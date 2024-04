Rusko s příslibem velkých peněz zatáhlo do války stovky Srílančanů

3. 4. 2024

Kubánci, Srbové, Nepálci, Indové. Podvody a velkorysými sliby ruské úřady pokračují v náboru obyvatel zemí, které jsou extrémně daleko od konfliktu na Ukrajině, aby bojovali za "ruský svět". Nyní jsou to občané Srí Lanky, jedné z nejchudších zemí světa. Nejméně dva z nich už zemřeli na frontě. Kubánci, Srbové, Nepálci, Indové. Podvody a velkorysými sliby ruské úřady pokračují v náboru obyvatel zemí, které jsou extrémně daleko od konfliktu na Ukrajině, aby bojovali za "ruský svět". Nyní jsou to občané Srí Lanky, jedné z nejchudších zemí světa. Nejméně dva z nich už zemřeli na frontě.

"Nevěděli jsme, že to bude tak nebezpečné," řekl televizi Al-Džazíra šestatřicetiletý Senaka Bandara, který byl zraněn na frontě. Z ostřelování se pokusil vytáhnout svého těžce zraněného krajana Nipuna Silu, ale nový nálet ukrajinských dronů zničil jejich zemljanku a Senaka byl nucen se zachránit.

Další Srílančané, kteří byli také na frontové linii v Doněcké oblasti, pak našli Nipunovo tělo. Je to druhý krajan, který tam v posledních měsících zemřel, uvedl Senaka, který se v současné době léčí v nemocnici v Doněcku, v sérii zpráv přes WhatsApp.

Podle něj jim v Doněcku řekli, že se budou podílet na "pomocné práci". Prošli dvěma "výcvikovými kurzy" a pak byli posláni na frontu: "Ale my jsme nevěděli, že tam útočí."

Několik Srílančanů žijících v Rusku řeklo televizi Al-Džazíra, že stovky jejich krajanů nyní slouží v ruské armádě na Ukrajině. Nechali se zlákat nabídkou platu až 3 000 dolarů měsíčně a možností získat ruské občanství.

Stejným způsobem, jak se nedávno stalo známým, jsou od konce loňského roku Indové verbováni do války prostřednictvím náborových agentur v Indii a Dubaji. Mnozí přitom byli ujištěni, že nebudou posláni na Ukrajinu ani na okupovaná území. Některým byla nabídnuta práce ve vládních agenturách, zatímco jiným byla nabídnuta práce v armádě, ale v podpůrných rolích. V důsledku toho však skončili na frontě, několik lidí zemřelo.

Mnoho Srílančanů, zejména bývalých vojáků, se snaží dostat do Ruska, zlákáni příslibem vysokých mezd. V loňském roce zažila Srí Lanka hladomor.

Nipuna sloužil v armádě, ale s 28 000 rupiemi (92 dolarů) měsíčně nemohl podporovat svou ženu a roční dítě, stejně jako matku a sestru, které na něm zůstaly závislé po smrti otce, řekla Napunova manželka Al-Džazíře. Zadlužil se a pak se snažil najít práci v zahraničí. Náborová agentura mu navrhla, aby odjel do Ruska. Přijel tam 2. června 2023 (musel si na to také vzít půjčku) a zpočátku pracoval ve vesnici 14 hodin denně, bez pořádného jídla, za asi 530 dolarů. Poté se přestěhoval do restaurace v Moskvě, ale chtěl své dluhy splatit co nejdříve. Když se dozvěděl o smluvní službě v armádě, podepsal smlouvu na rok. "Prosila jsem ho, aby nešel do války, ale on mě ujistil, že bude v bezpečí a na frontu nepůjde," řekla jeho žena. "Všechno je to kvůli naší beznadějné situaci."

Po lednovém příjezdu na Ukrajinu volal Nepuna své ženě každý den, ale od 21. února, dva dny poté, co za něj obdržela první platbu ve výši 1 640 dolarů od ruských ozbrojených sil, hovory ustaly.

Po čase jí zavolal Senaka a řekl jí, že jejího manžela zabil útok dronu.

