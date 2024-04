UNRWA na pokraji sil

4. 4. 2024

Zatímco na severu Gazy hrozí hladomor, agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) se řítí ke kolapsu.

"Dnes mohu říci, že můžeme provozovat naši operaci až do konce května, zatímco před měsícem to vypadalo jen na týden nebo dva," konstatoval šéf palestinské agentury OSN pro uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarini jen několik dní poté, co mu Izrael odepřel vstup do Gazy. "To ale také ukazuje, jak špatná je finanční situace organizace."

Nedostatek peněz částečně pramení z osudového rozhodnutí Spojených států. Když Izrael obvinil tucet z 13 000 zaměstnanců UNRWA v Gaze z napomáhání útokům ze 7. října, američtí představitelé okamžitě pozastavili financování organizace až do vyšetření celého případu. Mnoho dalších významných dárců následovalo jejich příkladu a UNRWA se snažila udržet nad vodou, informuje na webu Responsible Statecraft (RS) Connor Echols.