Izrael navrhuje regionální bezpečnostní síly v Gaze

3. 4. 2024

čas čtení 3 minuty

Během návštěvy Washingtonu minulý týden izraelský ministr obrany Yoav Gallant nadnesl možnost vytvoření mnohonárodních vojenských sil s vojáky z arabských zemí, které by zlepšily právo a pořádek v Gaze a doprovázely konvoje s humanitární pomocí, řekli Axios dva vysocí izraelští představitelé. Během návštěvy Washingtonu minulý týden izraelský ministr obrany Yoav Gallant nadnesl možnost vytvoření mnohonárodních vojenských sil s vojáky z arabských zemí, které by zlepšily právo a pořádek v Gaze a doprovázely konvoje s humanitární pomocí, řekli Axios dva vysocí izraelští představitelé.

Izrael je pod tlakem, aby zlepšil distribuci pomoci v Gaze, která je podle OSN na pokraji hladomoru. Izraelští představitelé také věří, že mnohonárodní síly by mohly pomoci vytvořit alternativu k vládě Hamásu v enklávě, píše Barak Ravid.

"Takový krok vybuduje v enklávě řídící orgán, který není Hamásem, a vyřeší rostoucí problém Izraele s USA, pokud jde o humanitární situaci v Gaze," řekl vysoký izraelský představitel.

Gallant požádal o politickou a materiální podporu USA pro takovou iniciativu – i když ne o americké boty na zemi – na schůzkách s ministrem obrany Lloydem Austinem, ministrem zahraničí Tonym Blinkenem a poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem.

Podle izraelských představitelů se navrhuje, aby arabské síly zůstaly v Gaze po omezenou přechodnou dobu a byly zodpovědné za zabezpečení dočasného mola, které USA postaví u pobřeží, a za doprovod humanitárních konvojů, aby se pomoc dostala k obyvatelstvu, nebyla vyrabována a nebyla pod kontrolou Hamásu.

Ze zákulisí: Izraelští vojenští a obranní představitelé diskutovali o této otázce v posledních týdnech se zástupci tří arabských zemí, včetně Egypta, uvedl vysoký izraelský představitel. Diskuse zahrnovaly návštěvy izraelských představitelů v těchto zemích.

"V prosazování této iniciativy dochází k pokroku, a to jak z hlediska ochoty Bidenovy administrativy o ní diskutovat, tak z hlediska otevřenosti arabských zemí této myšlence," řekl izraelský představitel.

Druhá strana: Arabský představitel z jedné ze zemí, které tuto myšlenku navrhly, řekl, že Gallant zřejmě nepochopil arabský postoj.

Arabské země nejsou v tuto chvíli připraveny vyslat vojáky, aby zabezpečily konvoje s pomocí, ale mohly by zvážit vyslání vojáků pro mírové síly po válce, řekl tento činitel.

Dokonce i v takovém případě by tyto síly musely být pod americkým velením a musely by být sestaveny v kontextu práce na dvoustátním řešení, podle arabského představitele.

Vysoce postavený americký představitel uvedl, že myšlenka mnohonárodních sil přišla na přetřes během Blinkenových rozhovorů s ministry zahraničí několika arabských zemí v Káhiře minulý týden.

Americký představitel řekl, že Egypt je hlavní zemí, která tuto myšlenku zvažuje, ale že by to vyžadovalo oficiální pozvání od Palestinské samosprávy, aby vyslal arabské síly do Gazy a přišlo to v politickém kontextu dvoustátního řešení.

Americký představitel ocenil kreativitu této myšlenky, ale řekl, že šance na její prosazení v blízké budoucnosti jsou relativně nízké, částečně kvůli odporu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k zapojení Palestinské samosprávy v Gaze a k dvoustátnímu řešení.

Egyptské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

Očekává se, že Gallant a další vysocí představitelé izraelské obrany povedou následné rozhovory o návrhu s USA a potenciálními arabskými účastníky, uvedli izraelští představitelé.

