mají připojené odstřelovací zbraně".



Abu-Sittah, který operoval Palestince zraněné izraelskými ostřelovači při návštěvách Gazy v předchozích letech, popsal, že kvadrokoptéry střílely "jednotlivými výstřely s vysokou rychlostí".



"Obdrželi jsme více než 20 střelných zranění hrudníku a krku vypálených z izraelských kvadrokoptér. Jedná se o nízko letící odstřelovací drony," napsal na Twitteru.



Mezi případy zabití kvadrokoptérou, které zdokumentoval Euro-Med Monitor, patří dvě děti zastřelené 21. ledna, kdy drony zahájily palbu na univerzitu al-Aksá poblíž Chán Júnisu, kde se ukrývaly tisíce vysídlených Palestinců. Následující měsíc zastřelil dron před jeho stanem v táboře pro vysídlené osoby v Rafáhu sedmnáctiletého Elyase Abu Jamu, který měl podle rodiny mentální a fyzické postižení. Euro-Med Monitor uvedl, že ve stejný den zabil kvadrokoptéra šestnáctiletého Mahmúda al-Assara a jeho jednadvacetiletou sestru Asmu.



Thaer Ahmad strávil v lednu tři týdny v Násirově nemocnici jako dobrovolník lékařské charitativní organizace MedGlobal. Obvykle pracuje v traumacentru v jižní části Chicaga, kde se pravidelně zabývá střelnými zraněními.



"Během tří týdnů, které jsem strávil v Násiru, jsem provedl více úrazových zákroků na dětských pacientech než za celých deset let své praxe v USA," řekl.



Lékař uvedl, že ošetřil pět dětí, o kterých se domnívá, že byly postřeleny odstřelovači, a umístění kulek naznačuje, že nebyly zasaženy náhodně, ale cíleně.



"Většinou byly střeleny do hrudníku, do oblasti hrudníku, některé do břicha. Jeden chlapec byl postřelen do obličeje. V důsledku toho měl roztříštěnou čelist. Byly tam dvě děti, které byly střeleny do hrudníku, malé, mladší deseti let, které nepřežily. Další dvě, z nichž jedno bylo postřeleno do břicha, přežily. Když jsem odjížděl, stále se zotavovali v nemocnici," řekl.



Ahmad poznamenal, že děti byly často postřeleny "jednou kulkou velké ráže", která mohla způsobit devastující zranění.



Doktor Irfan Galaria, chirurg působící ve Virginii, spal v lednu jako dobrovolník mezi směnami na operačním sále evropské nemocnice. I on viděl děti těžce zraněné kulkami velkého kalibru.



Galaria uvedl, že do nemocnice přišel čtrnáctiletý chlapec, který byl jednou střelen do zad. Když ho chirurgové operovali, našli v chlapcově břiše kulku.



"Měl velké štěstí, protože minula mnoho životně důležitých orgánů, ale seděla mu v břiše," řekl.



Chirurg pořídil fotografii kulky, kterou bývalí vojáci IDF, kteří hovořili s Guardianem, identifikovali jako silný náboj ráže .50, obvykle vystřelovaný z kulometu namontovaného na obrněném vozidle, ačkoli byl používán také v odstřelovačských puškách. Uvedli, že zbraně namontované na vozidlech mají často pokročilé zaměřovací systémy, které jim umožňují zaměřit střely, ale že velké množství nábojů ráže .50 může být vypáleno bez přesného zaměření, takže je obtížné zjistit, zda bylo dítě zaměřeno.



Mezi dalšími náboji nalezenými u mladých Palestinců jsou náboje ráže 5,56 mm, které jsou standardním vybavením všech pěchotních pušek IDF, ale používají je i střelci přidělení ke všem pěchotním jednotkám.



Gupta poskytl deníku Guardian CT snímky dětí se zraněními hlavy. Mezi nimi byl i jeden snímek osmileté dívky, který patolog popsal jako ukazující "střelné zranění hlavy vstupující do pravé strany s průstřelem mozku (pravý mediální spánkový lalok)".



Přestože byli lékaři šokováni počtem dětských obětí, vyjádřili přesvědčení, že střelba je součástí širšího vzorce útoků na palestinské civilisty, včetně starších lidí.



"Drtivá většina lidí, které jsme viděli, nebyli bojovníci," řekl Ahmad. "Byla tam starší žena, která seděla na oslím povozu, když byla zastřelena. Kulka jí uvízla v páteři a byla ochrnutá od pasu dolů a také jí zkolabovala plíce. Bylo jí něco mezi 60 a 70 lety."





Zranění způsobená odstřelovačem byla běžná

"Toto není normální válka. Válka na Ukrajině zabila za dva roky 500 dětí a válka v Gaze zabila za necelých pět měsíců přes 10 000 lidí. Války jsme zažili už dříve, ale tohle je něco, co je temnou skvrnou na našem společném lidství."







Doktor Osaid Alser pomohl zorganizovat skupinu lékařů mimo Gazu, aby na dálku vedli jediného palestinského všeobecného chirurga, který zůstal v Násirově nemocnici a který měl jen omezené zkušenosti."Rány od odstřelovačů byly běžné, stejně jako střelba ze čtyřkoptéry," řekl Alser, který vyrostl v Gaze a nyní žije v Texasu.Lékaři uvedli, že zjevné zásahy odstřelovačů mají na svědomí také četné amputace a dlouhodobá postižení, která jsou u dětí o to horší, že kulka často způsobí větší škody na malých tělech.Alser tvrdil, že střely odstřelovačů je často možné rozlišit."Když jde o odstřelovače, obvykle jde o větší kulku, která způsobuje podstatně větší škody a má větší energii rázové vlny ve srovnání s menší puškou nebo pistolí. Pokud je to odstřelovač, může způsobit amputaci končetiny, protože poškodí cévní strukturu - nervy, kosti, měkké tkáně, všechno," řekl."Dalším vzorem je poranění míchy, když jsou lidé postřeleni doprostřed břicha nebo doprostřed zad. Poranění míchy nemusí být nutně smrtelné, pokud se nejedná o krk, ale může být invalidizující."Alser uvedl, že jeden z jeho starších příbuzných, průkopník zubního lékařství v Gaze, byl mezi zjevnými oběťmi odstřelovače.Doktor Mohammed Al Madhoun se ztratil poté, co v prosinci vyhledal lékařské ošetření chronického onemocnění v charitativní nemocnici západně od města Gazy. Tělo 73letého muže bylo nalezeno nedaleko nemocnice o týden později spolu s tělem jeho pravnuka. Oba byli zastřeleni."Vzor zranění a rozsah poškození kulkou byl značný, a to hlavně způsobené odstřelovačem," řekl Alser, který si prohlédl CT snímky zranění. "Byl zjevně starý. Neočekávali byste, že 73letý člověk bude terčem, že ne?"Lékař uvedl, že mezi případy, které na dálku přezkoumával, byli i další starší lidé, mezi nimi i sedmdesátiletá žena."Byla postřelena odstřelovačem a měla masivní krvácení do hlavy. To se nedá přežít. Zemřela den nebo dva poté," řekl.V říjnu izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil IDF za "nejmorálnější armádu na světě". Izraelská armáda tvrdí, že se řídí doktrínou "čistoty zbraní", která vylučuje, aby vojáci ubližovali "nezúčastněným civilistům".Izraelské a mezinárodní skupiny pro lidská práva však již dlouho svědčí, že neschopnost armády prosazovat své vlastní standardy - a její ochota zakrývat jejich porušování - přispívá k atmosféře beztrestnosti vojáků, kteří se zaměřují na civilisty.)Podle těchto skupin je v této fázi nesmírně obtížné vyčíslit rozsah takové střelby v Gaze, a to i proto, že jejich vlastní zaměstnanci jsou často vysídleni a napadáni. Miranda Clelandová z organizace Defense for Children International Palestine však uvedla, že v průběhu let došlo k "jasnému výskytu případů, kdy izraelské síly zaútočily na palestinské děti smrtící silou v situacích, kdy děti nepředstavovaly pro vojáky žádnou hrozbu"."Na okupovaném Západním břehu izraelští vojáci běžně střílejí děti do hlavy, hrudníku nebo břicha, což jsou všechno oblasti, ze kterých dítě rychle vykrvácí, pokud není okamžitě zabito. Mnohé z těchto dětí izraelské síly zastřelí z velké vzdálenosti, někdy až z 200 metrů, čehož by byl schopen pouze vycvičený vojenský odstřelovač," uvedla.Izraelská skupina Breaking the Silence shromáždila svědectví vojáků IDF z dřívějších konfliktů, kteří uvedli, že stříleli palestinské civilisty jen proto, že byli tam, kde neměli být, i když bylo zřejmé, že se nejedná o bojovníky.Odstřelovači IDF se chlubili, že během téměř dva roky trvajících demonstrací na hranicích Gazy stříleli neozbrojené palestinské demonstranty, včetně mladých lidí, do kolen.Jeden z bývalých odstřelovačů izraelské armády, který si nepřál být jmenován, řekl deníku Guardian, že předpisy IDF o otevřené palbě jsou tak široké, že voják má rozsáhlý prostor pro střelbu na kohokoli, jakmile je oblast prohlášena za bojovou zónu."Problémem jsou předpisy, které umožňují vojákům, kteří chtějí střílet jen na Palestince. Podle mých zkušeností chce většina vojáků, kteří mačkají spoušť, zabít jen ty, kteří by měli být zabiti, ale jsou i tací, kteří považují všechny Araby za nepřítele a najdou si jakýkoli důvod ke střelbě nebo žádný důvod," řekl a dodal, že takové vojáky chrání systém beztrestnosti."I když jsou mimo předpisy, systém je ochrání. Armáda to bude krýt. Ostatní vojáci v jednotce nebudou nic namítat, nebo budou oslavovat dalšího mrtvého Araba. Neexistuje žádná odpovědnost, takže ani ty nejvolnější předpisy nemají skutečný význam."Izraelská skupina pro lidská práva B'Tselem označila předpisy IDF o otevřené střelbě za "nic víc než zdání legality", částečně proto, že jsou "opakovaně porušovány"."Kromě několika málo případů, které se obvykle týkají nízko postavených vojáků, nebyl nikdo postaven před soud za ublížení Palestincům," uvedla skupina.V jednom z nejznámějších případů střelby vojáků na malé děti na okupovaných územích vystřílel v roce 2004 armádní kapitán celý zásobník své automatické pušky do třináctileté palestinské dívky Iman al-Hams poté, co překročila bezpečnostní zónu, přestože nepředstavovala bezprostřední hrozbu a jeho vlastní vojáci mu řekli, že je to "malá holka", která je "k smrti vyděšená". Vojenský soud kapitána zprostil viny.Poté, co byl v roce 2001 v Rafáhu zastřelen jedenáctiletý Chalíl al-Mughrabí, který si hrál fotbal, izraelská organizace na ochranu lidských práv B'Tselem napsala IDF dopis, v němž požadovala vyšetřování.O několik měsíců později úřad generálního advokáta sdělil organizaci B'Tselem, že Chalíla zastřelili vojáci, kteří jednali "zdrženlivě a kontrolovaně", aby rozehnali nepokoje v oblasti. IDF však udělala chybu, když přiložila kopii svého tajného interního vyšetřování, podle něhož se výtržnosti odehrály mnohem dříve a vojáci, kteří na dítě zahájili palbu, se provinili "závažným vybočením ze závazných norem chování".Hlavní vojenský prokurátor, plukovník Einat Ron, pak vylíčil alternativní falešné scénáře, které měly být B'Tselem nabídnuty k zakrytí zločinu.Nedávno byly IDF obviněny ze lži, která měla zakrýt zastřelení palestinské americké novinářky Šírin Abú Aklehové, téměř jistě izraelským odstřelovačem. Armáda nejprve obvinila Palestince a poté lživě tvrdila, že Abu Aklehová se dostala do křížové palby během přestřelky. Její zaměstnavatel, televize Al-Džazíra, předložil videozáznamy, podle nichž k žádné přestřelce nedošlo a na novinářku mířil nejméně jeden izraelský voják.Kanadská lékařka Alviová opustila Gazu ve třetím únorovém týdnu, kdy izraelské síly hrozily pozemním útokem na Rafáh. Alviová založila v USA charitativní organizaci Humanity Auxilium, která pracovala s rohingskými uprchlíky v Bangladéši, vysídlenými Syřany a lidmi, kteří přežili zemětřesení v Turecku.