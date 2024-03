Česká republika: Ústup od civilizace

Dávám sem nějaký výběr z reakcí, ale na závěr přikládám i vyjádření pana ředitele. Nezlobím se něj - jeho vyjádření je slušné. Mám dokonce i pochopení. Vnímám to jako manažerské rozhodnutí a člověk v jeho pozici zodpovídá "akcionářům" - což jsou rodiče a katolická církev, jejíž čelní představitelé jsou v ČR těmi nejviditelnějšími šiřiteli nesnášenlivosti vůči lidem, kteří nikomu neubližují, jen nežijí podle jejich představ.





Myslím, že je ale strašně důležité říct, že potkávám čím dál víc dobrých a slušných lidí, kteří se hlásí ke katolické menšině (která je u nás řádově podobně početná jako LGBT+ menšina) a kteří se stydí za některé představitele svojí církve a nesdílí jejich radikální postoje.





Život trans lidí není věcí politiky.





Jsme lidi jako všichni ostatní, kteří řeší nějakou komplikaci navíc, která nám způsobuje překážky v každodenním životě.





Byť jsme jedna z posledních zemí na světě, kde tranzici ještě pořád řeší sexuologie, nejedná se primárně o záležitost sexu - jde o úplně běžný život.





To je to, o čem veřejně mluvím a o čem jsem chtěla mluvit i na gymnáziu. Politické je to jen naprosto okrajově a jen proto, že žiju v zemi, kde abych se mohla oficiálně jmenovat Lenka, musela bych si nechat uříznout živou a zdravou část svého těla a splnit zákonnou podmínku "znemožnění reprodukční funkce".





Tohle může změnit buď Ústavní soud nebo ve svobodných volbách zvolený parlament - z toho důvodu je nutné o našem životě vzdělávat i politickou reprezentaci.





Nepřekvapuje mě, že pan ředitel chce, aby proběhla diskuze s výměnou názorů.





No tak jasně - není možné nechat mluvit trans ženu, aniž by u toho tedy nebyl nějaký z předních českých transfobů, který studentům vysvětlí, že lidi jako já nemají mít právo na reprodukci a který jim vysvětlí, že můj běžný každodenní život je v rozporu s dobrými mravy.





A víte co? Já se jich nebojím a klidně to uspořádejte.





Stejně tak, pokud se studenti sami rozhodnou udělat ještě nějakou diskuzi se mnou v čase mimo vyučování a mimo budovu školy, ráda přijdu.





Ale mám ještě jeden nápad.





Víte, já vlastně souhlasím s tím, že rodiče mají mít možnost mluvit do toho, co se jejich děti učí. Kdyby na škole mého syna měl přednášet katolický kněz na téma, že ženy nemají mít právo rozhodovat o svých tělech a volit, taky se ozvu.





Jenže téma trans lidí není naprosto v ničem ideologické.





Jsme jen lidi s nějakými těžkostmi v životě.





Je to jako kdybyste ideologií nazývali vodicí lišty pro nevidomé v metru.





Proto bych ráda tímto panu řediteli nabídla přednášku nebo diskuzi - ale tentokrát se členy pedagogického sboru a s rodiči, kdo bude mít zájem.





Domnívám se, že řada z nich má úplně zkreslené představy konzervativní ideologickou propagandou a ráda je přesvědčím, o co tady ve skutečnosti jde, a že to je téma, o kterém se má mluvit a které nepředstavuje žádnou hrozbu pro společnost.