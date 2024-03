Ruská agrese na Ukrajině: Třetina ruské černomořské flotily potopena nebo ochromena

27. 3. 2024

čas čtení 5 minut



Polsko varuje, že ruské rakety, které se přiblíží příliš blízko, mohou být sestřeleny; jak Ukrajina zvýšila výrobu vlastních zbraní. Co víme v den 763



- Ukrajinské námořnictvo sděluje, že za něco málo přes dva roky války potopilo nebo vyřadilo z provozu třetinu všech ruských válečných lodí v Černém moři. Dmytro Pletenčuk z námořnictva uvedl, že poslední úder v sobotu večer zasáhl ruskou obojživelnou výsadkovou loď Kostiantyn Olšanskij, která odpočívala v doku v Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu. Loď byla ukrajinská, než ji v roce 2014 zabralo Rusko.



Pletenčuk již dříve oznámil, že při sobotním úderu byly spolu se zpravodajskou lodí Ivan Churs poškozeny i další dvě vyloďovací lodě stejného typu, Azov a Jamal. Uvedl, že víkendový útok, při němž byly použity rakety Neptun ukrajinské výroby, zasáhl také přístavní zařízení v Sevastopolu a ropný sklad. "Naším konečným cílem je úplná absence vojenských lodí takzvané Ruské federace v oblasti Azovského a Černého moře," řekl Pletenčuk.





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nahradil tajemníka ukrajinské Rady národní bezpečnosti Oleksije Danilova 51letým Oleksandrem Lytvynenkem, šéfem zahraniční rozvědky. Danilov byl tajemníkem rady od října 2019. Zelenskij uvedl, že Danilov byl převeden na nové povinnosti, přičemž podrobnosti budou zveřejněny později. "Posilování Ukrajiny a obnova našeho státního systému ve všech odvětvích bude pokračovat."



Ukrajina provedla další letecké útoky na Belgorod, který se nachází těsně za hranicemi uvnitř Ruska. Oblastní gubernátor Vjačeslav Gladkov oznámil škody na zemi a prohlásil, že protivzdušná obrana zasáhla 18 příchozích cílů.



NATO zvažuje sestřelení ruských raket, které se příliš přiblíží k jeho hranicím, uvedl náměstek polského ministra zahraničí Andrzej Szejna pro polské médium RMF24. "[Rusko] vědělo, že pokud se raketa posune dále do Polska, bude sestřelena. Došlo by k protiútoku." Polské ozbrojené síly uvedly, že Rusko v neděli ráno narušilo polský vzdušný prostor raketou s plochou dráhou letu, která byla odpálena na cíle na západní Ukrajině.



Ukrajinská vláda zaplavuje svůj obranný průmysl penězi a na rok 2024 vyčlenila na vývoj domácích zbraní téměř 1,4 miliardy dolarů, což je dvacetkrát více než před ruskou invazí v plném rozsahu, uvedla agentura Associated Press. Obrovská část zbraní se nakupuje v soukromých továrnách, které vyrůstají po celé zemi, například v továrně na minomety na západní Ukrajině, která vyrábí zhruba 20 000 granátů měsíčně. Aby vláda pomohla řešit nedostatek pracovních sil, osvobodila pracovníky obranného průmyslu od vojenské služby.



- Ve srovnání s loňským rokem je ukrajinská produkce minometných granátů asi 40krát vyšší a výroba munice pro dělostřelectvo se téměř ztrojnásobila, uvedl Oleksandr Kamyšin, ukrajinský ministr strategického průmyslu. Došlo také k rozmachu startupů na výrobu dronů, na které vláda vyčlenila zhruba 1 miliardu dolarů nad rámec svého obranného rozpočtu.



Na Ukrajině nyní působí asi 200 společností zaměřených na drony, které jich v prosinci dodaly 50krát více než o rok dříve, uvedl ministr digitální transformace Mychajlo Fedorov. Námořní drony ukrajinské výroby se osvědčily jako účinná zbraň proti ruské flotile v Černém moři.



K prudkému nárůstu ukrajinských vojenských výdajů došlo na pozadí 60 miliard dolarů americké pomoci, kterou pozastavil Kongres, a v situaci, kdy se evropské země snaží dodat dostatek munice. Ukrajina by nemohla porazit Rusko bez masivní podpory Západu, uvedl Trevor Taylor, výzkumný pracovník londýnského thinktanku Royal United Services Institute. "Ukrajina není schopna vyrobit veškerou munici, kterou pro tento boj potřebuje."



Ukrajinští bezpečnostní důstojníci zatkli dvě osoby podezřelé z jednání ve prospěch Ruska, když se pokusily vyhodit do povětří železniční trať používanou k zásobování fronty zbraněmi, uvedla Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU). Zadržení z Kyjevské a Charkovské oblasti nastražili u trati v centrální Poltavské oblasti výbušné zařízení a plánovali ho odpálit na dálku, ale byli přistiženi při činu, uvedla SBU.



V Charkově a částech jihovýchodní Záporožské oblasti zůstalo po pátečních útocích na energetickou infrastrukturu země 200 000 lidí bez elektřiny. Nouzové výpadky proudu byly údajně zavedeny také v ukrajinském černomořském přístavním městě Oděsa.





Rusko se snaží rozšířit své síly na vlastním severozápadě, uvedlo britské ministerstvo obrany v aktualizované zprávě a dodalo, že většina ruských jednotek zůstává v bojích na Ukrajině.







