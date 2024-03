Krize na Blízkém východě: Desítky mrtvých při izraelském náletu na Hizballáh v Sýrii

29. 3. 2024

čas čtení 5 minut



Podle Syrské observatoře pro lidská práva byli při útoku na sklady zbraní Hizballáhu zabiti a zraněni civilisté a vojáci



Desítky mrtvých při izraelských úderech v Sýrii



Izraelské údery na severosyrské město Aleppo v pátek časně ráno zabily desítky lidí, včetně pěti členů libanonské ozbrojené skupiny Hizballáh, uvedly dva bezpečnostní zdroje pro tiskovou agenturu Reuters.



Izraelský útok se zaměřil na oblast "poblíž skladů raket patřících libanonské skupině Hizballáh", uvedla Syrská observatoř pro lidská práva se sídlem ve Velké Británii, která má v Sýrii rozsáhlou síť zdrojů.



"Nejméně 36 vojáků bylo zabito a desítky zraněny," uvedla podle agentury Agence France-Presse.



Agentura Reuters uvádí celkový počet 38 mrtvých.



Syrské ministerstvo obrany již dříve v pátek uvedlo, že řada civilistů a vojáků byla zabita poté, co Izrael a militantní skupiny zahájily útoky proti Aleppu.



Izraelské nálety se zaměřily na několik oblastí na venkově Aleppa přibližně v 1:45 místního času (2245 GMT), uvedlo ministerstvo v prohlášení.



Letecké údery se shodovaly s útoky bezpilotních letounů prováděnými z Idlibu a západního venkova Aleppa, které ministerstvo označilo za útoky "teroristických organizací" zaměřené na civilisty v Aleppu a jeho okolí.



Ministerstvo však neuvedlo konkrétní počet obětí ani neobjasnilo, zda byly oběti způsobeny izraelskými nálety nebo útoky militantních skupin, píše agentura Reuters.



Izraelská armáda se k tomu odmítla vyjádřit.

- Mezinárodní soudní dvůr nařídil Izraeli, aby umožnil nerušený přístup potravinové pomoci do Gazy, kde části obyvatelstva hrozí bezprostřední hladomor. Je to významná právní výtka vůči tvrzení Izraele, že dodávkám pomoci nebrání. Porota soudců nejvyššího soudu OSN, která již projednává stížnost Jihoafrické republiky, podle níž se Izrael na palestinském území dopouští genocidy, vydala toto rozhodnutí poté, co v lednu přijala mimořádné opatření, které Izraeli ukládá povinnost vpustit nouzovou pomoc.



- V okolí dvou klíčových nemocnic v Gaze se ve čtvrtek odehrály těžké boje, zatímco třetí nemocnice byla v izraelském obležení, a to za rostoucích mezinárodních obav o bezpečnost pacientů, civilistů a zbývajícího zdravotnického personálu v těchto zařízeních. Zdá se, že nejintenzivnější boje se opět soustředily na komplex al-Šifa, hlavní předválečnou nemocnici ve městě Gaza, kde izraelská armáda uvedla, že po jejím obsazení před více než týdnem pokračuje v operacích v jejím okolí.



- Izrael a USA obnovily rozhovory na oficiální návštěvě na vysoké úrovni ve Washingtonu, aby projednaly plánovanou ofenzívu v Rafáhu na jihu pásma Gazy, poté, co byly zrušeny, když izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozzlobeně reagoval na rozhodnutí USA zdržet se hlasování v Radě bezpečnosti OSN o příměří.



- Ozbrojenec ve vojenské uniformě zahájil palbu na vozidla na okupovaném Západním břehu Jordánu a zranil nejméně tři lidi, včetně 13letého chlapce, uvedly záchranné služby.



- Japonsko se chystá obnovit financování krizí postižené palestinské uprchlické agentury OSN (Unrwa), která koordinuje téměř veškerou pomoc Gaze, uvedla vláda podle agentury France-Presse. Japonsko, které bylo kdysi šestým největším přispěvatelem této agentury, se připojilo k více než desítce zemí a pozastavilo financování poté, co Izrael prohlásil, že 12 z 13 000 zaměstnanců agentury v Gaze se podílelo na smrtícím útoku Hamásu ze 7. října. Ministryně zahraničí Joko Kamikawa se ve čtvrtek v Tokiu setkala s šéfem UNRWA Philippem Lazzarinim, aby s ním projednala opatření přijatá agenturou k posílení řízení a transparentnosti. V prohlášení ministerstva zahraničních věcí se uvádí: "Japonsko a UNRWA potvrdily, že pokročí v závěrečné koordinaci ohledně nezbytného úsilí o obnovení japonského příspěvku."



- Australští představitelé se snažili "pochopit, jaká jsou obvinění" proti zaměstnancům Unrwa, a stěžovali si na "vzácné nic ve veřejném prostoru" několik hodin předtím, než vláda pozastavila financování "životně důležité" humanitární agentury.



- Francie letos poskytne palestinské uprchlické agentuře OSN UNRWA přes 30 milionů eur na podporu jejích operací uprostřed ničivé války v Gaze, uvedlo ministerstvo zahraničí v Paříži.



- O Bayan Abusultanové, novinářce z města Gazy, nebylo slyšet od 19. března, kdy na Twitteru napsala, že její jediný bratr byl zabit izraelskými silami "před [jejíma] očima". Od té doby se na jejích účtech na sociálních sítích neobjevila žádná aktivita, což vyvolalo obavy o její bezpečnost.



- Palestinská samospráva oznámila sestavení nového kabinetu, protože čelí mezinárodnímu tlaku, aby se reformovala.



- Izraelský nejvyšší soud nařídil ukončit státní dotace pro mnoho ultraortodoxních mužů, kteří neslouží v armádě - podle agentury Associated Press jde o zásadní rozhodnutí, které může mít dalekosáhlé důsledky pro vládu a desítky tisíc věřících mužů, kteří se odmítají účastnit povinné vojenské služby.





- Tisíce Jordánců se ve čtvrtek shromáždily poblíž izraelského velvyslanectví v rámci pátého dne rozsáhlých protestů proti Izraeli a požadovaly ukončení nepopulární mírové smlouvy s Izraelem, píše agentura Reuters.



