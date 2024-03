Staré penzijní fondy: privatizace veřejných peněz do soukromé kapsy

Země neuvěřitelných příběhů...

28. 3. 2024 / Jiří Hlavenka

čas čtení 1 minuta

Dle databáze ČNB si za posledních deset let naúčtovaly penzijní fondy na poplatcích 38 miliard Kč, přičemž svým klientům vydělaly (zhodnotily vklad) o 46.7 miliardy. Státní příspěvek v této době činil 58.2 miliard.

Takže: z peněz, kterými do těchto fondů přispívá stát, si 65% vezmou soukromé finanční instituce "za správu" - tohle je privatizace veřejných peněz do soukromých kapes v přímém přenosu.

Takže: z peněz, kterými do těchto fondů přispívá stát, si 65% vezmou soukromé finanční instituce "za správu" - tohle je privatizace veřejných peněz do soukromých kapes v přímém přenosu.

Evidentně to nikomu nevadí a ze všeho nejméně státu, který do toho sype hromady peněz, z nichž dvě třetiny obratem putují do soukromých kapes.