Fotograf agentury AP, který pořídil snímky masakru ze 7. října, získal prestižní cenu

3. 4. 2024

čas čtení 3 minuty

Reynoldsův žurnalistický institut nedávno udělil nejstarší fotožurnalistickou cenu v soutěži Fotografie roku (POY) fotografovi agentury AP Alimu Mahmudovi, který 7. října doprovázel teroristy a dokumentoval jejich páchání zvěrstev a zločinů proti lidskosti, včetně únosu izraelské rukojmí Shani Louk a teroristů v dodávce, když se nakláněli nad jejím tělem.

Zvláštní vyslankyně pro boj s antisemitismem Michal Cotler-Wunsh kritizovala to, co nazvala "normalizací a mainstreamingem Hamásu a dalších teroristických proxies vražedných autoritářských režimů".

Cenu každoročně uděluje Missouri School of Journalism na University of Missouri ve Spojených státech. Výbor pro udělování cen napsal, že "militantní vládci Hamásu v pásmu Gazy provedli v sobotu 7. října 2023 za úsvitu bezprecedentní útok na Izrael na více frontách, vypálili tisíce raket, když desítky bojovníků Hamásu pronikly na několika místech silně, po zemi i po moři a zastihly zemi nepřipravenou během velkého svátku."

"Izraelská odveta poté, co militantní vůdci Hamásu v Gaze zahájili bezprecedentní útok na Izrael, zabili více než 1 200 Izraelců a desítky zajali, byla pro Gazu a její obyvatele krutá. Těžké izraelské nálety na enklávu zabily tisíce Palestinců," jak bylo napsáno.

Mahmud je jedním z fotografů, které vyšetřovala organizace HonestReporting. Několik fotografů vyvolalo po celém světě kontroverzi kvůli fotografiím, které pořídili onoho strašlivého sobotního dne poté, co se připojili k teroristům Hamásu při masakru obyvatel Izraele. Vyšetřování tvrdí, že se na útoku ze 7. října podíleli fotografové, kteří spolupracovali s mezinárodními médii, jako jsou AP, Reuters a CNN.

Po vyšetřování CNN oznámila, že přerušila styky s fotografem, který s nimi spolupracoval a který byl také vyfotografován, jak objímá vůdce Hamásu v Gaze, Jahju Sinvára.

Agentury Reuters a AP odmítly sdělit, že by s těmito fotografy přestaly spolupracovat, a v následujících měsících pokračovaly v používání dalších fotografií, které mimo jiné pořídil Rapheh. Agentury popřely, že by o útoku předem věděly.

"Je dobře, že ta fotka vyhrála, je to jedna z nejdůležitějších fotek za posledních 50 let. To jsou některé z fotografií, které utvářejí lidskou paměť, Žid zvedající ruce, parašutisté u Západní zdi, fotografie, které symbolizují jednu éru. Tato dokumentace Shani a Noa Argamani na motocyklu symbolizují tuto éru. Myslím si, že je dobré ji využít k informování o budoucnosti. Když začnu plakat, co z toho bude? To je historie. Za 100 let se podívají a budou vědět, co se tu stalo. Cestuji po světě a každý ví, kdo Shani je," řekl Nissim, otec Shani.

Podobný případ se odehrál asi před třemi měsíci, kdy deník The New York Times vybral fotografii fotografa Muhammada Fajka Abú Mustafy pro agenturu Reuters, který 7. října doprovázel teroristy z Hamásu, jako jednu ze svých fotografií roku. "Fotografie, které zde byly shromážděny, jsou poctou statečným fotografům, kteří se dostali do nebezpečí, aby je zachytili, a připomínají nám mnoho slz, které byly v roce 2023 prolity," napsal deník The Times. Při popisu kontroverzní fotografie palestinského buldozeru, který v den masakru prolomil hraniční plot, redaktoři napsali: "Palestinci použili zemní stroje, aby prolomili hraniční plot mezi Gazou a Izraelem. Militanti Hamásu napadli Izrael po zemi, po moři i vzduchem v překvapivém útoku, který vedl k vypuknutí války."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

