Vyvraždění sedmi západních humanitárních pracovníků vyvolalo silné globální pobouření. Jenže Izrael už jich zabil víc než dvě stě...

3. 4. 2024

Moderátor, BBC World at One, úterý 2. dubna 2024, 13 hodin: Zabití sedmi humanitárních pracovníků organizace World Central Kitchen v Gaze je pro mocnou izraelskou armádu pokořujícím momentem. Vyplývá to z prohlášení IDF a izraelského premiéra v době, kdy začíná vyšetřování a kdy se rozlévá hněv nad útokem na dobře označený konvoj vozidel s humanitární pomocí, který se vydal na cestu z města Gazy.

Jeden ze snímků. z útoku ukazuje díru proraženou ve střeše obrněného vozu. I přes díru o šířce poloviny vozidla je jasně vidět logo World Central Kitchen. Mezi mrtvými jsou příslušníci mnoha národů, včetně našeho, mezi zabitými je Američan, Kanaďan a Australan, Polák a Palestinec.



Reakce australského premiéra Anthonyho Albanese na zabití Ter Australana byla strohá:

"Je to lidská tragédie, ke které nemělo nikdy dojít. Je to naprosto nepřijatelné a Austrálie bude požadovat plné a řádné zjištění odpovědnosti, jak byste očekávali, za to, jak k tomu mohlo dojít."

Moderátor: Britský ministr zahraničí lord Cameron označil zprávu o leteckém útoku za hluboce znepokojující. Dále uvedl, že je nezbytné, aby humanitární pracovníci byli chráněni a mohli vykonávat svou práci. World Central Kitchen je důležitým aktérem v Gaze. Byla součástí týmu, který přivezl potravinovou pomoc z Kypru. Denně připravuje a distribuuje přibližně půl milionu jídel. Rozsah její práce znamená úzkou koordinaci s Izraelem, jak uvedl Matthew Hollingworth, ředitel Světového potravinového programu pro Palestinu. Vysvětlil to dnes ráno v rozhlasové stanici Radio 4:





"World Central Kitchen je organizace, která oznamovala každý přesun svého personálu a koordinovala, s izraelskou armádou, když se nacházela ve velmi těsné blízkosti frontových linií a přesunů vojsk. Nepochybuji o tom, že to včera také udělali, a je to organizace, která, víte, pracovala na vybudování přístavu přímo na frontové linii a včera ten přístav použíla. Tento tým byl odvážný, skvělý tým, který už není. Přiváželi potravinovou pomoc z toho mola, které postavili, do svých skladů a pak se večer vraceli z toho skladu na svou základnu v Rafáhu. Chci říct, že bude muset proběhnout úplné, velmi rozsáhlé vyšetřování ze strany IDF, co se to stalo."









Moderátor: To vyšetřování už bylo zahájeno, když jsme zahájili vysílání, izraelský premiér Benjamin Netanjahu přiznal, že to byl izraelský úder, který zasáhl konvoj tří aut s humanitární pomocí. Bohužel, řekl, v posledních 24 hodinách došlo k tragickému případu, kdy naše síly neúmyslně, jak řekl, zasáhly nevinné lidi v pásmu Gazy. To se ve válce stává, pokračoval. . Jsme v kontaktu s vládami a uděláme vše pro to, aby se tato věc neopakovala. Již dříve vyjádřil nejhlubší soustrast kontraadmirál Daniel Hagari, mluvčí IDF:





"Incident bude vyšetřen v rámci mechanismu zjišťování a hodnocení skutečností. Nezávislý profesionální a odborný orgán. IDF již několik měsíců úzce spolupracují se Světovou centrální kuchyní a pomáhají jí plnit její ušlechtilé poslání, kterým je pomáhat obyvatelům Gazy dodávat potraviny a humanitární pomoc. WCK také přišla na pomoc Izraelcům po masakru ze 7. října. Byli jednou z prvních nevládních organizací, které sem dorazily. Práce WCK má zásadní význam. Jsou v první linii lidskosti. Přijdeme tomu na kloub a o svá zjištění se transparentně podělíme."









Reportér Jeremy Bowen: "Myslím, že se dívají na ty národnosti, někteří z mrtvých zahraničních humanitárních pracovníků pocházeli z americké, kanadské národnosti, australské, britské, polské. Víte, to jsou země, se kterými chtějí Izraelci zůstat ve velmi dobrých vztazích. Nezapomínejme, že v autě byli i Palestinci, kteří byli zabiti, životně důležité součásti jejich práce, expati na všech těchto místech nemohou pracovat bez místních lidí a také už v posledním půlroce války, myslím, bylo to hodně přes stovku zabitých zaměstnanců OSN zapojených do programu pomoci, místní Palestinci byli zabiti izraelskými vojenskými akcemi, takže to není tak, že by se to nedělo už dříve, a obvinění vůči Izraelcům je, že se nestarají o životy civilistů v Gaze. Je to něco, k čemu se Američané vracejí mnohokrát, mnohokrát. Včetně Joea Bidena. Takže víte, je tu stejně jako detaily této konkrétní epizody. Je tu také něco, o čem se dá mluvit, a to je míra, do jaké si Izraelci vybírají své cíle a zda když vidí, že se něco hýbe, a myslí si, že by to mohlo být podezřelé, tak to zabijí.





Moderátor: Vy jste v kontaktu s izraelskou armádou už mnoho desetiletí. Když se ohlédnete zpět, je to jedna z jejich největších chyb?





Jeremy Bowen: Myslím, že udělali horší chyby než tuto. Byly to epizody, kdy bylo zabito velmi velké množství lidí. Byl jsem například v Libanonu, když Izraelci ostřelovali základnu OSN a zabili více než 100 civilistů, takže kritici a nepřátelé Izraele často říkají, že izraelské ozbrojené síly nedbají na životy civilistů tak, jak by měly. Izraelci se vždycky brání a říkají, ach ano, bráníme je. Dáváme si velký pozor, ale někdy se naši nepřátelé usadí v blízkosti civilistů a ti se, víte, to je hrozná fráze, proto stávají vedlejšími škodami. Teď si myslím, že je tu větší problém ohledně způsobu, jakým se v Gaze používá palebná síla, a samozřejmě,, to se nyní dostalo do centra pozornosti. Protože se to týká nejen cizinců, ale i lidí ze Západu, kteří se podílejí na humanitární operaci. A víte, to je jedna z velkých nespravedlností toho všeho, že pokud se do toho zapojí občané zemí s mocnými vládami, které mají tak blízko k Izraeli, tak se z toho určitě stává úplně jiný druh problému.





Moderátor: To byl náš zahraniční editor Jeremy Bowen.





Nyní se k nám připojuje Jan Egeland, generální tajemník Norské rady pro uprchlíky, jejíž pracovníci působí v Gaze,

Myslím, že znáte World Central Kitchen docela dobře. Můžete nám říct něco o tom, jak významnou roli v Gaze hrají?





Jan Egeland: Ano, sám jsem tam byl před několika týdny v Gaze. Snědl jsem několik jejich jídel. Mezi oběma organizacemi jsme si vyměnili jídlo za stany. Jsou nesmírně efektivní a zřizují spoustu komunitních kuchyní, které vydávají miliony jídel, dobří kolegové. Viděli jsme je všude tam, kde jsme, takže působíme, a to je důležitý bod, že patřili mezi ty, kteří mají nejužší spolupráci s s s Izraelci, pokud jde o koordinaci všech jejich operací a oznamování všech operací. A teď? Tímto se počet obětí, počet ztracených životů humanitárních pracovníků značně přehoupl přes 200, protože těch 196, které jste zmínil, bylo zabito do 20. března. Od té doby bylo zabito mnoho dalších.









Jan Egeland: Myslím si, že zejména pohyb na sever a ze severu na jih, jak to udělal tento konvoj, a z jihu na sever bude opět zcela ochromen, a to je nesmírně vážné, protože právě severu se již zmocňuje hladomor. Tam bychom měli být mnohem více nahoře. Už dávno jsme tam měli mít přístup. Teď už ne. jestli se střílí na všechno, co se hýbe, jak to tady vypadá s avizovaným konvojem. A musí dojít k úplnému restartu vztahů mezi izraelskou válečnou mašinérií a námi všemi humanitárními skupinami.





Moderátor: Přehodnocuje Norská rada pro uprchlíky způsob, jakým vykonává svou práci? Myslím tím, zda se pohybuje mezi severem a jihem pásma Gazy?





Jan Egeland: No, v poslední době jsme toho moc neudělali a nemyslím si, že to uděláme v nejbližších dnech, většinu naší práce jsme soustředili do. jižní polovině Gazy, kde žije většina lidí, ale neustále hledáme možnosti, jak se dostat k lidem na severu, kde máme ještě kolegy z Norské rady pro uprchlíky, a znovu připomínám, že tady jsou dva hraniční přechody vzdálené několik minut od severu. Izrael je odmítl otevřít pro konvoje s humanitární pomocí, a proto se také děje celá tato nesmírně nebezpečná a těžkopádná práce, kdy připlouvají bárky, námořní cesta a tato neuvěřitelně drahá a a nebezpečná letadla. Izrael může otevřít hranice pro pomoc, zorganizovat dobře organizovanou pomoc v bezpečí, není ochoten to udělat.





Moderátor: Pokud organizace jako World Central Kitchen skutečně pozastaví své operace, co to znamená pro obyvatele Gazy?





Jan Egeland: No, znamená to více škody a více mrtvých dětí. Více epidemických nemoci, protože lidé jsou tak podvyživení, jak jsem sám viděl, když jsem tam byl, spousta podvyživených dětí se svrabem a epidemické nemoci a strašná voda, což znamená průjem a všechno. Musím připomenout, že nejdůležitější humanitární organizací je UNRWA. Ta je větší než všechny ostatní dohromady a World Central Kitchen a ostatní agentury OSN byly menší než UNRWA. A ta je systematicky podkopávána Izraelem. Naštěstí se nyní dárci vzpamatovali a my pomoc vydáváme. Ale vše je nyní v Gaze ve spirále směrem dolů. Takže potřebujeme kompletní restart opravdu všeho, včetně našich vztahů s Izraelem.









Zdroj v angličtině, od minuty 8 ZDE

