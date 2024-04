"Policie jde po všech." Migranti z Tádžikistánu začali být hromadně vyháněni z Moskvy

3. 4. 2024

Po teroristickém útoku na halu Crocus se dramaticky zvýšil počet případů porušení pravidel vstupu cizinců do Ruska (čl. 18 odst. 8 zákona o správních deliktech). Od rána 25. března bylo u soudů v hlavním městě zaregistrováno 784 takových rozsudků, za celý předchozí týden jich bylo 1 106, spočítala ruská služba BBC. Většina z nich se zabývá vyhoštěním ze země. Po teroristickém útoku na halu Crocus se dramaticky zvýšil počet případů porušení pravidel vstupu cizinců do Ruska (čl. 18 odst. 8 zákona o správních deliktech). Od rána 25. března bylo u soudů v hlavním městě zaregistrováno 784 takových rozsudků, za celý předchozí týden jich bylo 1 106, spočítala ruská služba BBC. Většina z nich se zabývá vyhoštěním ze země.

Soudy poskytují rozhodnutí bez údajů z pasu, takže není možné provést přesnou analýzu občanství porušovatelů. Podle publikace je však zvláštní pozornost věnována rodákům z Tádžikistánu. Například právník, který často pracuje s občany této země, uvedl, že jen v pondělí bylo u jednoho z okresních soudů v Moskvě více než 100 lidí, kteří čekali na projednání případů podle tohoto článku.

"Policie pronásleduje téměř všechny migranty na ulici, zejména pokud mají tádžické pasy. Všichni jsou odvezeni na policejní stanici a zkontrolováni," řekl.

Odvádějí se nejen "pasy", ale také kvůli vzhledu. Lidskoprávní aktivistka Světlana Gannuškinová řekla deníku The New York Times, že se snažila pomoci jednomu tádžickému občanovi: Policie "hledala Tádžiky" a zadržela ho, protože "viděla osobu s takovým vzhledem". Migranty podle ní ruské úřady potřebují "jako potravu pro děla" pro válku na Ukrajině "a jako pracovní sílu". "A teď, když potřebují uskutečnit plán boje proti terorismu, budou také lovit tuto skupinu" a zejména Tádžiky, řekla.

Tádžičtí migranti v Moskvě se nyní obávají nejen deportace, ale zejména toho, že budou hromadně posíláni bojovat na Ukrajinu "jako druh pomsty proti tádžickému lidu", řekl novinám Sajdanvar, aktivista za lidská práva, který nedávno uprchl z ruského hlavního města.

Celkem bylo podle loňských údajů v Rusku registrováno jako migrující pracovníci asi milion občanů Tádžikistánu.

Po útoku na Crocus se v ruských městech zintenzivnily nájezdy na migranty. V hlavním městě policie organizovala razie na ubytovnách. Bezpečnostní složky provedly razii také ve skladu Wildberries v Elektrostalu u Moskvy. Zkontrolováno bylo asi pět tisíc zaměstnanců, nejméně čtyřicet lidí bylo zadrženo.

Na chatech na Telegramu a tádžických skupinách na VKontakte se píše, že Moskva zintenzivnila kontroly imigrantů ze Střední Asie. "Pro ty, kteří nemají všechny dokumenty, je lepší nevycházet z domu. Dnes jsem byl v Moskvě... Zastavilo mě to. Kontrola je velmi přísná," řekl jeden z uživatelů. "Situace v Moskvě je špatná. Doporučuji lidem, aby zbytečně nevycházeli z domu," dodal další účastník rozhovoru, kterého citovala agentura Gazeta.ru.

Zástupci tádžické diaspory očekávají masové vyhošťování krajanů na pozadí zatčení osob obviněných z teroristického útoku - sedm z osmi zadržených v případě útoku na radnici v Crocusu se ukázalo být rodáky z Tádžikistánu. Podle FSB byli přímými pachateli Dalerjon Mirzojev (32 let), Rachabalizoda Sajdakrami Murodali (30 let), Šamsidin Fariduni (25 let) a Muhammadsobir Fajzov (19 let).

Šéfka Tádžického kulturního centra Churšeda Chamrakulova již dříve označila teroristy, kteří zinscenovali masakr v koncertní síni, za zločince bez vyznání a národnosti a vyzvala, aby podle nich nebyl souzen celý národ. "Lidé, kteří spáchali tento monstrózní teroristický útok, nejsou obyvateli Tádžikistánu, zříkáme se jich," řekla.

V posledních několika dnech 10 ruských regionů zavedlo omezení na práci migrantů. Úřady Novgorodské oblasti například zakázaly cizincům s patentem řídit taxíky a autobusy a prodávat alkohol. Již dříve byl zákaz práce migrantů v určitých průmyslových odvětvích zaveden v Čeljabinské, Magadanské, Kaliningradské, Tulské, Novosibirské, Ťumeňské a Kalužské oblasti a také v Chantymansijském autonomním okruhu - Jugře a Jakutsku.

Státní duma zároveň navrhla omezit vstup migrantů po dobu trvání války s Ukrajinou. Podle Michaila Šeremeta, člena Výboru pro bezpečnost a boj proti korupci, "orgány činné v trestním řízení nemají čas zjišťovat záměry" lidí vstupujících do Ruska. Zároveň jsou někteří migranti "slepě využíváni" k tomu, aby poškozovali Rusy, včetně toho, že se z nich stávají "nástroje" k provádění teroristických útoků a další "destabilizace situace", tvrdí politik.

